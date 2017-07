El 'Canarias Surf Film Festival' arranca este fin de semana en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

La consejera de Museos del Cabildo, Amaya Conde, presentó este miércoles 12 de julio, el Canarias Surf Film Festival, evento itinerante que arranca en el Museo de la Naturaleza y el Hombre este fin de semana (del 14 al 16 de julio) y que recorrerá todas las islas hasta el mes de octubre. El mismo conecta a directores de cine de surf y aventuras, deportistas y empresarios del sector para situar a este archipiélago en el mapa de referencia de esta disciplina deportiva.

Canarias Surf Film Festival circulará por todas las islas, incluyendo La Graciosa, durante cuatro meses. Cine, actuaciones musicales, moda, limpieza de playas, exposiciones, ponencias y la visita de invitados especiales forman parte de la agenda de actividades prevista para esta quinta edición del festival.

Amaya Conde, que estuvo acompañada por el director del festival, José María Cuvero, manifestó la satisfacción del Cabildo "porque hayan elegido el Museo de la Naturaleza y el Hombre para arrancar este festival, que engloba muchas y diversas actividades y que supondrá un aliciente más para visitar el Museo por parte de toda la familia".

Por su parte, José María Cuvero informó de que "el festival se consolida año tras año y siempre comienza en Tenerife", y dijo que "en esta edición, además de cine documental, ofreceremos actividades paralelas relacionadas con la música, el medio ambiente y los mercados alternativos".

El evento se iniciará este viernes [día 14] en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, y continuará en El Hierro (25 de julio); Tenerife Sur (11, 12 y 13 de agosto); La Palma (19 y 20 de agosto); La Gomera (8 y 9 de septiembre); Lanzarote (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre); Fuerteventura (6, 7 y 8 de octubre); La Graciosa (13 y 14 de octubre) y Gran Canaria (20, 21 y 22 de octubre).

Actividades en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

Viernes 14

17.00 - 00.00 Mercadillo / Sea Market (Patio Flamboyán)

18.00 - 21.30 Dj session / Carlos Arnay (Patio Flamboyán)

18.00 -19.00 Yoga para superar miedos y técnicas de respiración / Silke - Pura vida Tenerife (Patio Selva)

18.00 - 18.30 Presentación Behind the Head / Un viaje en SUP por Islandia / Seddle (Salón de actos)

18.30 - 19.00 Visita guiada MNH / Biología Marina (Punto de encuentro puerta principal del Museo)

18.30 - 19.00 Taller de iniciación Surf Skate / Korner Street (Punto de encuentro puerta principal del Museo)

19.00 - 19.30 Taller de iniciación al surf / Fitenia surf school. (Patio MNH)

19.30 - 20.30 Cine/Selección oficial CSFF17 / Entrada 3€ (Salón de actos)

20.30 - 21.30 Concierto - Mayflies (Patio MNH)

21.30 - 00.00 Dj session / Eva Olvido (Patio Flamboyán)

21.30 - 23.00 Cine/Selección oficial CSFF17 / Entrada 3€ (Patio Las Palmeras)

23.00 - 00.00 Concierto / Los Chambers (Patio MNH)

00.00 - 02.00. Dj session / The Piri ExPirience (Patio MNH)

Sábado 15

17.00 - 00.00 Mercadillo/Sea Market (Patio Flamboyán)

18.00 - 21.30 Dj session/Carlos Arnay (Patio Flamboyán)

18.00 - 19.00 Yoga Surf/Cristina Llarena (Patio Selva)

18.30 - 19.00 Visita guiada MNH / Biología Marina (Punto de encuentro puerta principal del Museo)

18.30 - 19.00 Taller de iniciación Surf Skate / Korner Street (Punto de encuentro puerta principal del Museo)

19.00 - 19.30 Taller de iniciación al surf / Fitenia surf school. (Patio MNH)

19.30 - 20.00 Taller iniciación al SUP / Seddle (Patio MNH)

19.30 - 20.30 Cine / Selección oficial CSFF17 / Entrada 3€ (Salón de actos)

20.30 - 21.30 Concierto / Catacumbia (Patio MNH)

21.30 - 00.00 Dj session / Eva Olvido (Patio Flamboyán)

21.30 - 23.00 Cine/Selección oficial CSFF17 / Entrada 3€ (Patio Las Palmeras)

23.00 - 00.00 Concierto / Neptvno (Patio MNH)

00.00h - 02.00 Dj session / Juana La Cubana (Patio MNH)

Domingo 16

17.00 - 22.00 Mercadillo/Sea Market (Patio Flamboyán)

18.00 - 23.00 Dj session/Carlos Arnay (Patio Flamboyán)

18.00 - 19.00 Hata Yoga/Bernardita Sotomar (Patio Selva)

18.30 - 19.00 Visita guiada MNH / Biología Marina (Punto de encuentro puerta principal del Museo)

19.00 - 20.00 Yoga Surf/Yasmin Hidalgo. (Patio Selva)

20.00 - 21.00 Concierto/Diego Hdez. (Patio Las Palmeras)

21.30 - 23.00 Cine/Selección oficial CSFF17 / Entrada 3€ (Patio Las Palmeras)

Durante el festival se proyectarán las siguientes películas: Native, Shredding Monsters Nazaré, Given, A Road Through Galicia, Cattú, Ireland - Natxo González & Indar Unanue, Bali Utopía, One Shot, Addiction, Let´s Be Frank, Shouth To Sian, The Persistence of Hope, The Gost Ship, Sealone, Tenerife Gigante, Bezerke, Manuel Lezcano - A Canarian Winter y Skeleton Sea - The Tides of Tomorrow.

Las Islas Canarias son conocidas en la comunidad del surf mundial como el Hawái europeo debido a su clima subtropical y a su formación volcánica pero, sobre todo, a la calidad de sus olas. Con más de 1.500 kilómetros de litoral y un sinfín de rompientes, albergan olas de clase mundial que la convierten en una referencia a nivel internacional.

Otros escenarios del festival

Tenerife Sur. Se celebrará una fiesta del surf en la playa Conquistador, donde también habrá mercadillo, foodtrucks, una zona picnic, y skatepark, entre otras actividades. El Hotel Villa Cortés repite como escenario para el cine durante los tres días que durarán las proyecciones en esta sede.

El Hierro. El festival se traslada a la playa de Tijimiraque, dónde también habrá conciertos y otras actividades además de las proyecciones.

La Palma. Puerto Naos repite y acoge la edición de La Palma de este año, cine y música, de la mano de LLAM Street and Music, y además talleres medioambientales para niños, en los que aprenderán la importancia de preservar el medio ambiente y las costas.

Lanzarote. El Teatro Municipal de la Villa de Teguise, por quinto año consecutivo, acerca las olas a Lanzarote con tres días de proyecciones.

La Graciosa. Tendrá lugar en un escenario único: la playa de Caleta de Sebo, que acogerá las proyecciones durante dos días.

Fuerteventura. Clases de yoga, limpieza de playa, un campeonato de skate, y conciertos serán una de las últimas y más importantes paradas de este festival, que se celebrará en el terrero de lucha de Lajares, en el municipio de La Oliva.

Gran Canaria. Cierra el festival esta Isla, con cine, mercadillo, conciertos, ponencias, y como novedad, una concentración de motos. Todo en el Museo Elder.