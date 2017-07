TLP Tenerife contará con grandes artistas del cómic de firmas como Marvel o DC

TLP Tenerife 2017 volverá a ser un gran escaparate del mundo del cómic y del manga con la presencia de importantes dibujantes de firmas como Marvel o DC. De hecho, el cartel de la zona Summer-Con de TLP Tenerife 2017, el mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país que tendrá lugar del 18 al 23 de julio, ha sido elaborado por Natacha Bustos, dibujante de la famosa editorial estadounidense de cómics Marvel, que también publica obras como Capitán América o X-Men. TLP Tenerife 2017 está organizada por Innova7 en colaboración con el área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife.

Bustos, que trabaja actualmente en la famosa serie Moon Girl and Devil Dinosaur, comenta que crear un cartel es una labor complicada, pero que ´´al tratarse de Summer-Con pensé en hacer algo veraniego y fresco, ya que es una convención que tiene lugar en verano y da cabida a variados productos culturales como son los videojuegos, los cómics o el cosplay, he querido homenajear un poco eso´´.

Por ello, ha utilizado un gran colorido y un personaje principal femenino, debido a que ´´este tipo de eventos cada año da cabida a un público más amplio y más variado. Pero lo que más percibo es cierto cambio generacional, y eso es lo que pretendía, que los elementos del cartel los representasen con una mezcla de lo clásico con lo nuevo´´.

La dibujante estará en Tenerife durante su estancia para participar en actividades de la zona Summer-Con. Junto a ella, también se encontrarán artistas de renombre como Álvaro López, entintador de DC y Marvel para obras como Spider-Woman o Catwoman, Javier Pulido, que trabaja para ambas editoriales y Vertigo en Spider-Man o Doctor Extraño, o Javier Rodríguez, que también participa en series como Daredevil o Spider-Woman.

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal recuerda que "el mundo de la creatividad y la animación es una opción laboral y profesional muy interesante para nuestros jóvenes. En Tenerife se dan excelentes oportunidades de desarrollo profesional en este sentido y queremos fomentar la atracción de empresas y actividades que puedan generar empleo".

Por su parte, el director de TLP Tenerife, Marce Concepción, explica que "la presencia de estos nombres internacionales es muy demandada por el público del evento, entre los que se encuentran gran cantidad de artistas incipientes que se inspiran en el éxito de estos para avanzar en su carrera". La industria del cómic se encuentra en crecimiento en España, si bien ´´actualmente no sostiene al artista, que es una de las piezas clave, por no decir la fundamental, de la cadena de producción´´. A las ventas de cómics españoles les falta todavía impulso, pero el público compra una gran cantidad de series producidas en Estados Unidos, como The Walking Dead, debido a la producción de películas y series que se realizan de las mismas. Pero también está en auge el manga, historietas de origen japonés que atraen a los amantes de la cultura asiática.

TLP Tenerife 2017 se celebrará en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, organizado por Innova7 y con la colaboración del Cabildo de Tenerife. Las 2.000 entradas que los participantes compran para quedarse en la zona LAN se agotaron en menos de un minuto, pero se puede seguir accediendo a Summer-Con, donde se encontrarán talleres, tiendas y diversas actividades para todo tipo de público del 19 al 23 de julio.