Tenerife Moda del Cabildo deslumbra en la semana de la moda en La Laguna

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, inauguró el pasado lunes 10 de julio, dos exposiciones del programa Tenerife Moda que se enmarcan en el programa de actividades de 'La Laguna Fashion Lovers', evento que se celebra en el convento de Santo Domingo, del citado municipio, y que se prolonga hasta el día 15. El objetivo del mismo es acercar al público la calidad y el talento de los diseñadores y creativos canarios, y más concretamente de esta Isla.

La participación de la Corporación insular en esta cita, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, viene de la mano de una muestra de fotografías de los participantes en el Concurso de Fotografía de Tenerife Moda a lo largo de sus seis años de historia, que está ubicada en el claustro del inmueble, y de una retrospectiva de las principales creaciones de 21 firmas de este programa de promoción y fomento de la industria textil, que está ubicada en el interior.

Efraín Medina estuvo acompañado, entre otros asistentes, por el vicepresidente primero del Cabildo, Aurelio Abreu; la concejala de Cultura de La Laguna, María José Castañeda, y el director del programa Tenerife Moda, José Eugenio Sánchez. Así, destacó "la calidad de un evento de estas características, en el que el sector de la moda y del textil cobra un papel destacado en el desarrollo económico de la Isla. Y lo hace pisando fuerte, para que todo el mundo vea la calidad que existe aquí, hasta dónde hemos llegado, y hasta dónde podemos llegar".

Cabe destacar que las firmas participantes en la muestra ubicada en el interior del convento de Santo Domingo son las siguientes: Marco&María, Sedomir Rodríguez de la Sierra, Juan Carlos Armas, Javilar, Néstor Rodríguez Sastrería, Amarca, Leo Martínez, Lucía de Su, By Loleiro Atelier, Oh Soleil, Il Ciclamino, Claudia Kurzweil, Trama Textil, Arena Negra, Eleyte Clothing, The Know Company, NOK, Juan Gil, Silver Point, Anamayadesign y Maharani (ambas de Emprendemoda).

La plaza de Los Remedios, de la catedral de La Laguna, acoge este viernes [día 15], a partir de las 20,30 horas, en el marco de 'La Laguna Fashion Lovers', un amplio programa de actividades entre las que destaca una pasarela al aire libre en la que participarán cuatro firmas de Tenerife Moda como son The Knot Company, Leo Martínez, Néstor Rodríguez Sastrería y Sedomir Rodrígez de la Sierra, que mostrarán parte de sus colecciones para 2018.