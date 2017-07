TEA acoge una conferencia de Charlotte Huddlestone en el marco de Fotonoviembre 2017

La XIV Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre ofrece el próximo martes día 11 de julio a partir de las 18:30 horas en TEA Tenerife Espacio de las Artes -centro de arte contemporáneo del Cabildo- una conferencia de Charlotte Huddlestone, la directora de la Saint Paul Gallery en Auckland (Nueva Zelanda), uno de los principales centros de arte del país. En esta ocasión, Huddlestone presentará el trabajo de una serie de fotógrafas neozelandesas que participarán en Fotonoviembre, dentro de la Sección Oficial. Before is now es el título de esta charla que se impartirá en inglés y que es de entrada libre.

La selección de los trabajos que descubrirá Huddlestone en esta conferencia están muy ligados a la utilización del archivo fotográfico, uno de los temas claves de esta edición de Fotonoviembre. Cabe destacar que esta actividad se organiza a través de Plataforma Curatorial, una iniciativa de Fotonoviembre 2017 que pretende acercar a los profesionales, artistas y curadores el trabajo de otros colegas de distintos ámbitos geográficos.

Charlotte Huddlestone es Master en Bellas Artes por la Universidad de Auckland, Experta en estudios avanzados museológicos por el Instituto Smithsonian de Washington D.C, ha sido curadora de la sección contemporánea del Museo de Arte de Nueva Zelanda, formó parte del equipo de mediación de la XII Documenta y es actualmente Directora de la Saint Paul Gallery de la Universidad Tecnológica de Auckland.

Fotonoviembre, bienal organizada por el Cabildo de Tenerife, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife que está adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes. Fotonoviembre 2017 se desarrollará en la Isla desde principios del mes de noviembre hasta febrero de 2018. Fotonoviembre es uno de los festivales fotográficos pioneros en España y Europa y se lleva realizando de forma ininterrumpida en formato bianual desde 1991, abriendo un espacio de reflexión y estudio de la imagen en torno a exposiciones, debates y talleres en la que participan tanto creadores como comisarios locales y foráneos.