TEA proyecta este fin de semana la nueva película de Dalibor Matanic, 'Bajo el sol'

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta desde el viernes día 7 hasta el domingo día 9 la película croata Bajo el sol (Zvizdanaka, 2015), dirigida por Dalibor Matanic. Este largometraje, protagonizado por Tihana Lazovic, Goran Markovic y Nives Ivankovic, se podrá ver en versión original en croata con subtítulos en español en dos pases diarios, que darán comienzo a las 19:00 y 21:30 horas. Ganadora del Premio Especial del Jurado Un Certain Regard en el Festival de Cannes y nominada al Premio del Público en los Premios del Cine Europeo, Bajo el sol es una película que habla sobre la fragilidad, la intensidad y los peligros del amor prohibido entre una chica serbia y un chico croata marcados por el conflicto bélico.

Las entradas para asistir a esta proyección, que tienen un precio de 4 euros, se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA el mismo día del pase como a través de la web, mediante el nuevo sistema de venta online. Quienes adquieran sus localidades por Internet podrán acceder directamente a la sala sin necesidad de tener que pasar por la taquilla y ya con el asiento reservado.

Ambientada en la guerra étnica que tuvo lugar en Yugoslavia entre los años 1991 y 1999, Bajo el sol cuenta tres historias de amor que se suceden a lo largo de tres décadas consecutivas. El dolor, la angustia, la agonía, la culpa y la pasión son protagonistas de estos tres dramas románticos que tienen lugar en dos pueblos vecinos en la zona de los Balcanes. La primera historia transcurre en 1991. Jelena e Iván están a punto de abandonar su pueblo para ir a Zagreb cuando las primeras explosiones de odio étnico amenazan su escapada.

En la segunda, diez años después, son las heridas del conflicto y el rencor lo que obstaculiza la relación entre Natasha y Ante, dos personajes que se mueven entre el amor y el odio y que Matanic filma como si fueran animales, incapaces de expresarse con palabras, en la historia con más carga erótica de las tres. Por último, en 2011, los ecos de guerra siguen sonando, aunque lejanos, cuando Luka, croata, vuelve a su casa tras una larga ausencia y trata de recuperar a Marija, serbia.

Dalibor Matanic nació en Zagreb en 1975. Es titulado en Dirección de cine y televisión por la Academia de arte dramático de Zagreb. Realizó su galardonada ópera prima, The Cashier Wants to go to the Seaside, en 2000, basándose en su propio guion. Su segundo largometraje, Fine Dead Girls (2002), ganó el Gran premio, el Premio de la audiencia y el Premio de la crítica en el festival de cine nacional en 2002.

Otros de sus largometrajes son 100 Minutes of Glory (2004), Kino Lika (2009) -galardonado en Montpelier, Alexandria, Noordelijk Film Festival, Festival del cinema Europeo y Pula Film Festival, y proyectado en otros treinta festivales de cine-, I Love You, Mother of Asphalt (2010) -Gran premio y otros dos premios en el FIPA Biarritz- y Daddy y Handymen. Una de sus obras más exitosas es su cortometraje titulado Tulum/Party, que se estrenó en el Festival de cine de Cannes (Semana de la crítica) en 2009 y que, más adelante, obtuvo 18 premios cinematográficos en festivales nacionales e internacionales.