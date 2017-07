Alfredo Rodríguez Trío y Charenée Wade abren en el Auditorio de Tenerife el Festival de Jazz

El Festival Canarias Jazz & Más Heineken inicia este viernes 7, once noches de conciertos con algunos de los mejores músicos del momento. Tenerife, La Graciosa, Gran Canaria y La Palma vivirán de forma simultánea el inicio de la 26 edición, que contará con las actuaciones de Alfredo Rodríguez Trío y Charenée Wade en el Auditorio de Tenerife a las 21:00 horas. En total serán 46 conciertos de 26 proyectos musicales distribuidos en escenarios de seis islas, con una primera experiencia en La Graciosa, cifras que resumen la actividad musical que llenará de música teatros, auditorios, parques y plazas desde el 7 al 23 de julio.

El pianista cubano Alfredo Rodríguez es uno de los grandes reclamos de esta edición, en la que presentará su último trabajo, Tocororo. Tras estudiar piano clásico en el Conservatorio Manuel Saumell, amplió sus conocimientos en el Amadeo Roldán y en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Su interés por el jazz está íntimamente relacionado con el concurso anual Jojazz, destinado a jóvenes intérpretes y en el que ganó una mención de honor en 2003. A partir de ahí, su evolución fue progresiva y en 2006 fue seleccionado como uno de los doce pianistas elegidos por todo el mundo para participar en el Festival de Jazz de Montreux. Allí tuvo la suerte de cruzarse con el conocido productor de música Quincy Jones, que le ofreció trabajar con él.

En 2007 formó el primer Trío de Alfredo Rodríguez con Gastón Joya (contrabajo) y Michael Olivera (batería) y en 2009 acompañó a su padre en un viaje de concierto a México y decidió no regresar a Cuba. Solicitó asilo político en el paso fronterizo estadounidense de Nuevo Laredo y con el apoyo de Jones comenzó una nueva y prolífica carrera en Estados Unidos.

Rodríguez ha actuado en los festivales de jazz más importantes del mundo –Detroit, Monterey, Newport, San Francisco, Umbría, Montreux, Mawâzine, Mundo Latino, Shangai... y ha compartido escenario con artistas de la talla de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Patti Austin, James Ingram, McCoy Tyner, Esperanza Spalding, Richard Bona o Lionel Loukeke.

Una de sus composiciones más conocidas fue gestada en colaboración con Quincy Jones, Tan Dun y S iedah Garrett, el himno Better City, Better Life, seleccionado como tema oficial de la Shangai World Expo 2010.

Tocororo, su nuevo álbum (Mack Avenue Records), es además un vehículo para relatar su propia historia. El Tocororo es un pájaro –símbolo natural de Cuba- que en jaula muere de tristeza. Con esta metáfora Rodríguez refleja no sólo el deseo de libertad, sino la necesidad de ser libre. "Es la historia de todo lo que representa el pájaro: la libertad, los viajes y fusión de culturas", la cubana y todas las que ha experimentado a lo largo de su recorrido musical. "Lo que quería hacer en esta grabación era abrirme al mundo, al tiempo que honraba mis raíces al mismo tiempo", dice.

Rodríguez establece en su música todas las influencias que han marcado su formación y posterior experiencia vital, una fusión que visita Bill Evans, Kenny Werner, Fred Hersch, Thelonious Monk, con la inconfundible presencia de su herencia cubana". En Canarias se presentará con Munir Hossn (bajo y guitarra) y Michel Olivera (batería).

Becca Stevens, cantante, compositora y multiinstrumentalista (Brooklyn-Nueva York) construye su carrera musical sobre elementos del pop, el indie-rock, el jazz, y la música tradicional de los Appalachian. Aclamada por su capacidad única de crear composiciones exquisitas tanto para ella como para otros artistas -como el legendario David Crosby, el cantante Jose James y el pianista clásico Timo Andrés-, ha recorrido el mundo actuando con su banda y ha colaborado con artistas de la talla de Brad Mehldau, Esperanza Spalding, Billy Childs, Ambrose Akinmusire, Jacob Collier, Vijay Iyer y muchos otros.

En su corta carrera ya ha recibido numerosos elogios y excelentes críticas que la describen como "el secreto mejor guardado" de la música popular contemporánea. En abril de 2015, su cuarto álbum, Perfect Animal, producido por el ingeniero Scott Solter y editado por Universal Music Classics, la consolida como una de las grandes artistas del jazz actual. Entre las colaboraciones más sobresalientes que ha protagonizado destaca la que registró con la banda Snarky Puppy en el disco Family Dinner Vol 2.

Su nuevo trabajo discográfico, Regina, publicado en marzo de 2017, cuenta con la participación de destacados artistas, jóvenes promesas de la música como Laura Mvula o Jacob Collier, mitos como David Crosby. La producción la firma Troy Miller (que también ha colaborado con artistas de la talla de Gregory Porter, Laura Mvula, Amy Winehouse) y está co-producido por Michael League de Snarky Puppy.

Regina es un homenaje a las mujeres, a las que han destacado por su aportación tanto en la literatura, la música, la ciencia€, así como a las grandes mujeres anónimas. Becca utiliza Regina como si se tratara de una musa o un alter ego para escribir de una manera novedosa, mezclando sin miedo géneros como el pop, folk, rock, jazz funk y mucho más. El innovador diseñador japonés Koshiro Ebata (Lady Gaga, Dior, Louis Vuitton) ha diseñado la portada de su álbum y videos.

Este es el primer álbum en el que cobra mayor protagonismo y nueva dirección en la consolidación de su carrera, como una de las compositoras más importantes, auténticas y talentosas de una nueva generación. En el disco han colaborado sus músicos, Liam Robinson, Chris Tordini, y Jordan Perlson; y también colaboraron Alan Hampton, Jo Lawry, y los arreglos de Nathan Schram y Hamilton Berry.

Becca Stevens asegura que su disco "es la historia de mi vida. Crecí en una casa llena de melodías de ópera y banjo, me especialicé en guitarra clásica en la escuela secundaria, estudié composición en la universidad y en una escuela de jazz y en Nueva York estuve rodeada de todos los sonidos musicales que puedas imaginar. Me encanta y estoy inspirada por la buena música, no importa el género o de donde vino".

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken recorrerá las islas de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y por primera vez La Graciosa, donde plantará su semilla. Un esfuerzo que se hace posible gracias a la colaboración de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, Puerto del Rosario, Arrecife Teguise y Los Llanos de Aridane, y el patrocinio del Gobierno de Canarias y los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, Casa África, Auditorio de Tenerife Adán Martín, Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Leal, Teatro Guiniguada y Teatro Guimerá. Organizado por Colorado Producciones, cuenta una edición más con el patrocinio de la firma Heineken.