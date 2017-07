El musical 'Sunset Boulevard' se estrenará las próximas navidades en el Auditorio de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife, produce su tercer título de teatro musical, Sunset Boulevard. En esta ocasión, gracias a un nuevo acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras tan importantes como El Fantasma de la ópera, Jesucristo Superstar o Evita, da un salto cualitativo con respecto a las producciones anteriores.

La obra estará protagonizada por Paloma San Basilio, la gran dama del teatro musical en España, y se estrenará por primera vez en castellano durante las próximas navidades en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Se realizarán ocho funciones los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2017 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2018 a las 20:30 horas. Las funciones correspondientes al mes de diciembre formarán parte de la programación de Festival de Tenerife.

Esta producción se presentó este martes 4 de julio con José Luis Rivero, director insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas; Jaime Azpilicueta, director artístico y Julio Awad, director musical de la partitura de Webber. Rivero recordó que el Auditorio de Tenerife marca una tendencia que empezó con Jesucristo Superstar y que "ahora llega a cuotas de calidad altísima con este musical". Para el director insular de Cultura, "el epicentro de este musical tan solicitado es Paloma San Basilio, pero las audiciones están dejando el listón muy alto". Se refirió a Jaime Azpilicueta y Julio Award como "hijos adoptivos de Tenerife" y remarcó el relevante papel que tiene el equipo de caracterización con Geni Afonso, de vestuario con Leo Martínez y de coreografía con Ezequiel Dibelo.

Por su parte, Jaime Azpilicueta puso en relevancia la evolución que ha hecho el equipo desde el primer musical. "Los candidatos nos han sorprendido por su valía artística" en las audiciones que se realizan estos días en Sala de Cámara, con 93 aspirantes para conseguir un equipo de 30 artistas. Para Azpilicueta, Sunset Boulevard es una obra "difícil, arriesgada y la más teatral de todas las de Andrew Lloyd Webber". Para el director artístico en esta producción "el riesgo es extremo, pero siempre podremos decir que nosotros hemos sido los primeros". Comentó además que el musical es una obra contada en flashback que retrata la vida de Hollywood a través de una escenografía única, la obra comienza como si una cámara filmara desde el agua –el personaje que relata la historia aparece muerto en la piscina- y luego, todo gira en torno a una escalera que se modula según la psicología de los personajes. "Todo es muy cinematográfico, Norma Desmond no vive, actúa, como si tuviera que traspasar la pantalla". Azpilicueta manifestó en primicia que el musical abrirá la temporada 2018/19 de la Gran Vía de Madrid.

El director musical, Julio Awad, expuso las virtudes de la partitura y su gran complejidad, además, destacó "el talento canario que nos hemos encontrado en las audiciones". Afirmó que en Auditorio de Tenerife "se está creando un ambiente creativo muy interesante" e indicó que es muy importante recordar que la obra se escuchará con música en directo y con una gran orquesta "es un proyecto que va a sorprender".

Con los objetivos principales de desarrollar actividad económica en torno a la producción de espectáculos y dar a conocer el talento artístico existente en las islas a través de la creación de una compañía vinculada a la representación de los grandes títulos del teatro musical, Auditorio de Tenerife apuesta por estrenar Sunset Boulevard por primera vez en castellano a nivel mundial.

Para este proyecto, Auditorio de Tenerife se rodea nuevamente de un equipo creativo de primera división encabezado por Jaime Azpilicueta en la dirección escénica y Julio Awad en la musical. La escenografía correrá a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda, responsable de los decorados de las últimas producciones de Sonrisas y lágrimas y Cabaret. Al frente del vestuario se situará el diseñador tinerfeño Leo Martínez, laureado por su trabajo en Jesucristo Superstar, Evita y en las óperas The fairy queen o Nabucco, entre otras. Al frente de las luces estará Juanjo Beloqui y Poti Martín se encargará del diseño de sonido.

Tras finalizar el plazo de inscripción para asistir al casting presencial del musical Sunset Boulevard, se han recibido 173 inscripciones de las cuales 93 lograron pasar la primera selección de dirección y asisten estos días al casting presencial. Los participantes inscritos de Tenerife vienen desde Santa Cruz de Tenerife, Tejina, Arona, San Isidro, La Laguna, Santa Úrsula, Tegueste, Arafo, El Rosario, Güimar, Adeje y Puerto de la Cruz. Además, se han inscrito también artistas de Gran Canaria, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Albacete, Granada, Toledo, Valencia, California, México, Nueva York o Londres.

Sunset Boulevard, el musical

El musical está ambientado en la ciudad de Los Angeles en 1949-1950. Norma Desmond es una antigua estrella del cine mudo de Hollywood que vive en su mansión olvidada por todos, alejada de la realidad y con la única compañía de su fiel criado Max. Joe Gillis, un joven guionista en paro, llegará por casualidad a su mansión, y poco a poco caerá bajo la influencia manipuladora de Desmond, lo que precipitará los acontecimientos hacia un trágico final.

Sunset Boulevard está basado en la película homónima dirigida por Billy Wilder en 1950, y que fue protagonizada por la estrella del cine mudo Gloria Swanson y por William Holden. Andrew Lloyd Webber vio por primera vez la obra maestra de Billy Wilder en los años 70, y desde un primer momento quiso llevarla a los escenarios en forma de musical. Sin embargo, en ese tiempo, el joven compositor no tenía suficiente capacidad económica para adquirir los derechos del film, por lo que el proyecto quedó aparcado. En 1989 Lloyd Webber decidió por fin hacer realidad su ansiado proyecto.

Tras negociar con la productora del film, Paramount, para la adquisición de los derechos, contactó una con Christopher Hampton y Don Black para que trabajaran en el libreto y letras de la obra mientras él comenzaba a componer la música. El musical se estrenó en el Adelphi Theatre del West End en 1993, y en 1994 llegaba a Broadway tras una première americana que tuvo lugar, como no podía ser de otro modo, en Los Ángeles, en el Shubert Theatre.

El personaje de Norma Desmond ha sido interpretado por actrices de la talla de Glenn Close, Betty Buckley, Patti LuPone, Elaine Paige o Petula Clark, entre otras. Sunset Boulevard se representó primero en Reino Unido y Estados Unidos, después se estrenaría en Canadá, Alemania, Australia, Holanda o Suecia.



Paloma San Basilio es Norma Desmond

La estrella del teatro musical en nuestro país, Paloma San Basilio, dará vida a Norma Desmond en la que será una de las grandes apuestas de su carrera.

Tras consagrarse como indiscutible estrella de la canción melódica de nuestro país en los años 70, en diciembre de 1980 estrenó en Madrid el musical Evita batiendo todos los records de taquilla y permaneciendo en cartel en el Teatro Monumental de Madrid dos años, musical por el que recibió el Premio ABC de ORO por su interpretación.

Tras años de éxitos, en 1997 reanuda su carrera como actriz y cantante compartiendo cartel con José Sacristán en el musical El hombre de la Mancha, que se representó durante dos años en el Teatro Lope de Vega de Madrid con gran éxito, y que culminó en la primavera de 1999 en Barcelona y Argentina. En 2001 revalidó su éxito junto a Sacristán en My fair lady, espectáculo que colgó el cartel de agotado durante 19 meses en el Teatro Coliseum de Madrid. Tras protagonizar Victor Victoria, volvió a meterse en la piel de Elisa Dolittle en una nueva producción de My fair lady que, tras su estreno en el Auditorio de Tenerife en julio de 2012, realizó gira por todo el territorio nacional con gran éxito de crítica y público.

En 2016 volvió a sumergirse en el teatro con La décima musa, un espectáculo que inauguró el pasado 6 de julio de 2016 la 62º edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y donde Paloma San Basilio volvió a demostrar que es la gran dama del musical en España.

Ahora llega a Auditorio de Tenerife, donde se espera que convierta Sunset Boulevard en un éxito de taquilla.



Equipo artístico y técnico



DIRECCIÓN: Jaime Azpilicueta

DIRECCIÓN MUSICAL: Julio Awad

ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO: Ricardo Sánchez Cuerda

COREOGRAFÍA: Ezequiel Dibelo

DISEÑO DE VESTUARIO: Leo Martínez

DISEÑO DE SONIDO: Poti Martín

DISEÑO DE LUCES: Juanjo Beloqui

CARACTERIZACIÓN: Geni Afonso

PRODUCCIÓN: Auditorio de Tenerife

Andrew Lloyd Webber, música



Cuando Sunset Boulevard se sumó a School of Rock, Cats y The Phantom Of The Opera en Broadway este año, Andrew Lloyd Webber se convirtió en la única persona en igualar el record que obtuvieron en 1953 Rodgers and Hammerstein con cuatro espectáculos en Broadway que se están representando en la actualidad. Otros musicales que ha compuesto incluyen Aspects Of Love, Joseph, Jesus Christ Superstar, Evita y Love Never Dies.

Su producción de School Of Rock es el primer musical británico representado en Broadway. Ha coproducido sus propios espectáculos como Cats y The Phantom Of The Opera y como productor en solitario presentó el revolucionario Bombay Dreams, que introdujo al compositor de Bollywood AR Rahman en el escenario occidental.

Es un apasionado de la importancia de la música en la educación, por lo cual creó la Andrew Lloyd Webber Foundation, que se ha convertido en el organismo más importante de Gran Bretaña en obras de soporte al arte y a la música.

Sus premios tanto como compositor y productor incluyen siete Tonys, siete Oliviers, un Golden Globe, un Oscar, el Praemium Imperiale, el Richard Rodgers Award for Excellence in Musical Theatre, una beca BASCA, el Kennedy Center Honor y un Grammy por Best Contemporary Classical Composition por Requiem y su escenografía para el Latin Requiem. Fue Caballero de Su Majestad la Reina de Inglaterra en 1992 y es miembro honorario de la casa de los Lords desde 1997.

Don Black, guión

Recibió dos Tony Awards por el mejor libro y letra de un musical por su trabajo con Christopher Hampton en Sunset Boulevard, que marcó su tercera colaboración con Andrew Lloyd Webber. Juntaron su talento para escribir el ciclo de canciones Tell Me On A Sunday, que fue la base del espectáculo Song and Dance y colaboraron también en Aspects of Love. Además escribió para la producción de Andrew Lloyd Webber Bombay Dreams.

Entre sus premios se incluyen un Oscar por su canción Born Free, cinco nominaciones en la Academy Award, dos Tony Awards y tres nominaciones a Tony, seis Ivor Novello Awards, un Golden Globe y muchos discos de platino y de oro.

Ha escrito un quinteto con temas de James Bond: Thunderball, Diamonds Are Forever, The Man With The Golden Gun, Surrender from Tomorrow Never Dies y The World Is Not Enough. Entre sus muchos temas populares se encuentran dos números uno en EUA, Ben para Michael Jackson y To Sir With Love para Lulu. Formó parte del Songwriters Hall of Fame en 2008 y recientemente ha sido laureado en Londres con el premio BMI Icon. También ha recibido el Orden del Imperio Británico en la Lista de Honor de la Reina.

Christopher Hampton, guión

Entró en contacto con el mundo del teatro mientras estudiaba francés y alemán en la Universidad de Oxford, y escribió una obra en su primer año. Su obra fue tan exitosa que se presentó en el Comedy Theatre cuando aún era un estudiante, convirtiéndose en el escritor más joven el West End.

Sus obras de teatro y musicales han generado cuatro Tony Awards, tres Olivier Awards, cuatro Evening Standard Awards y el New York Theatre Critics' Circle Award, además de un Oscar, dos BAFTAs, un Writers' Guild of America Award, el Prix Italia, un premio especial del jurado en el Cannes Film Festival, fue Hollywood Screenwriter of the Year, y ganó The Collateral Award en el Festival de Cine de Venecia por la Mejor Adaptación Literaria.

Entre sus obras se encuentran piezas originales (Appomattox, The Talking Cure, White Chameleon, Tales from Hollywood, Treats, Savages, The Philanthropist, Total Eclipse y When Did You Last See My Mother?); adaptaciones de novelas (Youth Without God de Ödön von Horváth, Embers de Sándor Márai, Les Liaisons Dangereuses de Laclos, The Portage to San Cristobal of A.H. de George Steiner); musicales (Sunset Boulevard, Dracula: The Musical y Stephen Ward); libretos (Waiting for the Barbarians, Appomattox and The trial, con el compositor Philip Glass); y muchas traducciones (Chekhov, Ibsen, Molière, von Horváth, Yasmina Reza, Florian Zeller y un musical alemán basado en la obra de Daphne du Maurier, Rebecca).

Tiene una carrera destacable en el cine con obras como Perfect Mothers, A Dangerous Method, Chéri, Atonement, The Good Father, Tales from the Vienna Woods A Doll´s House, así como en la televisión, trabajando en miniseries.

Jaime Azpilicueta, director artístico

A los 18 años debutó como actor protagonizando un clásico ruso y a los 19 dirigió su primer espectáculo. Más tarde, y hasta hoy, ha dirigido obras de los más diversos autores y tendencias, desde los clásicos griegos hasta la vanguardia francesa, pasando por Strindberg, Camus, Miller, Williams, Brecht, Becket, Pinter, Osborne, Shaw, Simon y muchos otros, incluidos los españoles de todas las épocas hasta contar más de 120 trabajos.

Ha trabajado, además de en España, en Italia, Francia y Suiza y en los principales escenarios de América. Caracas, Puerto Rico, Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Panamá, Quito, Buenos Aires, México y Nueva York han sido testigos de sus grandes espectáculos.

Logró, además, un récord absoluto de recaudación en la historia del teatro español con su adaptación y dirección de la comedia inglesa Move Over Mrs. Markham (Se infiel y no mires con quién), que llegó a representarse más de veinte años en España y Latinoamérica, y que fue vista por más de 15 millones de espectadores. Celia Cruz, the musical ha sido su último gran éxito, permaneciendo nueve meses en cartel y con más de 300 representaciones en el New World Stages, en pleno corazón de Broadway. Otros trabajos destacados han sido My fair lady, Evita o Caberet, con este último fue galardonado con el premio a mejor Director de escena en 2016.

Recientemente ha recibido el prestigioso premio Teide de Oro de Radio Club Tenerife, el premio de honor de la Asociación de Directores y Espectáculos de España y ha tenido la gran satisfacción y el inmenso honor de ser nombrado, por el Cabildo de Tenerife, hijo adoptivo de la isla de Tenerife, por lo cual, se considera oficialmente tinerfeño y canario asegurando que éste ha sido el mejor regalo que le han hecho en su vida.

Julio Awad, director musical

Nace en 1977 en Buenos Aires. Comienza sus estudios de piano a los 7 años y amplía su formación con los profesores Juan Carlos Cirigliano y Lito Valle. Desde temprana edad

comienza a tocar junto a grandes músicos, como Juanjo Dominguez, Nestor Marconi, Juan Alberto Pugliano, Mariana, Óscar de la torre, Ramón Arcusa, Machan Taylor, Mike Rivas, Carlos Marzan, Alberto Favero, Peter Erskine, Paul Wertico, Mark Egan, John Patittucci, Joan Valent, Bruce Pomahac, Paloma San Basilio, El Dúo Dinamico, Albert Hammond, John Cameron, Barry Mason, La Guardia, Stephen "Spud" Murphy.

En 2000 se traslada a España donde continúa trabajando como director y arreglador de diferentes artistas, espectáculos, comedias musicales como La Bella y La Bestia, Estamos en el Aire, Anni, Jeckyll & Hide, La jaula de las locas, Zorba, My Fair Lady, El fantasma de la ópera, Victor Victoria, Los Productores, Quisiera ser, Grease, Spamalot, Cántame cómo pasó, Avenue Q, El último jinete, Sonrisas y lágrimas, Ay Carmela, Priscilla reina del desierto, Lady be Good, Jesucristo Superstar, Evita, Stage Holding 15 Aniversario, Nine, Iba en serio o El hombre de la Mancha.

Con más de 30 discos grabados es cesionista y arreglador para diferentes artistas y compañías discográficas. En 2005 graba su primer disco Frontera Cero, Nada que declarar, junto a Víctor Gil y Paul Wertico. En 2008 lanza su nuevo CD Thousand Miles editado por la SGAE junto a Peter Erskine, Paul Wertico, Mark Egan y Machan Taylord.

Es artista de Yamaha, Steinberg, Audio-Techcnica, Relab Develop, Toontrack, Vilabs y también beta tester de Cubase 7, All Toontracks products.

Ricardo Sánchez Cuerda, escenografía

Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación.

Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la escenografía teatral dentro de un amplio repertorio de teatro clásico y contemporáneo, y en los más diversos géneros de las artes escénicas: teatro, danza, zarzuela, ópera y musical.

Dentro del teatro caben destacar los trabajos de Divinas Palabras de V. Inclán (Dirección de escena de Gerardo Vera), Frankenstein de Mary Shelly (G. Tambascio), El sueño de una noche de verano de Shakespeare (Tamzin Townsend), Casa de muñecas de Ibsen ( S. Bolta), Antígona de Sófocles (M. García Lozano), El avaro de Molière (J. Lavelli), La Regenta de L. Alas Clarín (M. Bollaín), Splendid´s de Genet (José Carlos Plaza), Lúcido de R. Spregelburd (Amelia Ochandiano), entre otras muchas.

En danza ha trabajado con el Ballet Nacional de España en El corazón de piedra verde (Coreografía de José Antonio) y Negro Goya (José Antonio). Además ha realizado las escenografías de Baile de máscaras (Rojas y Rodríguez), Pet Cabaret (Nuria Castejón), El amor brujo (Marta Carrasco) y La floresta do Amazonas (Bruno Cezario, Opera House Manaos).

Ha trabajado para importantes teatros de ópera, a nivel nacional e internacional: La parranda de Alonso (E. Sagi, Teatro de la Zarzuela), Dulcinea de M. Sotelo( G. Tambascio, Teatro Real de Madrid), La del soto del parral de Soutillo y Vert (A. Ochandiano, Teatro de la Zarzuela), Rigoletto de Verdi (E. Sagi, Teatro Arriaga), Les mamelles de Tirésias de Poulenc (E. Sagi, Teatro Arriaga), Amadeu de Vives (A. Boadella, Teatros del Canal), Entre Sevilla y Triana de Sorozábal (C. Carreres, Teatro Arriaga), Lo schiavo de Gomes (J. Martorell, Opera house Manaos), Rienzi de Wagner (J. Lavelli, Teatro Capitol de Toulouse), Partenope de L. Vinci (G. Tambascio, Teatro San Carlos de Nápoles), La reina Mora de Serrano (J. Castejón, Teatro de la Zarzuela), Alma de Dios de Serrano (J. Castejón, Teatro de la Zarzuela), Idomeneo de Mozart (J. Lavelli, Teatro Colón, Buenos Aires), Andrea Chénier (A. Romero, Festival de Peralada), La bohème (A. Romero, Jyske Ópera, Ópera nacional de Dinamarca), Don Carlo de Verdi (Albert Boadella, Festival de El Escorial), entre otras. Y ha diseñado escenografías para los musicales Mas de 100 mentiras (Dirección de David Serrano), Sonrisas y lágrimas (Jaime Azpiricueta), Hoy no me puedo levantar (David Ottone) y Cabaret (Jaime Azpiricueta).



Ezequiel Dibelo, coreografía

Coreógrafo, bailarín y profesor de baile, es nacido en Argentina y afincado en Tenerife desde el año 2000. Desde su llegada a la isla ha ejercido de bailarín y coreógrafo de varios eventos a nivel insular, por ejemplo en Carnavales de Santa Cruz de Tenerife, participando como parte del ballet oficial de la Gala de la Reina, como también siendo coreógrafo de la comparsa Los Cariocas desde el año 2007 hasta la actualidad, ganando primeros premios en varias ocaciones, 2015 y 2016. También ha partcipado en galas de Carnaval y Festival de La cancion de Candelaria desde el año 2003 en adelante como coreógrafo y bailarín.

Fue coreógrafo del musical Jesucristo Superstar y de Evita el musical los años 2014, 2015 y participó en la gira de Evita en el año 2016 en Madrid. Fue nominado como Mejor coreografía por Evita en los premios Broadway World Spain 2016 y a los Premios De Teatro Musical.

Actualmente es profesor de baile de la Escuela Municipal de Candelaria desde el año 2001.

Leo Martínez, vestuario

El reconocido diseñador tinerfeño afronta con Sunset Boulevard su séptima producción escénica después de sus laureados trabajos en los musicales Jesucristo Superstar y Evita y en las óperas Nabucco, Don Giovanni, las óperas infantiles Don Quijote y The Fairy Queen y la zarzuela Doña Francisquita dirigida por Curro Carreres, títulos producidos por Auditorio de Tenerife. En Teatro ha diseñado el vestuario de Cabaret Atlante, un libreto de Óscar Domínguez, dirigido por Enzo Escala. Recientemente se ha encargado del vestuario de la imagen del lanzamiento del espectáculo OhCuba, protagonizado por Loles León y que será estrenado el próximo 18 de julio en la Alhambra de Granada. En cine, ha sido responsable de vestuario del corto La criada protagonizado por Silvia Marsó y dirigido por Javier Caldas.

El diseñador es uno de los principales exponentes de TenerifeModa, marca del Cabildo de Tenerife que agrupa a los principales creadores de la isla.

Aclamado por sus diseños de trajes de reinas del carnaval, se ha convertido en el diseñador que más veces ha sido premiado en la historia del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Junto a sus trabajos en carnavales, es responsable de vestuario de videoclips y eventos así como responsable de las decoraciones de importantes festivales como I love music Festival o SummerJam.



Geni Afonso, caracterización

A principios de los años 80 comenzó su carrera profesional como profesora de danza y coreóorafía. Tras formarse en maquillaje y caracterización en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona asumió la jefatura de maquillaje y peluquería del Festival de Ópera de Tenerife al tiempo que compaginaba como coreógrafa del mismo Festival a principios de los años 90.

Además, es la jefa de caracterización de Auditorio de Tenerife, donde ha realizado la gran mayoría de los títulos que se han producido, como pueden ser los musicales Jesucristo Superstar y Evita y las óperas Nabucco, Don Giovanni, Don Quijote, The Fairy Queen, Carmen, Werther, Los Cuentos de Hoffman y, recientemente, la zarzuela Doña Francisquita.

También sigue realizando la caracterización de las zarzuelas de los Amigos de la Zarzuela de Tenerife en el Teatro Guimerá.

Ha asumido la dirección de las galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera y Tacoronte entre otros, así como sendas Galas de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife.

Poti Martín, sonido

Nacido en Madrid, lleva más de 28 años dedicado al mundo del sonido. Especializado en teatro musical, fue supervisor de sonido durante 8 años en la productora Stage Entertainment para posteriormente iniciar una etapa como freelance con destacados proyectos como diseñador de sonido y diseñador de sonido asociado.

Ha trabajado con un dilatado número de artistas y equipos realizando el diseño de sonido de innumerables espectáculos y eventos. Destaca en su carrera el haber realizado, supervisado y/o producido el sonido de obras como Chicago, Cabaret, Jesucristo Superstar, High School Musical, Fiebre del sábado noche, Otro gran teatro del undo o Mamma Mia, obra que ha llevado a ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, San Petersburgo, Moscú, Viena, Aarhus, Helsinki, Berlín u Oberhausen.

Ha viajado a Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Canadá o Corea, donde ha trabajado con obras como In the Heights, Evita, Legally Blonde, Street of Dreams, BackBeat, The Last Confession, The Railway Children o North by Northwest. Una trayectoria que se sigue completando con Los miserables, Sonrisas y lágrimas, El graduado, La Bella y la Bestia, El rey león, Cats, Los productores, Víctor Victoria o El guardaespaldas.

Además, acredita un amplio recorrido en estudios de grabación (fue propietario de su propio estudio y de una empresa de sonido) entre los que destaca su trabajo en Londres como ingeniero de sonido residente en Boundary Row Studios durante tres años. Estas casi tres décadas de dedicación al teatro musical y al mundo del sonido se completan con una amplia experiencia como formador y conferenciante.

Juanjo Beloqui, iluminación

Obtuvo el Diploma de Especialización Profesional Universitario de Iluminación en la Industria del Espectáculo Universidad de Valencia. En 1988 entró a formar parte de la plantilla de la empresa vari*lite Spain, como técnico, operador y diseñador de iluminación, hasta 1995, momento en el que comenzó a trabajar como diseñador freelance creando una empresa propia dedicada a la producción de eventos, así como diseños de iluminación y operación de todo tipo de controles de luces tanto convencional como robotizada.

Como diseñador, programador y operador de iluminación ha participado en multitud de eventos como giras con Víctor Manuel y Ana Belén, Isabel Pantoja, Juan Luís Guerra, Sergio Dalma, Joaquín Cortés, David Bisbal, Manolo García o Estopa; galas; programas de televisión en TVE, Antena 3, Tele 5, Canal +, TVG, Canal Sur, Tele Madrid y Canal 9; y convenciones.