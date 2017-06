Doce participantes llegan a la final del Concurso Internacional de Canto de Ópera de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de Ópera de Tenerife, impulsa el IV Concurso Internacional de Canto Ópera de Tenerife. El certamen que comenzó el 25 de junio ha finalizado este miércoles 28 con la participación de 12 finalistas, cuatro de ellos españoles. El jueves 29 se celebrará la clausura con el Concierto de Galardonados en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife.

Esta tarde a las 18:00 horas se celebra la final, en la que el público podrá votar a su favorito, como complemento al veredicto del jurado. En todas las fases del Concurso, así como en el concierto, el candidato estará acompañado al piano por el maestro Dario Tondelli.

De los 17 españoles que se presentaron, 5 son de Canarias. En total han sido 31 candidatos de entre 24 y 40 años de lugares tan dispares como China, Corea del Sur, Italia, México, Alemania, Brasil, Bulgaria, Costa Rica o España. Los finalistas que participan en la final son los siguientes: David Astorga, tenor (Costa Rica); Inés Ballesteros, soprano (España); Jia Beili, barítono (China); Pablo Gálvez, barítono (España); Fernando Garcia-Campero, barítono (España); Anna Gomá, mezzosoprano (España); WenMeng Gu, soprano (China); Jonghoon Heo, barítono (China); Fabián Lara, tenor (México); Julia Muzychenko, soprano (Rusia); Luisa Tambaro, soprano (Italia) y Camila Titinger, soprano (Brazil).

Uno de los objetivos fundamentales del Concurso es que los participantes tengan la oportunidad de defender su valía artística ante ellos y que el Concurso Internacional de Canto Ópera de Tenerife sea un puente efectivo hacia un desarrollo profesional de mayor éxito y nivel artístico.

Este formato del Concurso Internacional de Canto se sustenta en la colaboración de un jurado internacional de reconocida solvencia artística y técnica, con gran experiencia en este tipo de certámenes. La presidenta del jurado es Giovanna Lomazzi, Vicepresidenta de As.li.co. (Italia), y participan Paulo Abrão Esper, director general y artístico de la Cia Ópera São Paulo; Suat Arikan, director artístico de la Ópera y Ballet Estatal de Estambul (Turquía);

Umberto Fanni, director general del Royal Opera House de Muscat (Oman); Cristina Ferrari, directora artística de la Fondazione Teatri di Piacenza (Italia); Fulvio Macciardi, director general del Teatro Comunale di Bologna (Italia); Javiér Menéndez, director general y artístico de Ópera de Oviedo (España); Cristiano Sandri, casting manager de Opera di Firenze y director Artístico del Teatro Regio di Parma (Italia) y Dácil González, secretaria artística de Ópera de Tenerife.



Dario Tondelli, repertorista

Obtuvo el diploma de Pianoforte en el Conservatorio "G. B. Martini" de Bolonia con la nota máxima y completó su formación como maestro repetidor de ópera en el Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" de Spoleto y en el curso de alto perfeccionamiento de la Scuola dell´Opera Italiana en Bolonia.

Trabajó como maestro repetidor en teatros como Teatro Comunale de Bolonia, Teatro San Carlo de Nápoles, Salzburger Festspiele, Festival de Martina Franca, Auditorio de Tenerife, Teatro Municipale de Piacenza, Teatro Luciano Pavarotti de Modena, Fondazione Toscanini de Parma, Teatro Ponchielli de Cremona, Fondazione Teatro Grande de Brescia, Teatro Sociale de Como, Teatro Fraschini de Pavia, Teatro Donizetti de Bergamo, Festival Alejandro Granda y Teatro Nacional de Lima.

Entre los artistas con que ha trabajado se encuentran los directores de orquesta: I. Abel, J. Axelrod, M. Boemi, A. d´Agostini, C. Desderi, D. Fasolis, C. Franklin, V. Galli, C. Goldstein, O. Marino, F. Omassini K. Ono, M. Ortega, M. Pagliari, R. Parmeggiani, R. Polastri, A. Sisillo, R. Sonoda, J.L. Tingaud, A. Vitiello y los directores de escena: M. Bauduin, N. Berloffa, R. Cucchi, P. Delbono, L. Dolcini, F. Esposito, D. Michieletto, W. Le Moli, S. Monti, G. Pressburger, F. Sparvoli, I. Stefanutti.

Ha acompañado masterclass de interpretación de L. Alva, A. Antoniozzi, F. Araiza, P. Barbacini, R. Bruson, F. Cedolins, C. Colombara, P. Coni, I. Cotrubas, J. Cura, R. De Candia, T. Fabbricini, L. Gallo, T. Hampson, C. Ludwig, F. Meli, R. Kabaivanska, G. Kunde, M. Pertusi, D. Rancatore, G. Sabbatini, D. Takova, D. Vejzovic e D. Zajick.

Ha colaborado en conciertos y en calidad de repertorista con cantantes como: Maria Agresta, Alfonso Antoniozzi, Roberto Aronica, Marina Comparato, Alex Esposito, Juan Diego Florez, Walter Fraccaro, Cinzia Forte, Sonia Ganassi, Sumi Jo, Paoletta Marrocu, Daniela Mazzucato, Leo Nucci y Bruno Praticò.