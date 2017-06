El Cabildo reconoce el esfuerzo del CD Tenerife y asegura que "la ilusión del ascenso sigue viva"

El Cabildo de Tenerife ha reconocido este lunes 26 de junio al Club Deportivo Tenerife por su trayectoria a lo largo de la presente temporada, a pesar de no haber conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, y la consejera de Deportes, Cristo Pérez, fueron los encargados de transmitir un mensaje de apoyo al conjunto tinerfeño, que estuvo encabezado por su presidente, Miguel Concepción, en una recepción celebrada en el Salón Noble del Palacio insular.

Carlos Alonso indicó que "todavía estamos con las heridas de no lograr el resultado, pero hoy tenemos que mirar hacia delante y conseguir mantener esa ilusión que tenemos todos. Creo que la ilusión no la hemos perdido, la ilusión del ascenso sigue viva en la mente y en los corazones de todos. Y esa ilusión sigue intacta. El fin de semana no ha alterado esa ilusión: nos ha unido más".

"Lo que ha conseguido este equipo humano, los jugadores, los técnicos y el club es vincularse a la afición y fijar claramente un objetivo, que es el ascenso la próxima temporada. Y eso es lo que les pide la Isla. Ayer cuando los recibieron en el aeropuerto fueron impresionantes los cánticos de "Somos de Primera" porque realmente lo somos. Ustedes son un equipo de Primera y la Isla es de Primera y ese objetivo lo vamos a conseguir el año que viene", aseguró el presidente del Cabildo.

Carlos Alonso hizo alusión a un joven periodista con discapacidad visual, Rubén Mesa, que estuvo presente en el desplazamiento a Madrid y en la recepción: "He querido que esté aquí hoy Rubén Mesa, un chico que nos acompañó durante el fin de semana al partido y que ve las cosas de manera distinta; que está acostumbrado a luchar contra la adversidad y con todo lo que se le ponga por delante. Quiero que sean como Rubén, que vean las cosas distintas y que sean capaces de lograr el objetivo. Estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir".

Por su parte, Cristo Pérez se refirió a los jugadores "porque son un referente para miles de niños que juegan al fútbol. Ellos están viendo lo que están sintiendo ustedes ahora y la Isla ha depositado muchas ilusiones". Asimismo, hizo alusión al respaldo de la afición en el viaje a Madrid "porque fue emocionante ver tanta gente de Tenerife. Hemos vibrado con el equipo y aunque ahora estamos un poco mal, tenemos que seguir adelante".

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, señaló que "quizás el Tenerife no existiría hoy sin el Cabildo. Agradecemos que nos hayan recibido y nosotros estamos en deuda con la Isla. Pero como les dijo la noche del sábado, toca levantarse y darle ilusión a nuestra afición, que nos considera un equipo de Primera. En fútbol nadie puede exigir un ascenso, pero sí crear la ilusión a la afición, a Tenerife y seguro que todos vamos a estar en la próxima liga. Estamos agradecidos por la ilusión que han generado y el trabajo que han realizado. Vamos a descansar un poco y a pensar ya en la próxima temporada".