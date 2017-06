Raisa Maudit y Alby Álamo realizan en TEA una residencia conjunta

Los artistas Raisa Maudit (La Palma, 1986) y Alby Álamo (Las Palmas de Gran Canaria, 1977), comisarios de la séptima temporada de Área 60 -un programa de TEA Tenerife Espacio de las Artes destinado a fomentar y a promocionar la creación artística actual- se encuentran desarrollando durante todo este mes de junio una residencia conjunta de comisariado en este centro de arte del Cabildo, fruto de la cual nacerá la tercera exposición de Área 60. En esta edición los comisarios, que fueron escogidos a través de una convocatoria pública, deberán elaborar juntos un proyecto expositivo que se podrá ver en TEA desde septiembre a diciembre de este mismo año.

Los artistas se hayan inmersos en un proceso de conocimiento del tejido artístico de las Islas hasta finales de este mes, a la vez que trabajan en la creación de esta muestra futura. "Estamos haciendo un mapeado de los artistas y es que queremos trabajar con la gente de aquí, con jóvenes creadores", adelanta Alby Álamo, quien comisarió Embed_IMG, exposición que se vio en Área 60 de enero a mayo del presente año. "Estamos intentando detectar los hilos que unen la creación que se hace en Canarias", apunta por su parte Raisa Maudit, responsable de The Witch and The bitch, muestra que actualmente se puede visitar en Área 60.

Los creadores, que trabajan juntos por primera vez, aseguran que están descubriendo a jóvenes artistas con obras realmente interesantes en las distintas Islas, y adelantan que la elección de quienes formarán parte de esta muestra no será nada fácil. Además, durante esta residencia Raisa Maudit y Alby Álamo están conociendo a artistas de generaciones anteriores e incluso han tenido la oportunidad de hablar y compartir experiencias con el anterior comisario de Área 60, Néstor Delgado, y de hacer un visionado de porfolios de alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes.

En estos días han visitado, entre otras exposiciones y espacios, la SAC Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias, el Ateneo de La Laguna, el Equipo Para, el Museo de Antropología de Tenerife acompañados por su directora Mayte Henríquez, la Oficina para la Acción Urbana en Santa Cruz, el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el Museo de Bellas Artes, la Galería Artizar, y realizaron además una visita a los estudios de artistas de La Regenta.

Además, durante este tiempo han realizado distintas visitas a estudios y talleres de artistas como los de Laura Gherardi y Carlos Rivero en Tenerife, y los de José Otero y Moneiba Lemes, Gregorio Viera y Raquel Ponce, Chris Tadeo, Luna Bengoechea y Acaymo S. Cuesta en Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, tienen previsto realizar un visionado de porfolios de artistas de Lanzarote en CIC-El Almacén los días 26 y 27 de junio, además de visitar las asociaciones culturales Parto Cerebral y Ars Magna, la exposición de Noelia Villena y Greta Chicheri en el CIC-El Almacén, y participarán en una mesa de debate en el MIAC.

The Witch and The bitch, está abierta hasta el próximo 3 de septiembre de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas y es de entrada libre. Las artistas Mariokissme y Mariana Echeverri firman esta propuesta, una exposición viva y mutante en la que a través de la magia como hilo conductor se destruyen normas para crear otras de una forma totalmente subversiva. La exposición intenta ofrecer una reflexión a través de la magia, del misterio y de la brujería como lugar de poder, de posicionamiento político y de anarquía, sobre la identidad, la sexualidad y la disidencia. Además de ello, esta propuesta también reflexiona sobre el propio diseño expositivo.

Raisa Maudit. Vive y trabaja en Madrid. Artista multidisciplinar licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona en 2010, establecida en Madrid. Sus proyectos han estado presentes el galerías, ferias y museos Internacionales como MUSAC (Leon), Gitte Bohr Gallerie: Club fur Kunst und potisches Denken (Berlin), Espacio Flausina Lx (Lisboa), Galeria Fernando Pradilla (Madrid, Canarias Mediafest (Las Palmas), Galeria Codice (Managua, Nicaragua), Eeria de Arte Contemporaneo ESTAMPA (Madrid), SWAB Art Fair (Barcelona), CA2M (Madrid), LABoral Centro de Arte (Gijón), Fundacio Joan Miró (Barcelona), MACBA (Barcelona o HOME Manchester (Reino Unido) entre otros.

A lo largo de su carrera ha recibido varios premios y becas: En Injuve, TEA Tenerife, Canarias Mediafest Festival de arte y cultura digital o en Estampa. Su trabajo se define en representaciones de deseos, construcciones y expectativas construidas con especial interés en los límites de lo convencionalmente correcto. A menudo en forma de pregunta, dedo señalador o pequeña rebelión. Lanzar preguntas al aire que se pide al espectador que responda, obligándolo a posicionarse forzosamente. Que la experiencia sea un acto subversivo.

Normalmente trabaja de forma multidisciplinar: video, fotografia, sonido, acción, instalación o performance. Combina su práctica como artista visual con proyectos de comisariado. Es co-fundadora y actual gestora del Espacio Storm And Drunk (en activo desde 2014) en el que lleva el peso especialmente en los proyectos de comisariado y Artes Visuales. Desde Storm And Drunk se establecen nuevas relaciones, colaboraciones y diálogos con el tejido cultural de la ciudad de forma subversiva, lúdica, no jerárquica y transversal.

Alby Álamo. Vive y trabaja entre Canarias y Berlín y es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. En 2003 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados programa interdepartamental Teoría de las artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Entre 2004 y 2010 fue miembro del Aula de Cultura y Pensamiento Artístico Contemporáneo de la Universidad de La Laguna y desde 2015 codirige el Project Space Urlaub Projects en Berlín.

Entre sus trabajos como comisario y gestor se encuentran, entre otros, An Open Relationship With Your Image, de Judith Dorothea Gerke, Lindsay Lawson y Mar ge Monko (Urlaub projects, Berlín, 2016), First we take Berlin [?] A love story, de Moneiba Lemes y José Otero (Industriegebiet, Berlín, 2016), Shake your body!, de Valentina Utz, Ulrika Segerberg, Fannie Sosa / Marilou Poncin, Christin Kaiser y Sophia Domagala (Urlaub projects, Berlín, 2015) y Back to the future, de Alby Álamo, María Amparo Gomar, María León y Patricia Sandonis (Proyecto ganador en la I Convocatoria de Proyectos Expositivos para la Embajada de España en Berlín, 2014). Asimismo en 2004 fue codirector de El arte que viene y del taller de Participación, interferencia y proceso creativo, impartido por Raúl Díaz-Obregón en la Universidad de La Laguna.

Como artista, Alby Álamo tiene en su haber numerosas exposiciones individuales, entre las que se encuentran, Vídeos Alby Álamo (La Regenta y TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2015), Remake (SAC, Santa Cruz de Tenerife y CAJI en Fuerteventura, 2010), Correspondencias (Galería Tercer Espacio, Madrid, 2009) o Describiendo Círculos (Sala de La Caixa. La Laguna, Tenerife, 2005).

Desde 1999 hasta la actualidad ha formado parte de numerosas colectivas como What´s up glitches (dentro del ciclo Una antropología de la emergencia, Área 60, TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2016), EspañaPPC´s PoP Up Kino (Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Castellón, 2015), Fifth Under the Subway Video Art Night (Kleiner Salon, Berlín, 2015), Nueva isla de Utopía (La Recova, 2015); Trayecto (SAC, Tenerife, 2014), ¡Y el que pida mas es un goloso! (La enredadera, Berlín, 2014), Sin Escala (DA2 Salamanca, 2013), Visionaria. Conceptos de una isla (Asociación de cine Vértigo, Gran Canaria, 2013), En estado físico (Lanzarote y Gran Canaria Espacio Digital, 2013), Los últimos serán los primeros (El Tanque. Tenerife, 2012), Pretty difficult (TWR Berlín, 2011), Mo?e, Kterým plujeme (Galerie Chodovská tvez, Praga, República Checa, 2011), El mar por el que todos navegamos (Galería Dom Omladine, Beograd, Serbia, 2010) o Retrospainting (Galería Ulf Saupe, Berlín, 2009), entre otras.