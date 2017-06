El Cabildo acoge la presentación del libro Emprendedores de Canarias, obra de Francisco Mesa

El Salón Noble del Cabildo ha acogido este martes 20 de junio la presentación del libro Emprendedores de Canarias, de Francisco Mesa. La obra es un proyecto editorial único en España que presenta las experiencias contadas en primera persona por más de 40 emprendedores escogidos de las Islas. Se trata de entrevistas realizadas por el autor en profundidad e inéditas que acercan los éxitos, fracasos y conocimientos de aquellos que se enfrentaron a sus inquietudes para construir su propio futuro.

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; y el autor del libro, Francisco Mesa. La presentación del libro corrió a cargo del CEO de Promineo Studios, Isidro Quintana; y de la gerente de Canarias 7 digital, Esther Pérez.

Carlos Alonso indicó que "la obra encaja perfectamente con la estrategia Tenerife 2030 que llevamos a cabo para lograr una Isla mejor preparada, más competitiva, equitativa, y mejor conectada. El libro refleja historias de personas ligadas a la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Y cuando hablamos de emprendedores, creatividad o innovación lo hacemos en un sentido amplio, no necesariamente en crear una empresa o descubrir algo, sino en buscar soluciones diferentes a los problemas más complejos a los que nos enfrentamos cada día".

Por su parte, Francisco Mesa agradeció el apoyo de todas las personas que han hecho posible el libro y puso en valor los testimonios de los entrevistados "que relatan éxitos y fracasos. En muchos casos son gente que ha emprendido un camino, una senda que ha servido para que otros avancen. Creo que el libro es una herramienta útil que puede servirle a mucha gente".

Mesa destacó que "en Canarias se hacen las cosas bien. Tenemos que dar a conocer el trabajo que hacemos; no tenemos nada que envidiar a los de fuera. Hay mucho talento aquí y en ocasiones somos muy exigentes con nosotros mismos y no tanto con los de fuera". Asimismo, aseguró sentirse "afortunado" porque "me lo he pasado muy bien haciendo el libro. Más que entrevistas, eran casi tertulias, aunque también hubo preguntas incómodas".

Emprendedores de Canarias surge con la intención de conocer realmente el ecosistema emprendedor en Canarias, pero con otros muchos objetivos. Las experiencias de emprendedores que han tenido éxito y son reconocidos, que han tenido éxito y casi nadie les conoce, o simplemente que no dejan de intentarlo. Se trata de un compendio de opiniones, recomendaciones y situaciones que, a buen seguro, ayudaran a muchos a dar el salto o no hacia el emprendimiento.

Las entrevistas del libro son el vehículo que permite realizar el viaje hacia el corazón de los protagonistas que comparten de una forma cercana las continuas dificultades a las que se enfrentan. Sus respuestas transmiten las claves de cómo han superado los obstáculos y se convierten en herramientas clave que pueden ser utilizadas por los actuales y futuros emprendedores de las Islas Canarias.

El libro está dirigido a los emprendedores y, en especial, a aquellos relacionados con las nuevas tecnologías, la innovación, la creatividad y el conocimiento, muchas de ellas denominadas startups. Las asociaciones, administraciones públicas y en general las entidades que fomentan el emprendimiento pueden encontrar en sus capítulos algunas de las personas que han acogido en sus actividades, ejemplos de cómo realizan su actividad. Además, a través de la obra, los inversores disponen de información sobre quien es quien en el emprendimiento en Canarias, para posibles inversiones futuras.

Asimismo, Emprendedores de Canarias sirve para dar a conocer más allá de las Islas que existe una rica, dinámica y motivada comunidad emprendedora que está consiguiendo resultados y que debería de ser mirada con mayor atención si no quieren perder las oportunidades que podemos brindarles.

Francisco Mesa es ingeniero en Informática y un entusiasta de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional en el periódico El Día, donde ejerce como responsable de producto de sus ediciones digitales y proyectos online desde hace casi dos décadas. Desde 2004 colabora en diferentes medios, tanto en radio como en prensa y televisión, siempre vinculado a la tecnología.