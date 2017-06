El Cabildo renueva a través de TEA su apoyo a las artes visuales

El Cabildo presentó hoy [viernes 16] en TEA Tenerife Espacio de las Artes un paquete de ayudas para los profesionales de las artes visuales contemporáneas. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero, fueron los encargados de dar a conocer estas cuatro convocatorias públicas que ofrecen nuevas oportunidades y que refuerzan los perfiles profesionales de quienes -desde áreas diversas- se dedican a las artes visuales. Alonso destacó que estos programas de TEA, que se enmarcan dentro de la Estrategia Tenerife 2030 y que están dotados con un total de 119.000 euros, "apuestan por la educación, por la crítica, por el comisariado y por la creación".

Durante su intervención, el presidente de la corporación insular valoró que estas ayudas -que contribuirán además a la promoción de las artes visuales- tienen una importante vertiente formativa, potenciando con ello la creación de nuevos públicos. En este sentido, Carlos Alonso señaló que los objetivos de estos cuatro proyectos -Un/a artista viene a vernos (programa de mediación artística en la escuela), Casa Velázquez (una residencia de investigación para comisarios/as), Dispositivo Vórtice 2018 (proyecto para el fomento del pensamiento crítico) y Área 60 (programa de apoyo a jóvenes comisarios/comisarias de arte emergente)- están muy en la línea de Tenerife 2030 donde la "cultura, la innovación y la creatividad juegan un papel fundamental".

"Apostamos por el futuro, por tener a ciudadanos más formados, más capacitados en respuesta a un mundo cada vez más global", agregó Carlos Alonso que valoró que gracias a estas nuevas ayudas la labor de un centro de arte como es TEA no se queda solamente en el marco del museo sino que sale de éste, volviéndose a mostrar como un centro que apuesta por la educación, por los nuevos valores y por la profesionalización del sector.

José Luis Rivero, quien detalló a quienes van dirigidas cada una de estas convocatorias, sus plazos y sus objetivos, explicó que "a través de estos cuatro proyectos, el arte contemporáneo -todo lo que éste aporta, todo lo que éste genera- no se queda solo en el ámbito del museo sino que sale de éste y permite que sus beneficios reviertan directamente en la población, sobre todo en los niños y en los jóvenes". TEA se muestra no solo como espacio de exhibición y de producción sino también como generador de nuevas oportunidades y de nuevas ideas. Además de ello, Rivero recordó que la concesión de estas ayudas se producirá en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación y que éstas serán resueltas por comisiones de valoración independientes, integradas por diferentes profesionales del sector artístico, educativo y técnicos de TEA Tenerife Espacio de las Artes y del Área de Cultura y Educación del Cabildo.

Respecto a los cuatro programas presentados Rivero valoró que Un/a artista viene a vernos -que llevará el arte contemporáneo a seis centros escolares públicos de Tenerife de la mano de seis creadores locales- es pionero en Canarias. Se trata de una iniciativa novedosa programa que tratará de revertir la distancia con la que los niños suelen relacionarse con el arte y que llevará "directamente el arte a las aulas". En esta primera edición, adelantó, se trabajará en los CEIP Secundino Delgado (Añaza, Santa Cruz de Tenerife), Isabel la Católica (Santa Cruz de Tenerife), El Ortigal (La Laguna), Las Mercedes (La Laguna), Alfonso X El Sabio (Güímar) y Agustín Espinosa (Los Realejos) y se hará partícipes al alumnado de Primaria estos centros del proceso de creación, con la aplicación de metodologías que prioricen la participación activa y la capacidad de reflexión y de análisis.

Sobre Dispositivo Vórtice, programa que nació este mismo año, José Luis Rivero destacó que en esta próxima edición se completará con un soporte editorial formal, que facilitará y difundirá el cauce de conocimiento que se despliega a través de la producción de materiales críticos, y que a su vez permitirá fomentar el sector editorial de las Islas. "TEA es un lugar de pensamiento no solo un espacio para la acción y en este sentido debe dar herramientas para hacer crítica", señaló. En lo que respecta a Casa Velázquez destacó que con él se pone en valor la figura del comisario y de Área 60 valoró las oportunidades que brinda a artistas emergentes y a jóvenes comisarios.

Las convocatorias (donde los interesados pueden descubrir a fondo cada uno de estos programas así como los requisitos, bases y documentación necesaria para formar parte de las mismas) y sus formularios de participación se encuentran disponibles en la web de TEA Tenerife Espacio de las Artes (www.teatenerife.es) en el apartado de Convocatorias y Concursos.



Un/a artista viene a vernos

Programa de mediación artística en la escuela

TEA Tenerife Espacio de las Artes tiene entre sus objetivos prioritarios la promoción de la educación artística, con objeto de acercar al alumnado a la creación contemporánea, y potenciar de este modo su capacidad crítica, reflexiva y creativa. Con este fin, convoca un proceso de selección pública para elegir a seis creadores/as del ámbito de las artes visuales, con proyectos de mediación en la educación artística para realizarse en centros escolares públicos de la Isla.

Se trata un programa para creadores/as-educadores/as, que surge con el objetivo de incorporar el arte contemporáneo en los procesos de aprendizaje de Primaria, a través de trabajos innovadores de colaboración entre los artistas y la comunidad educativa. A través de esta convocatoria se buscan seis propuestas en las que se privilegie el carácter procesual de la creación artística contemporánea, involucrando al alumnado y a sus profesores en una participación tan activa como la del propio artista o artistas que dirigen el proyecto, de manera que sean y se sientan coautores de la obra.

De este modo, se propone introducir en el currículum escolar conceptos y metodologías propias de los procesos creativos de las artes visuales, que puedan ser abarcados desde la transversalidad, permitiendo al alumnado desempeñar un papel protagonista de su propio aprendizaje en las diferentes materias que conforman dicho currículum, y adoptar una actitud crítica y reflexiva en cada una de ellas.

Finalmente, a través de su implicación y contacto directo con artistas contemporáneos en activo, los/as estudiantes podrán acercarse al lenguaje del arte actual, y descubrir las claves para su interpretación. Esto contribuirá a que adopten actitudes de respeto hacia el mismo, y que lo conciban como un lenguaje característico, representativo y definitorio de la sociedad que habitan, en particular, y del mundo contemporáneo, en general.

· Destinatarios: Artistas del campo de las artes visuales en activo, que se presenten a título individual o bien agrupados en colectivos, con experiencia previa en los ámbitos de la educación y de la mediación a través de la educación artística. Podrán participar todas aquellas personas que tengan su residencia o ámbito principal de acción en Tenerife, y de cuya trayectoria se acredite tal situación.

· Duración: Los seis proyectos seleccionados tendrán una periodicidad temporal de dos meses, y se realizarán en los centros escolares asignados para cada artista y colectivo por TEA Tenerife Espacio de las Artes entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2017.

· Dotación: El presupuesto total del proyecto son 50.000 euros. Los/as artistas y colectivos beneficiarios de esta convocatoria obtendrán una partida de honorarios y dispondrán también de una dotación presupuestaria para gastos en concepto de adquisición de materiales. La dotación económica destinada a este proyecto de estancias artísticas en centros escolares para esta convocatoria incluye: Los honorarios: 3.000 euros para cada uno de los proyectos seleccionados. Los gastos derivados de la producción del proyecto artístico, en concepto de compra de materiales: 1.000 euros. Este marco presupuestario deberá tomarse en consideración en la elaboración del proyecto educativo.

· Condiciones y obligaciones: Los/as creadores/as deberán desarrollar un proyecto de mediación, concebido expresamente para ser implementado en colaboración con un grupo escolar de Educación Primaria. El resultado final podrá exponerse no solo en el propio centro, sino también en TEA Tenerife Espacio de las Artes, cuyo Departamento de Educación participará también a través de la colaboración, soporte y supervisión del mismo. Los/as artistas deberán adecuar su proyecto a las necesidades del centro educativo, y llevar a cabo las distintas sesiones de trabajo con el grupo escolar en horario lectivo, adaptándose a la programación del referido centro. Durante el periodo de residencias, una persona designada por TEA supervisará el desarrollo de cada proyecto. Los/as creadores/as informarán de la realización de sus trabajos y de cualquier incidencia que a propósito de los mismos pueda suceder.

· Plazos y presentación: El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases y convocatoria en la página web de TEA Tenerife Espacio de las Artes, www.teatenerife.es, y finalizará el día 31 de julio del año en curso. El formulario de inscripción estará disponible igualmente en la citada página web de TEA. La documentación requerida se presentará en un sobre indicando en su parte frontal Convocatoria de Un/a artista viene a vernos. Programa de mediación artística en la escuela, en el Registro de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Avda. San Sebastián, 8, 38003, Santa Cruz de Tenerife. También en aquellos registros que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de presentar la solicitud de participación en un Registro distinto al de TEA Tenerife Espacio de las Artes, se deberá enviar un correo electrónico a actividades.tea@tenerife.es advirtiendo de dicha situación; dicho correo deberá remitirse en el plazo abierto de esta convocatoria.

Dispositivo Vórtice 2018

Proyecto para el fomento del pensamiento crítico

Dispositivo Vórtice, un proyecto para el fomento del pensamiento crítico cultural de TEA que se creó este mismo año, proseguirá su andadura en 2018 con notables cambios en su estructura. Dispositivo Vórtice -que se articula en torno a una agenda de encuentros de trabajo que arrancarán en enero y que se prolongarán hasta el mes de diciembre en las instalaciones de TEA- pretende servir de plataforma desde la que contribuir a la reflexión contemporánea sobre la producción cultural así como al pensamiento crítico relacionado con ella. Se completará con una publicación editorial.

A través de esta convocatoria se seleccionará al equipo responsable de la dinamización de la vertiente formativa del proyecto, que se desarrollará a través de diez sesiones presenciales, así como de la edición de tres entregas de una publicación en soporte físico y digital, con una periodicidad cuatrimestral.

· Destinatarios: La presente convocatoria pública tiene como objeto seleccionar al equipo que deberá desarrollar la propuesta editorial y de sesiones presenciales de Dispositivo Vórtice. El equipo deberá estar compuesto por un Director/a editorial, un/a Jefe/a de redacción y un/a Coordinador/a de sesiones. Podrán participar aquellas personas que acrediten experiencia previa o vinculación profesional en el desarrollo en Canarias de proyectos editoriales sobre textos críticos relacionados con la cultura o la práctica artística contemporánea, así como en la difusión en medios de comunicación del Archipiélago de este tipo de trabajos.

· Duración: De enero a diciembre de 2018

· Dotación: La partida presupuestaria destinada a este proyecto asciende a 27.500 euros. La presente convocatoria incluye los honorarios de la Dirección Editorial (4.500 euros); honorarios de Jefatura de Redacción (3.500 euros); honorarios de Coordinación de sesiones (3.000 euros); honorarios para ponentes de las sesiones presenciales (200 euros), honorarios para colaboraciones de la edición (publicación de críticas y entrevistas, 150 euros, y publicación de textos de carácter ensayístico o artículos extensos, 300 euros). El presupuesto máximo para el diseño, la edición y la publicación de los tres números cuatrimestrales de la propuesta editorial (Impresión, honorarios para las colaboraciones) es de 10.500 euros. Mientras que el presupuesto máximo para la organización de las diez sesiones presenciales (honorarios, traslado, alojamiento y dietas de los ponentes) asciende a los 6.000 euros.

· Condiciones y obligaciones: En la evaluación de cada uno de las solicitudes presentadas se valorará, entre otros puntos, la adecuación del proyecto con los objetivos de la presente convocatoria especialmente con la promoción del tejido crítico contemporáneo en el contexto regional, el potencial para contribuir a la reflexión contemporánea sobre la producción cultural y el pensamiento crítico relacionado con ella, el perfil curricular y experiencia profesional de las personas integrantes de los equipos propuestos en el proyecto, en el ámbito referido a la crítica artística o el interés y coherencia de la propuesta presentada para las sesiones presenciales. Asimismo, los seleccionados deberán facilitar la información necesaria y asistir a las reuniones de la Comisión Editorial y presentar una memoria justificativa final del proyecto en formato digital y en papel, acompañada de imágenes, e incluir una valoración y conclusiones del desarrollo del mismo.

· Plazos y presentación: El plazo para presentar las solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la página web de TEA y finalizará el viernes 29 de septiembre de 2017. La documentación requerida se presentará en un sobre indicando en su parte frontal Dispositivo Vórtice 2018, en el Registro de TEA Tenerife Espacio de las Artes (Avda. San Sebastián, 8, 38003, Santa Cruz de Tenerife). También en aquellos registros que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de presentar la solicitud de participación en un Registro distinto al de TEA se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: actividades.tea@tenerife.es, advirtiendo de dicha situación. Dicho correo deberá remitirse en el periodo de esta convocatoria. La decisión de dicha Comisión se publicará en la página web de TEA y se notificará a todos los participantes por correo electrónico, a partir del 1 de noviembre de 2017.



Casa Velázquez

Residencia de investigación para comisarios/as

Se trata de un nuevo programa de TEA que permitirá que un comisario o un investigador que trabaje en el campo de las artes plásticas contemporáneas pueda realizar una residencia en Madrid durante el mes de septiembre. Esta convocatoria tiene por objeto organizar un programa de residencia para comisarios/as entre TEA Tenerife Espacio de las Artes y la Casa Velázquez (Madrid), con la colaboración de intransit (Universidad Complutense de Madrid) y Atelier Solar (Madrid). La residencia ofrece espacio y tiempo para desarrollar una investigación vinculada a un

proyecto curatorial.

Esta convocatoria está dirigida a comisarios/as nacidos y/o residentes en las Islas Canarias que desarrollen sus prácticas curatoriales en la Comunidad Autónoma Canaria y que quieran conocer otros contextos artísticos para ampliar su trayectoria y desarrollar sus proyectos.

· Destinatarios: La presente convocatoria pública está dirigida a todas aquellas personas físicas nacidas y/o residentes en Canarias que estén desarrollando sus proyectos curatoriales en el ámbito del arte contemporáneo en el contexto de la Comunidad Autónoma Canaria o bien que quieran iniciar su trayectoria profesional en ese ámbito.

· Duración: La residencia se desarrollará durante cuatro semanas, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2017

· Dotación: El presupuesto total asciende a 3.500 euros. De los cuales, una parte se destina al viaje de ida y vuelta a Madrid desde el lugar de residencia del comisario/a, otros 500 euros en concepto de dietas y manutención durante el mes de residencia, y 1.000 euros en concepto de honorarios por la investigación.

· Condiciones y obligaciones: Los proyectos deberán ser originales e inéditos. No se admitirán en esta convocatoria aquellos proyectos que hayan sido editados, expuestos o premiados anteriormente. El/la comisario/a seleccionado/a se compromete, entre otras cosas, a proseguir el trabajo personal, participar en encuentros y actividades organizadas para los residentes por la Casa Velásquez y a atender a sus obligaciones durante la residencia. Durante la residencia, el/la comisario/a seleccionado/a deberá contribuir a las actividades de la Casa Velázquez, realizando una presentación pública sobre la práctica curatorial y el trabajo de investigación en curso. Durante la residencia, el/la comisario/a seleccionado/a deberá presentar una propuesta de formato de actividad a realizar en Aula intransit (Centro de Arte Complutense). Una vez finalizada la residencia, el/la comisario/a seleccionado/a deberá realizar en TEA una presentación pública sobre la práctica curatorial y el trabajo de investigación desarrollado.

· Plazos y presentación: Las solicitudes pueden presentarse hasta el 16 de julio de 2017. La documentación requerida se presentará en un sobre indicando en su parte frontal Convocatoria residencia para comisarios/as-2017, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, Avda. San Sebastián nº 8, 38003- Santa Cruz de Tenerife.



Área 60

Programa de apoyo a jóvenes comisarios/comisarias de arte emergente

A través de la convocatoria de Área 60 se seleccionarán a los que serán los comisarios/comisarias de la octava temporada de este un programa destinado a fomentar y promocionar la creación artística actual. Mediante esta nueva convocatoria pública, dirigida a menores de 40 años residentes en España, se seleccionará a dos comisarios. Cada uno de ellos llevará a cabo un proyecto expositivo en este espacio, mientras que el tercer proyecto (el correspondiente al tercer cuatrimestre del año) se realizará de manera conjunta entre los dos elegidos. Esta nueva edición de Área 60, que se desarrollará de enero a diciembre de 2018, se compondrá de tres propuestas expositivas de cuatro meses de duración cada una de ellas.

El programa Área 60 pretende dar respuesta a dos de las necesidades que deben solventar los/as jóvenes artistas: la producción de obra y la exhibición. Paralelamente, Área 60 promueve la práctica del comisariado, facilita la integración de jóvenes comisarios/as en los circuitos artísticos profesionales y les ofrece la oportunidad de materializar sus proyectos.

· Destinatarios: La presente convocatoria pública está dirigida a jóvenes comisarios/as menores de 40 años, residentes en el Estado Español que deseen desarrollar un proyecto expositivo en TEA Tenerife Espacio de las Artes en el marco del programa Área 60.

· Duración: De enero a diciembre de 2018

· Dotación: La dotación económica destinada al proyecto de Área para 2018 es de 38.000 euros. Esta cantidad incluye los honorarios de comisariado (3.000 euros para cada uno de los/as comisarios/as seleccionados/as), los gastos de viaje, alojamiento y manutención del comisario no residente durante el mes de su residencia (hasta un máximo de 2.000 euros). En caso de que se trate de un colectivo solo se asumirán los gastos de un representante. La dotación para la producción las exposiciones y actividades complementarias 24.000 euros, a razón de 8.000 euros para cada una de las tres exposiciones. La dotación para la realización de una publicación-catálogo es de 4.000 euros.

· Condiciones y obligaciones: Para participar en esta convocatoria cada solicitante deberá presentar un solo proyecto expositivo que deberá ser original e inédito. Además en las bases se recuerda que los comisarios no podrán participar en calidad de artistas en el proyecto. Asimismo, se destaca que el proyecto expositivo debe contemplar la participación de artistas menores de 40 años y que no podrán incluir en él a artistas que hayan participado en las dos últimas ediciones de Área 60. Los/as comisarios/as de los proyectos seleccionados se comprometerán a atender las funciones derivadas del comisariado de la exposición que integra su propuesta.

· Plazos y presentación: Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de septiembre de 2017. El formulario de inscripción estará disponible en la página web de TEA. La documentación requerida se presentará en un sobre indicando en su parte frontal Convocatoria Área 60-2018 en TEA Tenerife Espacio de las Artes, Avda. San Sebastián nº 8, 38003- Santa Cruz de Tenerife.