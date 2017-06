Anuncia medidas para impulsar el sector de la peluquería y la estética de Tenerife

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, dio a conocer hoy diferentes actuaciones para potenciar la peluquería y la estética de la Isla. En este sentido, anunció que "las empresas de este sector van a tener un apartado especial en el Plan de Empleo de Corporación insular, que se lleva a cabo a través de Fifede y que cuenta con un millón de euros, a cuya convocatoria podrán acudir para aumentar las plantillas y poder crecer".

"Además - dijo- vamos a lanzar una línea de subvenciones para que los empresarios de este sector puedan adquirir activos fijos; vamos a coordinar dos líneas de actuación con la Cámara de Comercio de Santa Cruz para este sector, y también queremos dar un empuje importante a la Asociación provincial de peluquerías de Santa Cruz de Tenerife, Aspelza". "Y todas son buenas noticas – afirmó- para un sector que está en crecimiento, que no tiene nada que envidiar a ninguna otra región del país, pues aquí se dan los mejores servicios en peluquería y estética, con un estidlo personal y diferenciado".

El también consejero de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico estuvo acompañado en su comparecencia ante los medios de comunicación por la directora del Departamento de Formación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Mari Luz Trujillo; el presidente de Aspelza, Francisco Gerónimo Manzano, Franko; y el director de Tenerife Moda, José Eugenio Sánchez, entre otros.

Efraín Medina explicó que la nueva línea de subvenciones dirigidas a empresas de peluquería y estética de la Isla cuenta con una financiación insular de 50.000 euros y está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Corporación. El objetivo de la misma es dar un impulso al propceso productivo de estos establecimientos para introducir, así, mejoras en los mismos, en la calidad en la prestación del servicio, la seguridad laboral o la creación de una nueva línea de trabajo. En este sentido, manifesto que "nuestro objetivo es que sean más competitivos y puedan trabajar en formación e innovación".

Se consideran activos fijos, elementos como lavacabezas, secadores aéreos, sillones de barbero, tocadores, carros, taburetes, camillas, aparatos para estética, mesas de manicura o sillones de estética. De igual modo, el importe de la inversión realizada no será inferior a 5.000 euros.

En canto a las líneas de actuación que se llevan a cabo desde la Cámara de Comercio, el vicepresidente insular explicó que son dos. Así, una de ellas está dirigida a la mejora de los establecimientos, planes de diversificación y formación integral, "en la que participará Aspelza, puesto que son los más indicados para decir qué tipo de formación es la apropiada".

La otra está enfocada a estudios de viabilidad "a nivel de geolocalización que realizará la Cámara de Comercio. Con esta geolocalización, las peluquerías podrán estar geolocalizadas para saber cuáles son los servicios que se prestan, dónde se encuentra, etc."

Por su parte, la directora del Departamento de Formación de la Cámara de Comercio, Mari Luz Trujillo, quiso felicitar al Cabildo "por iniciativas como las que presentamos hoy, pues sin ellas no conseguiríamos nuevos retos, ni tampoco conseguiríamos que el tejido empresarial y la economía de nuestras comunidad autónoma mejorara". Añadió que "es verdad que después de muchos años y de mucho trabajo en formación con el Cabildo, sabemos que no hay progreso si no estamos continuamente innovando, en las nuevas tecnologías, y modernizando los comercios a través de la formación".

Mari Luz Trujillo dijo que "gracias a esto colaboración con el Cabildo hacemos que la formación sea cercana para estos pequeños establecimientos, que tienen muchas dificultades para acceder a la formación presencial".

De igual modo, el presidente de Aspelsa, Francisco gerónimo Manzano, Franko, apuntó que "la formación de nuestras empleados es una de las partes más importantes de nuestras profesión, y por eso, en el mundo de la peluquería estamos de enhorabuena". De igual modo, el director de Tenerife Moda, José Eugenio Sánchez, resaltó que "la peluquería y la estética es una parte muy importante dentro del mundo de la moda. Suponen muchísimos puestos de trabajo indirectos para el colectivo del sector de la moda de la isla de Tenerife"