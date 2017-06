'Sunset Boulevard', el nuevo musical de Auditorio de Tenerife abre la convocatoria de casting

El Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife, produce su tercer título de teatro musical con Sunset Boulevard y da un salto cualitativo con respecto a las producciones anteriores gracias a un nuevo acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras tan importantes como El Fantasma de la Ópera, Miss Saigón, Jesucristo Superstar o Evita, estas últimas producidas por Auditorio de Tenerife en 2014 y 2015.

El estreno absoluto en español de Sunset Boulevard será durante las próximas Navidades y estará protagonizado por Paloma San Basilio, la gran dama del teatro musical en España. La compañía, formada por 20 actores/cantantes, será seleccionada los días 3, 4 y 5 de julio en los casting supervisados por el director de escena, Jaime Azpilicueta en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.

Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción con la documentación requerida (una fotografía de primer plano, otra de cuerpo completo y currículum artístico) antes del 29 de junio de 2017 a las 12:00 horas a través del correo electrónico a la siguiente dirección: casting@auditoriodetenerife.com. Los participantes seleccionados serán avisados, también por correo electrónico, de la hora a la que tendrán que realizar la primera prueba el lunes 3 de julio. Deberán estar disponibles para afrontar la segunda y tercera prueba de casting los días 4 y 5 en caso de superar la selección inicial.

Los requisitos para los personajes solistas son los siguientes: para el papel protagonista de Max von Mayerling se requiere un cantante con experiencia en lírico e interpretación teatral que sea barítono/bajo y tenga más de 40 años. En cuanto a Joe Gillis, también protagonista, se busca un cantante lírico que además sea actor. Se requiere la cuerda de barítono/tenor. Es imprescindible tener muy buena apariencia física y estar entre las edades comprendidas entre los 22 y los 35 años. Para Betty Schaefer se busca una mezzosoprano y para completar el elenco se requieren cantantes de ambos sexos que tengan más de 29 años, con habilidades para el baile y ductilidad para realizar diversos papeles.

Los candidatos masculinos deberán preparar para la prueba de casting una canción del musical: Max von Mayerling, The Greatest Star of All; Joe Gillis, Sunset Boulevard y un Ensemble masculino, The Lady´s Paying. Para los personajes femeninos, las candidatas deberán preparar para la prueba de casting las siguientes canciones: Betty Schaefer, To Much In Love To Care y el Ensemble femenino, A Little Suffering. En ambos casos también podrán presentarse con una canción de libre elección dentro del ámbito de la zarzuela o el teatro musical.

Para este nuevo título, Auditorio de Tenerife vuelve a rodearse de un equipo creativo de primera división encabezado por Jaime Azpilicueta en la dirección escénica y Julio Awad en la musical. La escenografía correrá a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda, responsable de los decorados de las últimas producciones de Sonrisas y Lágrimas y Cabaret. Al frente del vestuario se situará el diseñador tinerfeño Leo Martínez, laureado por su trabajo en Jesucristo Superstar, Evita y en las óperas The fairy queen o Nabucco, entre otras. Con las luces estará Juanjo Beloqui y Poti Martín se encargará del diseño de sonido.

En la página web del Auditorio de Tenerife podrán descargarse las partituras en pdf.