El Museo de la Ciencia y el Cosmos acoge una charla sobre el Universo profundo

El Museo de la Ciencia y el Cosmos celebra este sábado, día 17, a partir de las 20,00 horas, una nueva sesión de la actividad ´Museo para adultos´, que ofrece un sábado de cada mes, en horario nocturno, propuestas únicas y sugerentes para este tipo de público (mayores de 16 años). En esta ocasión tendrá lugar una charla bajo el título ´Universo profundo´, de la mano del astrofotógrafo, Daniel López, y desde las 22,00 a las 24,00 horas se celebran mini-shows científicos acompañados de una atractiva oferta

El objetivo de esta actividad, cuyo aforo es limitado, es despertar la curiosidad del que asista, con los módulos interactivos que ocupan el recinto. Así, el Museo pondrá en funcionamiento todos sus módulos funcionando y con monitores que acompañarán a los visitantes.

El Museo Adulto de este mes trata de las cumbres de Canarias, y de Tenerife, como lugares privilegiados para observar el cielo. Isleños, visitantes, y científicos, disfrutan de un cielo limpio y oscuro que permite realizar observaciones astronómicas que no pueden hacerse más que aquí o en otro par de lugares del Planeta. Pero también permite sumergirse en la inmensidad del universo sin más que salir por la tarde y recorrer unos pocos kilómetros hacia la cumbre.

De la mano de Daniel López, uno de los astrofotógrafos más relevantes a nivel mundial, los asistentes se sumergen en el universo profundo, en las nebulosas oscuras y brillantes, en las galaxias y el espacio interestelar. Sus imágenes impresionan y conmueven, y es esa emoción que sienten cada noche los científicos que estudian el universo, más allá de los detalles técnicos y astrofísicos, lo que intentará transmitir.

La actividad se desarrollará como un diálogo entre Daniel López y Antonio Mampaso, director del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Daniel presentará sus mejores y más recientes trabajos de astrofotografía y time-lapses, y comentará los aspectos técnicos, artísticos y humanos de sus observaciones en las cumbres de Tenerife. Antonio Mampaso pondrá la contrapartida astrofísica relatando qué son y cuál es la historia de los objetos que irán desfilando ante nuestros ojos.

Daniel López es astrofotógrafo profesional y colaborador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Cuenta con 24 imágenes publicadas en Astronomy Picture of the Day (APOD), la página de la NASA que selecciona cada día la mejor imagen astronómica. Sus imágenes y vídeos han aparecido en documentales como ´Cosmos: A Spacetime Odyssey´, y en multitud de exposiciones, museos y centros Cervantes de todo el mundo. Ha realizado proyectos como ´El Universo en 3D´, ´Teide Lab´, ´El Cielo de La Palma´, etc. Está especializado en fotografía con telescopios profesionales, amateurs, en time-lapse y fotografía de paisajes nocturnos.

Antonio Mampaso es director del Museo de la Ciencia y el Cosmos, donde concentra su labor de difusión científica desde 2014, y astrofísico del IAC. Ha participado como organizador y profesor en diversos cursos de divulgación, impartido numerosas conferencias en museos, universidades e institutos, y colaborado en diarios, revistas, radio y TV. Ha sido asesor científico en las películas ´Ágora´, de Alejandro Amenábar (2009) y ´Las leyes de la termodinámica´, de Mateo Gil (2017).