El Cabildo proyecta en TEA esta semana el documental de Raoul Peck, 'I Am Not Your Negro'

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta desde el viernes día 16 de junio hasta el domingo día 18 el documental I Am Not Your Negro (2016), de Raoul Peck. En este nuevo trabajo, el director Raoul Peck reimagina Remember This House, la obra inacabada del activista por los derechos de los afroamericanos James Baldwin. Utilizando fragmentos extraídos del libro original, el documental aporta una visión genuina sobre el racismo en Estados Unidos contada a través de las vidas -y posteriores asesinatos- de tres amigos íntimos del autor: Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X. El actor Samuel L. Jackson es la voz en off que lee los textos de James Baldwin en este documental.

I Am Not Your Negro se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios, que darán comienzo a las 19:00 y 21:30 horas. Aclamado por la crítica de su país, este documental ha recibido múltiples galardones -entre los que destacan el Premio del Público al Mejor documental en el Festival de Toronto y el Premio al Mejor documental por los Críticos de Los Ángeles- culminado en la nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Documental. Además de ello, ha estado nominado a Mejor Largometraje Documental en los Premios Independent Spirit y en los Premios Gotham.

Las entradas para asistir a esta proyección, que tienen un precio de 4 euros, se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA el mismo día del pase como a través de la web, mediante el nuevo sistema de venta online. Quienes adquieran sus localidades por Internet podrán acceder directamente a la sala sin necesidad de tener que pasar por la taquilla y ya con el asiento reservado.

James Baldwin (Nueva York, 1924-Saint Paul de Vence, Francia, 1987) fue uno de los grandes escritores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Creció en Harlem y con 24 años, frustrado por el estado de las relaciones raciales en América y las habituales situaciones de acoso, se marchó de Estados Unidos a Francia donde vivió la mayor parte del resto de su vida. Baldwin fue un escritor prolífico y un brillante crítico social, desenmascaró las tendencias destructivas de occidente, a la vez que conservó un sentido de esperanza humanística y de dignidad. Exploró las distinciones raciales, sexuales y de clases en las sociedades occidentales y las inevitables tensiones que conllevaban. Tenía una manera de entender la política, la historia y, por encima de todo, la condición humana como nadie.

Dirige Raoul Peck (Puerto Príncipe, Haití, 1953), activista, Ministro de Cultura de Haití en 1997 y documentalista político comprometido. La carrera de Raoul Peck le ha llevado a tocar prácticamente todos los aspectos de la política, de la oposición al mismo gobierno, lo que le ha otorgado una voz insobornable para denunciar las injusticias sociales no solo de etnia, también de clase.

El complejo trabajo de Raoul Peck incluye los largometrajes The Man by the Shore (en competición en Cannes en 1993), Lumumba (Quincena de los realizadores, Cannes 2000, comprado y estrenado por HBO), Sometimes in April (HBO, Berlinale 2005), Moloch Tropical (Toronto 2009, Berlín 2010) y Morder in Pacot (Toronto 2014, Berlín 2015). Entre sus documentales destacan Death of a prophet (1990), Desounen (1994, BBC) y Fatal Asístanse (Berlinale, Hot Docs 2013).

Raoul Peck ha sido además miembro del jurado de Cannes y de la Berlinale 2012. Actualmente es presidente de la Escuela Nacional de cine francesa La Femis, y ha tenido numerosas retrospectivas por todo el mundo. En 2001, la Organización de los Derechos Humanos le galardonó con el premio Irene Diamond a toda una vida de dedicación. Recientemente ha finalizado su último largometraje, The Young Karl Marx, una coproducción europea, rodada en Alemania y Bélgica y producida por Velvet Film en coproducción con Agat Films.