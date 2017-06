El universo de Stephen King sonará en la clausura del Fimucité XI

El Cabildo de Tenerife acogió el viernes 9 de junio la presentación de el Festival Internacional de Música de Cine Fimucité, que este año contará con un broche de oro que entusiasmará a los aficionados a la bandas sonoras, al cine y la literatura fantástica, con el concierto 'Galería Nocturna de Stephen King' ('Stephen King´s Night Gallery'). La Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretará el 30 de septiembre en el Auditorio de Tenerife las bandas sonoras de una colección de las mejores adaptaciones cinematográficas de las novelas de King.

Fimucité 11, que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona y el Ayuntamiento de La Laguna, incluirá también dos originales propuestas que deleitarán a cinéfilos y melómanos. Las canciones del cine de Quentin Tarantino y de Pedro Almodóvar. Estos conciertos se celebrarán en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y en el Teatro Leal de La Laguna los días 23 y 24 de septiembre, respectivamente.

El director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero vinculó el festival al área Tenerife 2030, "porque aúna los valores de creación que persigue una isla futura". Comentó que se ha triplicado la inversión por parte del Cabildo de Tenerife y que Fimucité es una ocasión para relacionarse con otros festivales internacionales y sellos discográficos. José Luis Rivero destacó además, la vertiente educativa. "El festival", ha asegurado, "es un éxito por la valentía y la capacidad de resolución de los organizadores".

El director de Fimucité, Diego Navarro, recordó que durante el décimo aniversario se cerró un ciclo "y ahora se abre otro, siempre con el afán de mejorar y mantener los estándares de calidad". Respecto al contenido, reveló que la relación entre la literatura y la música es uno de los ejes principales de esta edición, especialmente la fantástica como, por ejemplo, el concierto de clausura del 30 de septiembre ´Galería nocturna de Stephen King´.

Bajo la batuta de Diego Navarro, el reportorio abordará piezas de la música compuesta por Pino Donaggio para Carrie, por Thomas Newman para Cadena perpetua (nominada a Oscar en 1995) y La Milla Verde o por Richard Bellis, autor de la banda sonora de la mini-serie de televisión It, quien visitará el Festival como invitado y presentará el estreno mundial de su obra. Otros estrenos absolutos que sonarán en este concierto son Corazones en la Atlántida, de Mychael Danna, Cementerio de animales de Elliot Goldenthal y La Ventana secreta de Philip Glass, entre otros. Se tocarán además piezas de las esperadas versiones cinematográficas de It y La Torre oscura, de estreno este verano.

El director del festival ha destacado también la implicación con el talento joven de los conservatorios. La joven Orquesta FIMUCITÉ, formada por alumnos del CSMC y el CPM de Santa Cruz ofrecerá el jueves 28 de septiembre, una función para escolares por la mañana y al público general a las 20:00 horas, un concierto con lo mejor de la música del cine épico de Hollywood. Sonarán desde las bandas sonoras de Ben-Hur, El Cid o Quo Vadis a Gladiator y Braveheart, gracias a la colaboración del prestigioso sello Tadlow Music. Además, este concierto contará con la participación del Festival de Música de Cine FMF de Cracovia, en la presentación de obras de autores polacos.

La Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por José Toledo y Ramón García i Soler, como director invitado, ofrecerá un concierto que estará dedicado a la música compuesta para el cine español y que incluirá arreglos de películas como Bienvenido Mr. Marshall, Capitán Trueno y el Santo Grial o Atrapa la Bandera. La cita contará con la colaboración de Musimagen (Asociación Española de Compositores para el Audiovisual) y tendrá lugar el miércoles 27 de septiembre, con una función destinada a escolares en horario de mañana y otra para público general que dará comienzo a las 20:00 horas.

El espectáculo Tarantino Unchained llegará de la mano de The Pop Culture Band, artífices en entregas anteriores de Fimucité de las exitosas puestas en escena de Back to the 80s, Back to the 90s y That '70s Show. El repertorio que prepara la banda canaria liderada por Gonzalo de Araoz, incluye piezas de películas como Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown, Kill Bill Vol.1 y Vol.2 y Los odiosos ocho, entre otras. Las dos funciones programadas para este concierto tendrán lugar el sábado 23 de septiembre, a las 19:00 y a las 22:00 horas.

La artista canaria Esther Ovejero pondrá en el concierto Todo sobre Almodóvar su voz al servicio de una colección de canciones del cine del director manchego que trasladarán al público al particular universo de sus películas. En esta selección no podrían faltar el tango de Carlos Gardel 'Volver', interpretado por Estrella Morente para la película del mismo título, el bolero 'Un año de amor' que cantó Luz Casal para 'Tacones Lejanos', la versión de 'Quizás, quizás, quizás' de Sara Montiel que sonó en 'La Mala educación' o 'La bien pagá', tema que el propio director representó en '¿Qué he hecho yo para merecer ésto?'. Será el domingo 24 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna.

Entre el abanico de actividades paralelas de FIMUCITÉ 11, cabe destacar la segunda edición de la Fimucité Film Scoring Academy (Academia Fimucité para Compositores Audiovisuales) dirigida a estudiantes y profesionales interesados en formación especializada. El programa incluye un Taller sobre creación musical para vídeojuegos, a cargo de Craig Stuart Garfinkle y Eimear Noone; un Taller de Ingeniería Sonora en sesiones de grabación, que impartirá James Fitzpatrick y clases magistrales a cargo de Richard Bellis (Temp Tracks: Resistir o Rendirse) y Matthijs Kieboom (Creando bandas sonoras con pequeños presupuestos). Las clases, de cáracter gratuito, tendrán lugar durante la semana del Festival en la sede del Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife.

Este año, además, el Conservatorio Superior de Música de Canarias interviene aportando a la certificación otorgada por la Fimucité Film Scoring Academy, un carácter más oficial de cara a la experiencia curricular de los asistentes a los cursos.

La programación de Fimucité 11 también acogerá la quinta edición de la sección competitiva del Festival, Fimucinema donde se premia el apartado musical de las obras audiovisuales y cuya convocatoria está abierta hasta el 31 de julio para la inscripción a concurso de largometrajes y cortometrajes. Hasta la fecha se han presentado a concurso más de 600 trabajos, 74 largometrajes de ficción, 90 documentales y 440 cortometrajes procedentes principalmente de Estados Unidos, España, Irán, La India, Italia, Brasil, Reino Unido y Francia.