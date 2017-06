TEA Tproyecta la cinta surcoreana 'Lo tuyo y tú', de Hong Sang-soo

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta desde el viernes 9 y hasta el domingo día 11 la película surcoreana Lo tuyo y tú (Dangsinjasingwa dangsinui geotaka, 2016), escrita y dirigida por Hong Sang-soo. El filme, que se alzó con la Concha de Plata a la Mejor Dirección en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, se podrá ver en versión original en coreano con subtítulos en español en dos pases diarios, que darán comienzo a las 19:00 y 21:30 horas.

Kim Joo-hyuck, Lee You-young, Kwon Hae-hyo, Yu Jun-sang encabezan el reparto de este trabajo que ofrece una reflexión sobre la identidad y en el que su director vuelve a explorar las relaciones de pareja. Lo tuyo y tú, que se centra en la ruptura amorosa de un pintor y su novia y la posterior aparición en la historia de una mujer idéntica a ella, es el decimoctavo largometraje de Hong Sang-soo en veinte años de carrera.

Las entradas para asistir a esta proyección, que tienen un precio de 4 euros, se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA el mismo día del pase como a través de la web, mediante el nuevo sistema de venta online. Quienes adquieran sus localidades por Internet podrán acceder directamente a la sala sin necesidad de tener que pasar por la taquilla y ya con el asiento reservado.

Una noche, Youngsoo, un pintor, discute con su novia Minjung porque, supuestamente, ésta ha estado tomando copas con otro hombre. La disputa llega hasta el punto de que la chica termina marchándose de la casa. Al día siguiente, Youngoo, arrepentido, vaga por las calles con la esperanza de encontrar a la desaparecida mientras se enfrenta a sus propios sentimientos. En su búsqueda descubrirá que Minjung, o una mujer que es idéntica a ella, está teniendo citas con hombres que aseguran conocerla.

Hong Sang-soo nació en Corea del Sur en 1960 y estudió cine en la Universidad de Chung-Ang. Desde que debutara en 1996 con la sorprendente The day a pig fell into the well, Hong Sang-soo ha desarrollado un lenguaje cinematográfico y una estética singulares a lo largo de las 17 películas que ha escrito y dirigido, lo que ha contribuido a convertirlo en uno de los autores coreanos más consolidados hoy día. Entre sus títulos cabe destacar Right now, wrong then (Ahora sí, antes no, 2015), In another country (En otro país, 2012), Hahaha (2010) y Woman on the beach (Mujer en la playa, 2006).