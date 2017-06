Dani Nafría: "La Cajamar Tenerife Bluetrail es una prueba con cabida para todos"

Dani Nafría Cortadellas repite experiencia en la Cajamar Tenerife Bluetrail. Tener una pierna ortopédica no es un obstáculo insalvable para este campeón, que acumula éxitos como el bronce obtenido en el Campeonato de España de Triatlon 2013, subcampeón de España de ParaDuatlon de Carretera y Cross en 2014, subcampeón de España de paraTriatlon (Half Ironman) 2015, o ser el primer amputado en completar una Maratón de Montaña (2015), segundo amputado en ser finisher de Titan Desert (2016) y primer mputado en ser Finisher de la Media de Tenerife Blue Trail (2016), por citar sólo alguno de sus logros.

Dani Nafría define la Cajamar Tenerife Bluetrail como "superación, buen ambiente, paisajes espectaculares, compañerismo, deporte y una prueba con cabida para todos empezando por el reto y llegando a la ultra". Esta es la segunda vez que participa en la carrera y afirma que "mi experiencia es positiva en todos los sentidos. El año pasado vine sin tenerlas todas conmigo y logré terminar la media maratón por debajo de las cuatro horas, algo que creía impensable visto el recorrido y el desnivel que tiene la prueba". Sin embargo, "una gran organización, unos avituallamientos potentes y voluntarios muy implicados con la prueba hacen que vuelva este año, también con algo de "miedo" pero con muchas ganas de disfrutar de la distancia Maratón, que será un reto muy apasionante y potente".

Para Nafría, "haber acabado dos Titan en el mismo año supuso un gran reto del que me siento muy orgulloso, pero lo que realmente valoro es poder disfrutar de todo esto y poder compaginarlo con la familia y el trabajo".

Siempre ha practicado deporte, pero empezó a correr con regularidad y a entrenar en serio en 2012 porque, como señala, "me costaba mucho poder organizar partidos de fútbol o baoncesto con los amigos y correr o la bici me permitían hacer deporte cuando quisiera, el rato que quisiera y sin depender de nadie. Poder ir solo si las circunstancias no permitían ir acompañado me daba una gran sensación de libertad".

Es difícil, dice Dani Nafría, decidirse entre asfalto o montaña porque cada modalidad "me aporta cosas distintas, pero la montaña engancha y cada vez estoy más cómodo en ella y disfruto más, aunque sea muy dura".

Su motivación para participar en pruebas como la Cajamar Tenerife Bluetrail es muy clara: "que el verme a mí luchando por conseguir mis retos pueda motivar a que alguien se decida a superarse a sí mismo, en lo que sea". Admite que, en su caso, tiene una dificultad añadida, "para qué negarlo, pero siempre he querido restarle importancia y luchar por estar lo más integrado posible tratando, y algunas veces consiguiendo, hacer lo que hacen los demás".

Por ello, Dani Nafría se atreve a dar un consejo al qe quiera intentarlo: "Yo les diría que no se intentaran comparar con nadie y se centraran en sí mismos, que se enfrentaran al reto que se quieran proponer, lo prepararen con tiempo y fueran a por ello con ganas. Yo tampoco imaginé que podría hacer 20 kilómetros por montaña cuando empecé a correr, y si todo va bien, el sábado completaré 43 kilómetos por montaña, en más de nueve horas. Probablemente será uno de los registros más lentos de la prueba, pero será el mío, me habré ganado a mí mismo y eso será lo importante€ Y si con eso consigo que alguien que hoy está en el sofá de su casa, en 2018 esté en la línea de salida de alguna de las distancias de la Blue Trail, habrá merecido la pena".

Dani Nafría no olvida a Esteve, "mi ortopeda desde que me amputaron. En parte gracias a su habilidad y a su creatividad puedo hacer todo lo que hago. A veces parece más un mecánico de Fórmula 1 que un ortopeda, y le estoy eternamente agradecido". Por eso, además de cuidar su alimentación y de entrenar, Nafría entra en los boxes de Ortopedia Curto "con mucha frecuencia para que me pongan la pierna a punto. Para mí es vital que siempre esté perfecta, porque el más mínimo desajuste provoca que no pueda andar bien, ampollas y heridas".

La Cajamar Tenerife Bluetrail 2017 se disputará el 10 de junio con cuatro modalidades: Ultra (97 km), Trail (66 km), Maratón (43 km), Media (20 km). Asimismo, se celebra el Reto Bluetrail en el que tomarán parte unas 100 personas con discapacidad. La meta de todas las modalidades estará ubicada en el Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz. La Cajamar Tenerife Bluetrail 2017 cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajamar Canarias, Turismo de Tenerife y Promotur y la colaboración de las empresas Physiorelax, Radio Club Tenerife-Cadena SER, Hospiten, Fonteide, Isola, Volkswagen Comerciales Canarias, TITSA, Cooperativa Fast, Nutrisport, Hydrapak, QRV Emergencias, Coca Cola European Partners, Naviera Armas, Viajes El Corte Inglés, Iberia y Hotel Silken Atlántida.