El Cabildo celebra el próximo fin de semana los 'Nocturnos de verano'

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife dependiente del Cabildo, ha programado para los días 9 y 10 de junio, a partir de las 21,00 horas, una nueva edición de ´Nocturnos de verano´. Se trata de una actividad cultural que se organiza coincidiendo con cada estación y que en esta ocasión se desarrolla bajo el título ´Hablemos al verres. Patrimonio intangible de La Laguna´.

Amenizado por Juan Manuel Moreno y Lilia Suárez, y con la colaboración de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de La Laguna y Maruchi Hernández; será una noche entre acordes musicales y cuentos, con los que se revivirá y redescubrirá esta costumbre lagunera, que en cierta manera, forma parte del patrimonio intangible de la ciudad.

Cabe recordar que a principios del siglo pasado, allá por los años 20, llega a la Ciudad de los Adelantados, desde el sur del continente americano, un habla muy particular: el verres o hablar al revés. Una manera de hablar ideada para no ser entendida, un código que confundía a los más atentos. Nacida como subterfugio para que las autoridades no entendieran a los hablantes, los policías no entendieran a los presos... a los conspiradores.

Atraviesa el charco el verres y se populariza entre los laguneros, y hasta aproximadamente los años 60, hablar al revés fue una curiosidad, un desafío para sus practicantes que lucían su talento entre amigos. Aunque perdiera aquel aire de ocultismo y conspiración de su origen suramericano, era un recurso de los laguneros para hablar sin ser entendidos entre sus amigos. Lo hablaban en muy diversos lugares, pero sobre todo, en la célebre barbería de Fariña. Más información en el teléfono 922 825 949