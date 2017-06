TEA, el CA2M y la LABoral dedican una muestra al Espacio P, fundado por Pedro Garhel

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, coproduce junto al Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón la exposición Espacio P. 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Espacio P. 1981-1997, exposición comisariada por Karin Ohlenschläger, se podrá visitar en el Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid desde este sábado [día 3] y hasta el 8 de octubre. Durante la inauguración, este sábado 3 de junio a las 12:00 horas, tendrá lugar la performance Las respiraciones de Los Torreznos y un concierto de música improvisada A corazón abierto, a cargo de Arrizabalaga, Belda, Colis, Escribano, López y Westerdahl.

Además, cabe reseñar que dos de las obras que conforman esta nueva muestra, Cortes de pelo (1983-1989) y Libro de artista de Pedro Garhel, se encuentran depositadas en TEA. Y es que, desde 2012 este centro de arte del Cabildo, tiene en depósito una parte del archivo del artista portuense. Tras su estancia en el CA2M Espacio P. 1981-1997 se exhibirá en la LABoral de Gijón y en TEA Tenerife Espacio de las Artes, donde llegará a principios de 2018.

Con esta muestra dedicada al Espacio P., TEA Tenerife Espacio de las Artes vuelve a poner en valor la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. No es ésta la primera exposición que TEA albergará sobre este creador portuense, ya que -en el año 2011- este centro de arte del Cabildo acogió la una retrospectiva sobre Pedro Garhel, exposición que reunió por primera vez en su isla natal el conjunto de su obra plástica, visual, performativa y sonora. Además de ello, Garhel tendrá su espacio propio en La Casa Tolosa de Puerto la Cruz. La Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico de este consistorio está trabajando en la rehabilitación de este inmueble que en el futuro albergará un museo dedicado a su figura.

La exposición que ahora se presenta en el CA2M investiga la influencia que tuvo el espacio independiente y auto-gestionado con más larga vida en Madrid, Espacio P, así como el desarrollo del arte de acción en Madrid y las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en el desde su apertura en 1981 hasta su cierre en 1997. Formado en el local interior de la céntrica calle Núñez de Arce, junto a la Plaza Santa Ana de Madrid, fue desde un principio un lugar de ensayos y formación en todo tipo de prácticas relacionadas con el cuerpo, como la expresión corporal, la performance y la danza.

Después, su fundador, el polifacético artista multimedia Pedro Garhel, lo convirtió en un espacio abierto al diálogo entre las artes plásticas, visuales, escénicas y sonoras. A lo largo de sus casi dos décadas de existencia, este espacio realizó todo tipo de actividades relacionadas con la performance, la fotografía, la instalación la poesía visual, el mail-art, la videocreación, el cine o la música experimentales.

La exposición plantea varios ejes temáticos para visibilizar las relaciones entre el arte de acción y el lenguaje audiovisual; la cultura del do it yourself entre Fluxus y Punk; la cuestión de género en los ochenta, o el tránsito de la era analógica a la cultura digital, entre el Anticine y la Realidad Virtual. Para ello, constará de una amplia selección de documentos (cartas, folletos, carteles, fanzines, libros y revistas), vídeos, películas, fotografías e instalaciones).

En esta muestra participa un nutrido grupo de artistas entre los que se encuentran Javier Aguirre, Agustín Parejo School, Pedro Almodóvar, Xoan Anleo, Max Almy, Pelayo Arrizabalaga, Llorenç Barber, Juan Belda, Atelier Bonanova, Bosch & Simons, Felipe Boso, Eberhard Bosslet, J.M. Calleja, Julio Campal, Antonio Cano, CAPS.A., Eduardo Cirlot, Clónicos, Javier Colis, Philip Corner, Corps, José Ramón Da Cruz, Decay Pitch, Depósito Dental, Lourdes Durán, Juan Carlos Eguillor, Luis Escribano, Esplendor Geométrico, VALIE EXPORT, Francisco Felipe, Rosa Galindo, Pedro Garhel, General Idea, José María Giro, Gorilla Tapes, Inge Graf+Zyx, Eulàlia Grau, Barbara Hammann, Carmelo Hernando, Wau Holland, El Hortelano, José Iges, Concha Jerez, La Astronave Pirata, Rafael Lamata, Juan Antonio Lleó, Pedro López, Mariano Lozano P., Ewa Lyberten, Javier Maderuelo, Alejandro Martínez Parra, Norbert Meissner, Rosa Méndez, Eduardo Momeñe, El Muerto Vivo, Paz Muro, Marcel Odenbach, Orquesta de las nubes, La otra cara de un jardín, Çao Pestana, Fabrizio Plessi, Poisson Soluble, Antón Reixa, Ulrike Rosenbach, Suso Saiz, John Sanborn, José Antonio Sarmiento, Domingo Sarrey, Lydia Schouten, S.I.E.P, Fernando Suárez Cabeza, Taller de Pubilla Casas, Atau Tanaka, Paloma Unzeta, URA/UNZ, Javier Vadillo, Isidoro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Pier van Dijk, Xavier Villaverde, La voz de mi madre, Peter Weibel, Hugo Westerdahl y Nicole Widart.

Conforme con la investigación de los archivos colectivos y espacios independientes, realizada por Nekane Aramburu, Espacio P supone el punto de partida de la autogestión artística en España. Ensayó modelos alternativos de formación y producción, y puso en práctica modos de gestionar recursos, medios y espacios para el arte emergente inexplorados hasta entonces en España. Además, Espacio P se convirtió pronto en un entorno polivalente de investigación y difusión de las prácticas artísticas interdisciplinares, abierto a los procesos emergentes de colaboración entre creadores de los más diversos ámbitos. De hecho, hasta ese momento, en España no existían espacios como los que se habían constituido desde los años setenta en Estados Unidos y en Europa.

Actualmente, la riqueza de este legado está siendo estudiada por la Universidad Carlos III y las Universidades de Granada, La Laguna y Vigo, en el marco del proyecto de investigación Archivo de Espacio P: Propuesta Metodológica para su Continuidad Digital (MINECO Ref. HAR2013-44726-R) cuya fase final coincidirá con la celebración de la presente muestra.

Karin Ohlenschläger es comisaria de exposiciones especializada en arte contemporáneo y nuevos medios. Fue presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo, de la Fundación banquete de arte, ciencia, tecnología y sociedad y cofundadora y codirectora del MediaLab Madrid. Concibió y dirigió el programa Video Forum Internacional en el Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC y coordinó las actividades de video y performance del Espacio P (1985-1990) de Madrid.

Ha dirigido además encuentros, muestras y festivales internacionales comoLabMeeting 2015 Madrid en el Medialab-Prado, Cibervisión Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología en el Centro Cultural Conde Duque, CCCD y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el Festival Internacional de Infoarquitectura o IN ART-Festival Internacional de Arte Cibernético de Puerto de la Cruz. Ha impartido cursos y seminarios sobre media art y sobre arte, ciencia y tecnología en diversas universidades nacionales e internacionales y ha ofrecido numerosas conferencias relacionadas con el arte y la cultura contemporánea en el ámbito internacional.

Entre sus publicaciones y catálogos se encuentran Media mutaciones (Tabacalera-Promoción del Arte, Madrid, 2015), VIDA. Arte y Vida Artificial 1999/2012 (Fundación Telefónica, Madrid, 2012) o Pedro Garhel. Retrospectiva (CAAM, Las Palmas de Gran Canaria, 2011), entre otros. De sus proyectos expositivos cabe mencionar Pedro Garhel. Retrospectiva en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria, en el DA2 de Salamanca y en TEA Tenerife Espacio de las Artes (2010/2011).