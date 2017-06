TEA participa en la Semana de Videoarte de Lanzarote con una selección de obras de la COFF

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, estará presente estos días en la I Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote con una selección de obras de la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía (COFF). En el marco de este evento -que desde este jueves 1 de junio y hasta el sábado día 3 reunirá en la isla a la vanguardia internacional de esta disciplina artística- se podrá ver una muestra comisariada por el responsable del departamento de Actividades y Audiovisuales de TEA, Emilio Ramal. De película. Una aproximación cinematográfica a los vídeos de la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía (COFF) es el título de esta propuesta que se inaugura el jueves 1 a las 19:00 horas en la sala El Aljibe de El Almacén, en Lanzarote. Además de ello, Emilio Ramal formará parte el sábado día 3 a las 19:00 horas de una mesa redonda sobre el estado del videoarte en Canarias.

Las seis obras que integran esta muestra pertenecen a la Colección Ordóñez Falcón de Fotografía (COFF), depositada en TEA desde mediados de 2009 y que tiene en su haber cerca de medio centenar de vídeos. Los autores elegidos para esta muestra, de muy distinta trayectoria y procedencia, se aproximan al videoarte desde diferentes campos expresivos -fotografía, performance o animación- para amplificar y expandir sus trabajos sobre la imagen en el arte contemporáneo. Así, el holandés Erwin Olaf, en la creciente tensión de Rain (2004), homenaje al melodrama clásico americano de Douglas Sirk de los años 50. La fotógrafa -y también cineasta- iraní Shirin Neshat, para reivindicar el papel de la mujer en el Islam, dispara directamente al espectador en Anchorage (1996) como hiciera uno de los personajes de Asalto y robo al tren la película muda de Edwin S. Porter.

Las francesas Virginie Barré & Stephane Sautour recurren en Rouge total (2003) a modelos iconográficos cinematográficos que culminan con la recreación animada de la célebre escena del triciclo por los pasillos del hotel Overlook de El resplandor, de Stanley Kubrick. El irlandés Andrew Gaston realiza en Heaven & Hell (2003) un brillante ejercicio de edición visual y sonora con imágenes de decenas de películas para configurar su particular díptico sobre el cielo y el infierno. En Image de la mort et de la vie (1983), el fotógrafo alemán Dieter Appelt realiza una acción que su esposa y colaboradora Hanna Appelt filma en 16mm y que tiene evidentes conexiones con la opera prima de David Lynch, Cabeza borradora (Eraserhead, 1977). Por su parte, el santanderino Manu Arregi utiliza la incipiente animación en 3D por ordenador de la época en Coreografia para 5 travestis (2001), donde subvierte las caleidoscópicas coreografías del cine de Busby Berkeley y Esther Williams de una manera muy particular.

Emilio Ramal, Licenciado y DEA en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, es experto en Gestión y Planificación Cultural por la ULL y la FPGC. Además de ello, es miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine. Desde 2009 es el responsable del Departamento de Actividades y Audiovisuales de TEA. Ha participado como jurado en diferentes certámenes cinematográficos como el Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2015, Festival de la Naturaleza y el Hombre, Naturman 2015, el Foro Canario en el 13º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, la Sección Canarias en el Festival Miradas Doc 2012 o el Festival de Cine Digital Isla de La Palma (Festivalito), entre otros.

También ha formado parte de diversas comisiones de valoración del Audiovisual para Canarias Cultura en Red así como de la Mesa de Expertos Sectoriales del Audiovisual para la confección del Plan Estratégico del Sector Cultural Canario, Patrocinio de cortometrajes cinematográficos y el Catálogo Canarias en Corto. Ha colaborado como crítico cinematográfico con diversos medios de comunicación del Archipiélago así como en publicaciones especializadas y ha sido ponente en congresos y cursos relacionados con la Historia del Cine y el Audiovisual. En el ámbito de la gestión cultural, siempre vinculada con el cine y el audiovisual, es egresado del Curso Superior Universitario en Gestión y Planificación Cultural de la ULL y la Fundación Pedro García Cabrera, ha sido Coordinador de programación del Cine Víctor, en la capital tinerfeña entre 2003 y 2008.

La Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote está coordinada y comisariada por Adonay Bermúdez. Además de esta muestra con obras de la COFF, se proyectarán una selección de creaciones de México e Italia; obras del festival invitado, el Over The Real; parte de la colección DKV; otra selección de obras del videocreador colombiano Miguel Jara y tendrá lugar un encuentro con la videocreadora española María Cañas. La primera Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote está organizada por el Cabildo de Lanzarote, a través del área de Cultura.