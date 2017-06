La XIV edición de Fotonoviembre ya tiene a los cinco creadores que formarán parte de Autores en Selección

La Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre, que organiza el Cabildo de Tenerife a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes, presenta a los cinco artistas de la sección Autores en Selección, categoría abierta a la participación de creadores independientes. Diego Ballestrasse (Argentina) con el proyecto La cuarta pared; Laura San Segundo (España) con el proyecto El ser entreabierto; Susan Dobson (Canadá) con Slide library; Aurélia Frey (Francia) con Apnée; y Pablo Guerra (Canarias) con el trabajo Semantic city son los cinco artistas que han sido elegidos para exponer sus obras dentro de esta bienal, que este año alcanza su décimo cuarta edición.

Los trabajos para esta nueva edición de Fotonoviembre fueron elegidos entre los 547 proyectos recibidos de 36 países y correspondientes a 338 autores y varios colectivos. De los trabajos presentados, 113 de ellos correspondían a autores extranjeros, 137 a canarios y 97 a autores de otras comunidades del estado español. En la participación extranjera se recibieron proyectos procedentes de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Benín, Canadá, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

La XIV Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre se desarrollará en espacios de toda la Isla desde principios del mes de noviembre hasta febrero de 2018. El apartado de Autores en Selección -uno de los tres que históricamente ha conformado Fotonoviembre junto a la Sección Oficial y a Atlántica Colectivas- se conforma como una muestra abierta de la obra actual de autores que utilizan tanto la fotografía como el video como medio de expresión. Las propuestas que no hayan resultado seleccionadas para Autores en Selección podrían formar parte de la selección Atlántica Colectivas, una sección que en la pasada edición estuvo integrada por 147 autores. Este año como novedad uno de los autores será seleccionado y esponsorisado por la fundación Mapfre Guanarteme para exponer tanto en su sede lagunera, durante el festival como posteriormente en la sede de Las Palmas de Gran Canaria.

El Comité de que escogió los trabajos ganadores estuvo formado por el que durante más de 20 años ha sido director del Centro de Fotografía Isla de Tenerife y de Fotonoviembre, Antonio Vela; por la fotógrafa Teresa Arozena; por la comisaria y co-fundadora de Beta-Local en Puerto Rico, Michy Marxuach; por la Doctora en Fotografía, María Dolores Barrena; por la antropóloga y subdirectora del Museo de Antropología de Valle de Guerra, Mayte Henríquez; por la directora del MIAC de Lanzarote, María José Alcántara; y por el actual director de Fotonoviembre, Gilberto González. En representación de TEA participó como observador del procedimiento su gerente, Jerónimo Cabrera.

Los autores seleccionados percibirán en concepto de cesión temporal y producción de obra el importe de 4.000 euros, lo que supone un incremento del presupuesto de 1.000 euros, es decir más de un 30 por ciento respecto a la pasada edición. Uno de los autores seleccionados además lo hará bajo el auspicio de la Fundación Mapfre Guanarteme quien exhibirá su obra tanto en Tenerife, en su sede de La Laguna, como en Gran Canaria posteriormente.

Fotonoviembre es uno de los festivales fotográficos pioneros en España y Europa y se lleva realizando de forma ininterrumpida en formato bianual desde 1991, abriendo un espacio de reflexión y estudio de la imagen en torno a exposiciones, debates y talleres en la que participan tanto creadores como comisarios locales y foráneos. Para esta edición el Cabildo de Tenerife convocó previamente un concurso público en el que resultó elegido Gilberto González como director artístico. Fotonoviembre es un evento que organiza el Cabildo Insular, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Los autores

Pablo Guerra (Tenerife, 1980) reside en París desde 2001. Entre 2003 y 2005 enseñó español en la Universidad Sorbonne Nouvelle y entre 2005 y 2007 tomó clases de fotografía en la Universidad París 8. Apreciando enormemente la fotografía europea y americana del siglo XX, sobre todo en sus corrientes cándida y documental, reconoce haberse metido de lleno en ella buscando inspiración.

Laura San Segundo (Madrid, 1990) es una artista visual licenciada en Bellas Artes que trabaja en la actualidad en el campo de la fotografía. Fue seleccionada como uno de los 89 mejores artistas nacidos después de 1989 por Self Publish Be Happy dentro del programa 89plus Marathon organizado por Serpentine Galleries (Londres) en 2013. Su trabajo ha sido seleccionado y premiado en diferentes concursos y convocatorias, incluyendo la IV edición del Concurso Internacional de Fotografía Alliance Française y Fundación Pilar Citoler. Su primera exposición individual tuvo lugar en el Centro Para os Assuntos da Arte e Arquitectura de Guimarães, comisariada por la arquitecta Maria Luís Neiva. En 2015 ganó la XIII edición de la Beca Roberto Villagraz para estudiar el Master de Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales impartido en EFTI, y que finalizó con el Premio Futuro Al Betrayal al estudiante con mayor proyección. Vive y trabaja entre Madrid y Londres.

Diego Ballestrasse (Buenos Aires, 1974). Actualmente vive y trabaja en Barcelona. Formado en arquitectura por la Universidad de Buenos Aires, estudió fotografía en la EASD Serra i Abella y el Centro de Fotografía Documental de Barcelona. Paralelamente ha realizado talleres con Stephen Shore, Martin Parr, Joan Fontcuberta y Jason Fulford. En sus proyectos documentales interpela las posibilidades escenográficas del espacio arquitectónico: Set (2009), Montseny (2011) y NYC (2011), e investiga a través de retratos temas como la artificiosidad, la descontextualización y la pose: Modelos (2010). Actualmente investiga, a través de la fotografía y el vídeo, las múltiples temporalidades que toda imagen conlleva en relación al funcionamiento del acontecimiento fotográfico: Juan (2015) y La cuarta pared (2015-en proceso continuo). Dos veces finalista en Descubrimientos PhotoEspaña, en 2016 con su serie La cuarta pared y en 2009 con su serie Set. Ha sido ganador de las proyecciones Otra manera de Contar del Pa-ta-ta Festival y fue finalista del SCAN Full Contact, ambos en 2016 con La cuarta pared.

Aurélia Frey (Francia, 1977) se formó en la Ecole Nationale Supérieure de la Photographie de Arlés. Anteriormente fue miembro de la sección de Artistas de la Casa de Velázquez en Madrid y ha sido artista en residencia en varios centros, entre ellos el Museo del hospicio Saint Roch en Issoudun y el Museo Picasso en Antibes. Tiene un gran interés en la literatura y la pintura y busca vincular los mundos de la literatura, la pintura y la fotografía. Sus imágenes exploran la noción de transición y buscan difuminar las fronteras entre las diferentes formas de representación, entre los mundos visible e interior, entre lo real y lo imaginario, entre lo concreto y lo abstracto.

Susan Dobson (Canadá) estudió en la University de Guelph. Desde 1997 ha realizado más de una veintena de exposiciones individuales, entre las que se encuentran Viewfinder (Gallery Stratford, Ontario, Canada, 2017), Open House (Blue Sky Gallery, Portland, Oregon, Estados Unidos, 2005) o Home Invasión (The Photographers Gallery, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 2000), entre otras. Además de ello, ha participado en numerosas muestras colectivas como City Landscape: Susan Dobson, Elliott Erwitt, Thomas Hoepker, Peikwen Cheng and Ellen Bornkesel (In Focus Gallery, Colonia, Alemania, 2017) o Blue Sky (Portland Art Museum, Portland, Oregon, Estados Unidos, 2014). También su obra ha estado presente en diversos festivales en Canadá y Estados Unidos.