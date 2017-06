TEA presenta la IV edición del Festival de Cine Mamás, Matronas y Cine MAMACÍ

El Cabildo presentó este lunes 29 de mayo en TEA Tenerife Espacio de las Artes la IV edición del Festival Mamás, Matronas y Cine (MAMACÍ), un ciclo a través del cual se desea visibilizar el impacto que tienen en el mundo los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Este festival tendrá lugar los próximos días 8, 10 y 11 de junio en este centro de arte contemporáneo. Está organizado por la Asociación independiente sin ánimo de lucro MAMACÍ en Tenerife: un grupo de siete matronas, apasionadas por su profesión, que en su día a día trabajan en diferentes áreas del Servicio Canario de Salud (Paritorio, Consulta de Suelo Pélvico, Atención Primaria€)

El responsable del departamento de Actividades y Audiovisuales de TEA, Emilio Ramal; la matrona Aimón Sánchez Molinero; el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Santana Medina; y el vocal de la Asociación Canaria de Matronas (Acamat), Koldo Afonso Solagaistúa; fueron los encargados de presentar la programación de este festival que llega a TEA por primera vez.

"Con este festival abrimos una nueva ventana en nuestra programación audiovisual y mostramos una serie de trabajos que, tal vez de otro modo, no se podrían ver en pantalla grande", destacó Ramal, quien adelantó que los tres documentales programados en esta ocasión abordan temáticas diversas. En esta edición se proyectarán tres películas documentales: In Utero (que se podrá ver el jueves 8 de junio, a las 18:00 horas), La vida secreta de los pechos (sábado 10 de junio, a las 12:00 horas) y The Mama Sherpas (domingo 11 de junio, a las 12:00 horas).

La matrona de MAMACÍ, Aimón Sánchez, detalló que el festival es un espacio de encuentro entre distintos profesionales de la salud y el público en general. "El Festival MAMACÍ está dirigido a todas las personas, de cualquier edad, género y condición, que tengan inquietud y curiosidad por los temas que en él se tratan", dijo. "Queremos unir el cine, arte y ciencia para crear conciencia sobre la saludad sexual y reproductiva, para crear espíritus críticos y para empoderar a las mujeres a tomar decisiones, de forma libre, responsable y con información sobre temas que van de la adolescencia hasta la menopausia, incluyendo embarazo, parto, posparto y crianza", señaló la matrona que considera que acciones como las que se ofrecen desde este festival abren ventanas a otras realidades.

Por su parte, Koldo Afonso Solagaistúa -quien animó a la gente a acudir al festival- afirmó que desde Acamat están muy orgullosos de este tipo de iniciativas que "son muy interesantes para la sociedad y que además ayudan a acercar y a dar a conocer la labor de nuestra profesión". Además de ello, recordó que tras cada una de estas proyecciones se celebrarán "interesantes coloquios y debates con la participación de las matronas de MAMACÍ".

José Santana Medina, que habló en nombre del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, afirmó que se sienten "realmente honrados de ayudar a divulgar y promocionar las actividades organizadas por este grupo de matronas". Y es que las organizadoras desean convertir la sala de cine en un espacio en el que profesionales de la salud y público en general puedan descubrir, compartir y reflexionar sobre el mundo y la salud de una forma diferente y enriquecedora, en un contexto muy distinto al sanitario.

El precio de cada entrada será de 3 euros, destinados a cubrir los gastos de este proyecto. Como novedad, este año se pueden adquirir las entradas de manera anticipada en cualquiera de las empresas colaboradoras (LoVerde, Vacanguro, Babyshower, Pizzería La Ecológica, Editorial OB STARE, Librería de Mujeres, La Casita y Mamis y mimos).

La Asociación MAMACÍ cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, de la Asociación Canaria de Matronas (Acamat) y del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. Al ser una asociación sin ánimo de lucro, en caso de existir algún excedente económico, el equipo de matronas lo destina a una ONG con proyectos relacionados con la mujer. Hasta ahora, MAMACÍ ha colaborado con la organización AMREF y su proyecto Stand Up for African Mothers, que trabaja para reducir la mortalidad materno-infantil en países africanos, mediante la formación de matronas locales como agentes de salud.

Este festival se inició en Gran Canaria en 2012 y en Tenerife en 2013 con dos objetivos principales: ofrecer a las mujeres y las personas de su entorno, herramientas para la toma de decisiones de salud informadas, desde la adolescencia hasta la menopausia, incluyendo el embarazo, parto, posparto, lactancia y crianza. Y también, con la intención de acercar la figura de la matrona a la sociedad, poniendo sobre la mesa los objetivos de salud propuestos por la OMS y otros organismos internacionales. Y todo ello, apostando por el cine como vehículo trasmisor de información, dado su gran alcance y su capacidad para generar una visión crítica de la realidad. Con el paso de las diferentes ediciones del Festival, se han ido ampliando los temas abordados, consiguiendo un enfoque de la salud sexual y reproductiva cada vez más global y holístico.

In Utero (2015), de Kathleen Man Gyllenhaal -el filme que se proyectará el jueves 8 a las 18:00 horas- ofrece una reflexión cinematográfica sobre lo que va a emerger como el tema más provocativo del siglo XXI, la vida en el vientre materno y su impacto duradero en el desarrollo humano, el comportamiento humano y el estado del mundo. In Utero reúne por primera vez datos convincentes que explican que no somos sólo nuestros genes, sino también un producto de nuestro entorno.

El siguiente trabajo, programado para el sábado 10 a las 12:00 horas, es La vida secreta de los pechos (2012), de Ili Baré. Los pechos son potentes símbolos de sexo, fertilidad y nutrición. Pero los pechos están cambiando, los pechos humanos son cada vez más grandes y se desarrollan antes, con las tasas más altas de cáncer que nunca. ¿Por qué? ¿Es un producto de la evolución? ¿Obesidad? ¿Los productos químicos que nos rodean? Seremos testigos de los sorprendentes descubrimientos de la ciencia moderna con el tejido mamario y la leche materna bajo el microscopio.

El Festival MAMACÍ se clausurará el domingo 11, a las 12:00 horas, con la proyección de The Mama Sherpas (2015), de Brigid Maher. Este documental de actualidad examina un cambio creciente en la industria del parto: el aumento de las cesáreas. Con las tasas de cesárea rondando peligrosamente el 30 por ciento en Estados Unidos ¿Son las matronas la solución? En los últimos años, la idea de una práctica de colaboración donde médicos y comadronas se ocupan juntos del cuidado de las mujeres, ha comenzado a ganar fuerza. La investigación ha demostrado que los modelos de atención en colaboración producen mejores resultados para la madre y el bebé, incluyendo menos cesáreas. Esta emocionante y urgente película ofrece una visión íntima de cómo las comadronas de Estados Unidos trabajan y mejoran el sistema hospitalario, redefiniendo cómo ése país contempla el proceso del parto.