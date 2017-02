La Superliga Orange desembarca en Tenerife con una gran acogida

La liga nacional de eSports o deportes electrónicos más importante de Europa ha llegado a Tenerife de la mano de la Liga de Videojuegos Profesional (grupo Mediapro), el Cabildo Insular y la Asociación Innova7. En la jornada de ayer, sábado 4, se realizaron numerosas actividades orientadas a la comunidad seguidora de este deporte. Los eSports son la nueva tendencia entre los más jóvenes. Jugadores de videojuegos profesionales, que pasan horas entrenando para mejorar sus cualidades y ser los mejores del mundo mientras decenas de miles de personas ven sus partidas retransmitidas a través de internet.

Pero este sector abarca mucho más que eso. Las nuevas profesiones que surgen en torno a los deportes electrónicos, hacen de estos un nicho de mercado muy importante. Conscientes de eso, las tres entidades organizaron, entre otras actividades, una jornada formativa orientada a las profesiones que convergen en los eSports. En esta, el exjugador profesional, Mario "Motroco" Martínez, explicó cómo pivotó para, tras retirarse en TLP Tenerife el año pasado, pasar a ser coach del equipo ASUS ROG Army y, recientemente, trabajar en el departamento de marketing del gigante tecnológico ASUS.

Además, el actual entrenador de KIYF eSports Club, Pau "PochiPoom" Prada realizó una ponencia en la que expuso y aconsejó a los asistentes cómo mejorar en su juego, no solo a través del entrenamiento y la constancia, sino potenciando habilidades mentales como la paciencia, la tolerancia al fracaso y la capacidad de superación.

Esta jornada concluyó con una mesa redonda formada por Jordi Pomarol, director general de LVP (grupo Mediapro); Mario Carmona, marketing speciallist de ASUS Ibérica; José Díaz, CEO de Giants Only The Brave y Víctor Casanovas, director general de KIYF eSports Club. En esta se habló distendidamente sobre las oportunidades de negocio de los deportes electrónicos, su estado actual en nuestro país y qué pasos debe seguir para crecer progresivamente.

Estas actividades dirigidas a dotar de habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación o la coordinación y fomentar el correcto uso de las herramientas tecnológicas "están directamente relacionadas con los objetivos que establece el Área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, cuya meta es preparar a la generación de jóvenes actual para las profesiones del futuro" recordó el consejero Antonio García Marichal.

Sumado a todo esto, la mañana del sábado acogió un concurso de cosplay en el que el ganador del concurso fue Luis Fernando Álvarez, conocido como Kaiser TF, que impresionó al jurado con su traje de Tibbers, del League of Legends. El segundo premio fue para Vera de la Rosa, con su cosplay de Armadura de Barioth Arenoso, del videojuego Monster Hunter. El premio Mención Especial lo consiguió Bárbara FireBright, ataviada de Miss Fortune Arcade, personaje de League of Legends.

Más de medio millar de jóvenes se acercaron al Auditorio de Tenerife a conocer a sus ídolos a lo largo del día del sábado, llevándose los autógrafos de estos en posters, fotografías o en fundas de móviles. Los jugadores atendieron las peticiones de sus fans, conscientes de que, para estos, es una oportunidad única.

Hoy domingo se inicia la primera jornada de esta Superliga Orange, en la que los ocho equipos participantes disputarán sus partidas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. La ceremonia inaugural tendrá lugar a las 12:30 de la mañana (hora local) y abrirá la jornada el encuentro entre Origen ESP y Giants Only The Brave. Seguirán KIYF eSports Club y Valencia CF eSports; ThunderX3 Baskonia y The G-Lab Penguins y cerrarán la jornada ASUS ROG Army y G2 Vodafone, repitiendo así, la final de la última Final Cup que se disputó en Gamergy.