Espacio TEA Candelaria oferta para este mes un taller de grabado a punta seca

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, ha organizado en Espacio TEA Candelaria un taller de grabado a punta seca, que estará impartido por el artista Carlos Rivero. Esta actividad, que se desarrollará los próximos días 20, 21 y 22 de 17:00 a 20:00 horas en el Espacio de Arte Ayuntamiento Viejo, está vinculada a la exposición Pájaros, de Per Lillieström, que se exhibe en esta sala de arte del Ayuntamiento de Candelaria. El taller es gratuito pero requiere de inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. Las personas interesadas en formar parte de esta actividad o necesiten más información sobre la misma pueden llamar al teléfono 922 500 530.

Espacio TEA Candelaria inició su andadura en el mes de octubre con la exposición Pájaros de Per Lillieström. Desde esta sede, TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta y descubre diferentes proyectos expositivos y culturales. Esta iniciativa, con la que se desea descentralizar la cultura para que la actividad cultural no sólo se desarrolle en el área metropolitana sino que ésta pueda circular por toda la Isla, está enmarcada dentro de las líneas de actuación recogidas en la estrategia Tenerife 2030.

Pájaros puede visitarse en este espacio hasta el 5 de marzo, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Espacio TEA Candelaria se creó con la intención de promover una actitud creativa entre la ciudadanía del entorno en el que están localizados, propiciando el debate sobre los procesos culturales que les son propios, despertando inquietudes y propiciando la creación artística, la reflexión y el pensamiento sobre el mundo en el que vivimos.

Durante estos tres días en Espacio TEA Candelaria, los participantes podrán aprender a emplear la técnica de la punta seca sobre acetatos, reproducir imágenes y dibujos de pájaros. Primero, adelanta el artista, se realizará un acercamiento al boceto y esbozo de la imagen y posteriormente se copiará y grabará la pieza. Carlos Rivero detalla que él mismo -como grabador que es- se encargará de reproducir los dibujos en el tórculo y explicará todas las partes del proceso de estampado. "Finalizado el taller cada asistente se podrá llevar las puntas secas terminadas y estampadas sobre papel superalza", detalla el creador.



El grabado a punta seca es una técnica de grabado artístico en hueco, consistente en grabar directamente sobre la plancha haciendo a mano libre pequeñas incisiones y líneas con un instrumento de punta fina muy afilada. Los asistentes a este taller de Carlos Rivero podrán aprender de manera práctica como en el grabado a punta seca, la aguja va dejando unas pequeñas rebabas en la placa. Esas rebabas hacen que, al entintarse, la plancha tome más tinta e imprima de forma un poco difusa, aterciopelada. Ese efecto y su aspecto manual es típico del grabado a punta seca. Es una técnica propicia a la improvisación directa.



Carlos Rivero nació en 1964 en Tenerife. Estudió Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y terminó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid por la especialidad de grabado. A lo largo de su carrera, ha expuesto individuales en Galerías de Madrid como Galería Estampa o Tercer Espacio, lo mismo que colectivas en dicha ciudad como en la Galería Fernando Pradilla. Actualmente reside en Tenerife en donde expone regularmente.



Entre sus exposiciones cabe destacar Ciénaga en la sala Sac o el Gabinete Literario de Las Palmas. Participaciones en el CAAM en On paiting o en 7.1 Distorsiones, documentos, naderías y relatos. Ha expuesto en TEA Tenerife Espacio de las Artes en la exposiciones Se rompió el cántaro o Zoologías fantásticas. Entre sus individuales se encuentran Joyas Bárbaras en el Círculo de Bellas Artes, Cinismo o supervivencia en el Ateneo de La laguna, Doble su memoria en la galería Artizar, Las vírgenes locas en la galería Bronzo de La Laguna o Muerte y resurrección en Bibli (Tenerife). Tiene piezas en la Colección de TEA.



´Pájaros´, metáfora de una vida



Pájaros reúne una serie de obras del artista de origen sueco Per Lillieström (Björnlunda, 1932). Residente en el Norte de Tenerife desde hace casi 60 años (fue el propio Óscar Domínguez quien le descubrió la Isla como destino en el París del 56), Lillieström ofrece en esta muestra una metáfora de su propio itinerario vital, de su arte, y lo hace a través de uno de los temas más representativos en sus pinturas: el viaje de las aves migratorias. Pájaros ahonda en la figura del viajero y le permite al visitante conocer la trayectoria del pintor a través -no sólo de ese conjunto significativo de sus obras- si no también mediante varios textos y material documental diverso que habla del artista, de sus trabajos y de su estancia en Canarias.



En sus pinturas, en las que siempre ha dejado constancia de su profunda preocupación por la naturaleza (y la destrucción de la misma), Per Lillieström insiste en volver una y otra vez sobre la imagen del Charrán Ártico o Sterna Paradisea, ave célebre por realizar la mayor migración estacional conocida del reino animal. Cada año el ansia viajera de este pájaro, le conduce de un extremo al otro del planeta persiguiendo, incansablemente, los aires cálidos del verano. El nombre "sterna" recuerda la palabra "stjärna" (estrella, en lengua sueca) quizás por las curiosas formas luminosas que adoptan estas aves durante su vuelo en las alturas evocando estrellas en el cielo.