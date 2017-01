TEA presenta 'Embed_IMG', exposición que inaugura la séptima temporada de Área 60

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, presentó el jueves 26 de enero la exposición Embed_IMG, la primera de las tres muestras que conformarán la séptima temporada de Área 60, el programa destinado a fomentar y promocionar la creación artística actual y que aspira a ser plataforma de jóvenes creadores, estimulando sus trabajos y ampliando el conocimiento del público. En esta ocasión, son las artistas Judith Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María León quienes -bajo el comisariado de Alby Álamo- firman esta nueva propuesta, que se inaugura esta misma tarde, a partir de las 20:00 horas. Esta es la primera vez que las cuatro artistas muestran su arte en Canarias.



La conservadora de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Yolanda Peralta, y el actual comisario de Área 60, Alby Álamo, fueron los encargados de dar a conocer este nuevo proyecto expositivo, y lo hicieron acompañados de las artistas. Yolanda Peralta explicó que esta temporada de Área 60 presenta ciertas novedades respecto a las ediciones anteriores, tanto en la forma en la que han sido seleccionados sus comisarios como en que ésta se ha abierto a todo el territorio español.



Detalló que en esta edición, Área 60 tendrá dos comisarios: Alby Álamo y Raisa Maudit. "Cada uno de ellos realizará una exposición y la tercera de las muestras de este año de Área 60 estará comisariada por los dos de manera conjunta. Esta última exposición será fruto de una residencia que tendrá lugar en TEA en junio", adelantó la conservadora de TEA. Durante su intervención, Yolanda Peralta citó cuatro similitudes entre ambos comisarios: que son de Canarias, que residen fuera de las Islas (en Berlín y en Madrid), que los dos son artistas que además hacen labores de comisariado, y que ambos están al frente de espacios colectivos autogestionados.



Alby Álamo por su parte explicó que "esta exposición encierra una reflexión sobre el papel de las imágenes en nuestro régimen neoliberal, donde los afectos, las relaciones y los cuerpos se mezclan con las nuevas tecnologías de la información". Tras agradecer a TEA la confianza depositada en él, el comisario de Embed_IMG -muestra que podrá visitarse en este espacio de manera gratuita hasta el próximo 3 de mayo, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas- recordó que ésta es una exposición producida específicamente para TEA de estas cuatro artistas que desarrollan su trabajo en Berlín.



Destacó además que para esta propuesta quiso traer a estas cuatro artistas de fuera a exponer en la Isla a modo gesto. "De este modo pretendía potenciar el lugar de paso que siempre ha sido Canarias", agregó el también artista sobre esta muestra que se compone de obras de diferentes formatos como el vídeo, la escultura, la fotografía y la instalación pero que funcionan como un conjunto instalativo. Son piezas híbridas, que utilizan la fotografía pero que funcionan como objetos en el espacio expositivo. Respecto a su labor como comisario, Alby Álamo considera que el ser también artista le otorga ciertas ventajas como "el estar más abierto a temas de procesos creativos o a ciertas intuiciones".



La artista María León, que habló en nombre propio y en el del resto de sus compañeras, valoró el hecho de que, salvo ella, las otras tres artistas no habían expuesto anteriormente en España. "Estamos muy contentas y agradecidas de exponer en un museo como es TEA", señaló la creadora. Explicó que pese a que las cuatro ya se conocían con anterioridad, ésta es la primera vez que trabajan juntas en una misma exposición. "Todas tenemos interés por cómo nos afectan las imágenes hoy en día desde la perspectiva de las nuevas tecnologías y los mass media", concluyó la artista.



Embed_IMG -título que hace referencia a un concepto fundamental en el desarrollo de Internet- explicó Alby Álamo propone insertar en el contexto artístico canario el trabajo de estas cuatro artistas que trabajan en Berlín. Las obras que se presentan en Área 60 formalizan de diferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de imágenes y su inserción en otros contextos. De esta manera, se relativiza el valor de lo adoptado como propio. Las obras que ahora se exhiben en TEA ya estaban producidas en su mayoría, salvo una pieza de Lindsay Lawson, que sí ha sido producida para esta exposición.



En el entorno de la programación de páginas web el código embed es utilizado para incrustar un elemento externo. Estos elementos externos cumplen la función de enriquecer el propio sitio web con contenido ajeno, creando además un enlace que brinda la oportunidad de explorar nuevos contenidos y nuevas rutas por las que desviarnos. El elemento incrustado se recontextualiza también, adquiriendo nuevas lecturas que sus creadores no imaginaron. El embed que propone Alby Álamo en esta muestra transporta al visitante a otro lugar geográfico, a otro lugar conceptual, a un pedazo de contexto prestado que invita a ampliar, revisar y repensar los propios.



Embed_IMG tiene como objetivo actuar como un inserto en el contexto de Canarias: Cuatro artistas que desarrollan su labor en Alemania desde hace años confrontarán sus procesos creativos con el contexto insular. No se trata de traer a referentes internacionales al contexto local para dar lecciones, sino de acercar otros procesos y maneras de hacer que aporten nuevas herramientas y nuevos links. Se trata de aprender de lo que viene de fuera para poder adaptarlo a las propias necesidades.



Judith Dorothea Gerke (Riverside, California, 1991) ofrece una reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías de la información determinan y formatean las relaciones sociales a través de una serie de fotografías acompañadas de extrañas formas orgánicas realizadas en cerámica. Estas formas obedecen a la estética de los emoticonos y en ocasiones sirven de soporte a las propias fotos. En este trabajo, la artista indaga en el imaginario de la juventud y la belleza desde la perspectiva de la publicidad, mostrando a jóvenes vestidos con marcas con el rostro semioculto tras sus smartphones. La serie lleva por título Faceoff quizá queriendo hacer referencia a ese doble filo que poseen las redes sociales para acercarnos y alejarnos a la vez. Estas imágenes funcionan al contrario que las imágenes publicitarias, no tratan de seducir sino que se muestran esquivas.



La obra de Christin Kaiser (Erfurt, 1984), titulada Smart body, consiste en una serie de fotogramas obtenidos sin mediación de la cámara. Colocando en el laboratorio su ordenador portátil directamente sobre el papel fotográfico y con la única exposición de la iluminación led, Christin Kaiser genera huellas mediante el ritmo corporal de la respiración que el portátil parece imitar cuando está en reposo. Con esta serie indaga en la relación de los objetos con los cuerpos, en como unos se amoldan a los otros hasta tal punto que a veces no sabemos donde empieza nuestro cuerpo y donde termina el objeto. La prótesis inserta nuevas funciones en nuestro cuerpo y lo extiende para hacerlo más efectivo. Es habitual encontrar en su obra una poética de la ergonomía a través de la cual reflexiona sobre las relaciones entre el poder y lo cotidiano.



Lindsay Lawson (Biloxi, Estados Unidos, 1982) centra su trabajo en el interés por los objetos, sus vidas pasadas y las relaciones afectivas que se crean a través de ellos. Las piezas que presenta en esta exposición son parte del proceso de sus investigaciones sobre el fetichismo, recientemente compiladas en la película The smiling rock, proyectada este pasado martes en TEA. Sofia´s Stone (2016) y Sin titulo (una impresión sobre cortina, 2016) son las obras que obras que descubre en Área 60.



En la obra de María León (Mérida, 1984) se puede observar su interés por la saturación de imágenes y la codificación de la información. Mediante materiales de corta durabilidad como el papel de periódico que interviene mediante diferentes procesos y combina con estructuras de materiales nobles como el hierro, la artista construye metáforas sobre la obsolescencia programada. La investigación de María León gira en torno al concepto de Big data, sólo que sus herramientas no son ya complejos algoritmos sino técnicas manuales y absurdamente lentas que parecen no tener cabida en la era de las nuevas tecnologías. Es este gesto, casi melancólico, donde la práctica de la artista le da un sentido a la resignificación de las imágenes. Nwio es el título de la pieza que presenta en Embed_IMG en la que indaga en la arquitectura mediática del nuevo orden mundial generando inmediatamente nuevas ruinas mediante el inserto de información intervenida o en crudo.



El comisario Alby Álamo (Las Palmas de Gran Canaria, 1977), que vive y trabaja entre Canarias y Berlín, es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. En 2003 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados programa interdepartamental Teoría de las artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Entre 2004 y 2010 fue miembro del Aula de Cultura y Pensamiento Artístico Contemporáneo de la Universidad de La Laguna y desde 2015 codirige el Project Space Urlaub Projects en Berlín.



Entre sus trabajos como comisario y gestor se encuentran, entre otros, An Open Relationship With Your Image, de Judith Dorothea Gerke, Lindsay Lawson y Mar ge Monko (Urlaub projects, Berlín, 2016), First we take Berlin [?] A love story, de Moneiba Lemes y José Otero (Industriegebiet, Berlín, 2016), Shake your body!, de Valentina Utz, Ulrika Segerberg, Fannie Sosa / Marilou Poncin, Christin Kaiser y Sophia Domagala (Urlaub projects, Berlín, 2015) y Back to the future, de Alby Álamo, María Amparo Gomar, María León y Patricia Sandonis (Proyecto ganador en la I Convocatoria de Proyectos Expositivos para la Embajada de España en Berlín, 2014). Asimismo en 2004 fue codirector de El arte que viene y del taller de Participación, interferencia y proceso creativo, impartido por Raúl Díaz-Obregón en la Universidad de La Laguna.



Como artista, Alby Álamo tiene en su haber numerosas exposiciones individuales, entre las que se encuentran, Vídeos Alby Álamo (La Regenta y TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2015), Remake (SAC, Santa Cruz de Tenerife y CAJI en Fuerteventura, 2010), Correspondencias (Galería Tercer Espacio, Madrid, 2009) o Describiendo Círculos (Sala de La Caixa. La Laguna, Tenerife, 2005).



Desde 1999 hasta la actualidad ha formado parte de numerosas colectivas como What´s up glitches (dentro del ciclo Una antropología de la emergencia, Área 60, TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2016), EspañaPPC´s PoP Up Kino (Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Castellón, 2015), Fifth Under the Subway Video Art Night (Kleiner Salon, Berlín, 2015), Nueva isla de Utopía (La Recova, 2015); Trayecto (SAC, Tenerife, 2014), ¡Y el que pida mas es un goloso! (La enredadera, Berlín, 2014), Sin Escala (DA2 Salamanca, 2013), Visionaria. Conceptos de una isla (Asociación de cine Vértigo, Gran Canaria, 2013), En estado físico (Lanzarote y Gran Canaria Espacio Digital, 2013), Los últimos serán los primeros (El Tanque. Tenerife, 2012), Pretty difficult (TWR Berlín, 2011), Mo?e, Kterým plujeme (Galerie Chodovská tvez, Praga, República Checa, 2011), El mar por el que todos navegamos (Galería Dom Omladine, Beograd, Serbia, 2010) o Retrospainting (Galería Ulf Saupe, Berlín, 2009), entre otras.