TEA celebra una mesa de debate sobre el nuevo proyecto expositivo de Área 60, 'Embed_IMG'

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, celebra el martes día 24 a partir de las 19:00 horas una mesa de debate entono a Embed_IMG, el nuevo proyecto expositivo de Área 60 que abrirá sus puertas la próxima semana. Como adelanto de quienes integrarán esta propuesta y con la idea de dar a conocer sus inquietudes creativas, el comisario de la que es ya séptima temporada de Área 60, Alby Álamo, mantendrá un coloquio con las cuatro artistas que conforman esta muestra: Judith Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María León.



Tras este encuentro se proyectará la película The Smiling Rock (2016), de Lindsay Lawson. Esta producción, que Lawson presentará por primera vez en la exposición de Área 60 y que es una obra más de Embed_IMG, se podrá ver en esta ocasión en la pantalla grande de TEA dado su carácter narrativo. Este pase permitirá su visionado completo a modo de pase único. La entrada a estas dos actividades es libre hasta completar el aforo de la sala.



La historia de The Smiling Rock, filme protagonizado por Sofia Exss y Alexander Coggin, gira alrededor de una mujer que se enamora de una roca que se vende en eBay. La roca en cuestión está basada en una roca real que actualmente alcanza el precio de un millón de euros en este mismo portal. Su elevado precio se debe a que es una piedra geoda sobre la que puede advertirse un rostro sonriente en su cara pulida. Puesto que la mujer no tiene los medios suficientes para comprar la roca, se ve limitada a relacionarse con ella únicamente online. El interés de la mujer por la roca pasa de ser un simple capricho a convertirse en un deseo irrefrenable que culmina con una relación sexual virtual con el objeto.



Área 60 es el programa de TEA Tenerife Espacio de las Artes destinado a fomentar y a promocionar la creación artística actual y que aspira a ser plataforma de jóvenes creadores, estimulando sus trabajos y ampliando el conocimiento del público.