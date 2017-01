TEA proyecta la película 'María (y los demás)', ópera prima de Nely Reguera

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta desde este viernes 20 y hasta el domingo día 22 la película española María (y los demás), el primer largometraje de Nely Reguera. Este filme, que está nominado a Mejor dirección novel y a Mejor actriz en los Premios Goya, se podrá ver en versión original en español en dos pases diarios, que comenzarán a las 19:00 y a las 21:30 horas. Protagonizada por Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui y Vito Sanz, esta comedia dramática es una historia sobre el complicado viaje hacia la madurez.



La película, que se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, ha sido también doblemente nominada en la 72 edición de las Medallas CEC que otorga el Círculo de Críticos Escritores Cinematográficos en las categorías de Mejor Directora Revelación y de Mejor Actriz. María (y los demás) se centra en la historia de una joven que, desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, ha cuidado de su padre y de sus hermanos. Responsable y controladora, María siempre ha sido el pilar de la familia, y se siente orgullosa de ello.



Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se desmorona. Con 35 años y sin novio a la vista, siente que su vida no se corresponde con su edad y condición, pero lejos de intentar cambiarlo, se evade y busca excusas, incapaz de reconocer que son sus propios miedos los que no le permiten avanzar. Sin embargo, ha llegado el momento de atreverse a vivir su propia vida y empezar a cambiar su destino.



La directora de la película es Nely Reguera, graduada en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) en la especialidad de dirección. Como proyecto final de carrera escribe y dirige el cortometraje Ausencias. Posteriormente empieza a trabajar en el equipo de dirección en rodajes de publicidad, videoclips, cortos y más adelante, largometrajes como Tres días con la familia (Mar Coll) y Blog (Elena Trapé).



En paralelo dirige el documental Muxía a ferida sobre las consecuencias de la catástrofe del Prestige y más adelante el cortometraje Pablo. Seleccionado y premiado en varios festivales, entre otros Alcine, Gijón, Huesca, Mecal, Concurso Versión Española-SGAE. En el año 2010 empieza a colaborar con A Bao A Qu, en el proyecto Cine en curso, impartiendo talleres de cine en cursos de primaria y secundaria. Entusiasmada con la experiencia, sigue trabajando con ellos desde entonces. También da clases en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña.