TEA estrena 'Proyecto Lázaro', película escrita y dirigida por el realizador canario Mateo Gil

TEA Tenerife Espacio de las Artes estrena este viernes día 13 a partir de las 18:30 horas la nueva película del director canario Mateo Gil, Proyecto Lázaro. El filme, que se rodó en parte en este centro de arte contemporáneo del Cabildo de Tenerife, se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. Tom Hughes, Oona Chaplin, Charlotte le Bon y Barry Ward encabezan el reparto de este trabajo que se presentó en el Festival de Sitges dentro de la Sección oficial de largometrajes. Las entradas para ver esta película se podrán adquirir en la taquilla de TEA el mismo día del pase.



Producida por Arcadia Motion Pictures en coproducción con Achaman Films AIE y Noodles Production (Francia), Proyecto Lázaro es una película sobre la vida, sobre el hecho mismo de estar vivo, y sobre la muerte. También es una película sobre esa vida ideal que uno planea tener y sobre el deterioro y la vejez. El filme cuenta con la participación de Televisión Española, Movistar +, Televisió de Catalunya y Scope (Bélgica), y con el apoyo de Eurimages.



Marc sufre un terrible shock cuando, a sus treinta y dos años, le es diagnosticada una enfermedad cuyo pronóstico no supera un año de vida. Incapaz de aceptar su muerte, decide congelar su cuerpo antes de que la enfermedad deteriore su organismo. Le acompañará en este proceso su gran amor, Naomi, a pesar de que ella preferiría cuidar de él hasta su final natural. 60 años más tarde, la institución Prodigy Health Corporation consigue reanimarle. Aunque su vuelta a la vida viene acompañada de muchas complicaciones médicas, su cuerpo se aferra a la vida.



Es el alma lo que resulta más difícil de curar, especialmente cuando su única familia en este nuevo tiempo la encarna un equipo médico y su pasado se empeña en volver a su mente pese a estar tan borroso. Tras haber atravesado la mismísima muerte, la segunda oportunidad para Marc no se producirá de la forma idílica que él había imaginado.



Mateo Gil, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los guionistas y directores más destacados del panorama español. En su carrera ha sido finalista al premio Goya en siete ocasiones, y ha ganado en dos de ellas. Como guionista ha participado en los proyectos de Alejandro Amenábar Tesis (2006, argumento), Abre los ojos (1997), Mar adentro (2004, Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa y Goya al Mejor Guión Original y Mejor Película) y Ágora (2009), también Goya al Mejor Guión Original.



Como guionista, en 2004 escribió con Marcelo Piñeyro El método, Goya también al Mejor Guión Adaptado. Como director ha realizado los largometrajes Nadie conoce a nadie (1999) y Blackthorn (2010), esta última producida por Arcadia Motion Pictures también y ganadora de cuatro premio Goya. También ganó el Goya al Mejor Cortometraje con Dime que yo. Proyecto Lázaro es su tercera película, también producida por Arcadia Motion Pictures, de la que también firma el guión. Actualmente, se encuentra en rodaje de su nueva película (también escrita por él), la comedia Las leyes de la termódinámica.



Arcadia Motion Pictures (AMP) fue creada en 2005 con el objetivo de producir largometrajes de calidad con nuevo talento europeo y potencial internacional. Además, Arcadia Motion Pictures es pionera en la estructuración de nuevas fuentes de financiación privadas tanto nacionales como internacionales para sus proyectos. En 2008 crea Arcadia Capital con el objetivo de promover la inversión privada en producciones audiovisuales a través de las ventajas fiscales españolas. En 2007 Arcadia produce Los Totenwakers, de Ibon Cormenzana. En los años posteriores produce 14 días con Víctor, dirigida por Román Parrado, y ¿Estás ahí?, dirigida por Roberto Santiago.



Con sus proyectos más recientes ha alcanzado un gran éxito: No llores, vuela de Claudia Llosa; Blancanieves de Pablo Berger, película del año 2012 (seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar, ganadora del Premio Especial del Jurado y de la Concha de Oro a la Mejor Actriz para Macarena García en San Sebastián, ganadora de diez premios Goya y cuatro premios Gaudí en 2013); Blackthorn de Mateo Gil (ganadora de cuatro Premios Goya); No habrá paz para los malvados dirigida por Enrique Urbizu (ganadora de seis premios Goya). En 2015 Arcadia estrenó de La deuda, de Barney Elliott, y en 2016 Rumbos, segundo largometraje de Manuela Burló Moreno, y Quatretondeta, ópera prima de Pol Rodríguez. En la actualidad AMP, se encuentra en postproducción de la próxima película de Pablo Berger, Abracadabra.