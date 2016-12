El tinerfeño Iombi García, entre los 90 mejores fotógrafos del mundo

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, mantuvo recientemente un encuentro con el fotógrafo tinerfeño Iombi García, que ha sido incluido recientemente entre los 90 mejores fotógrafos del mundo por la plataforma One Eyeland. El artista tinerfeño ha entrado a formar parte de un selecto grupo de fotógrafos reconocidos mundialmente por esta plataforma, un exclusivo escaparate online de fotografía creativa en el que se publica una cuidada selección de trabajos que previamente han registrado sus propios autores.

Carlos Alonso felicitó a Iombi García y se intereso por su trabajo, muy vinculado también al Cabildo de Tenerife (Turismo de Tenerife) y al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT). De hecho, el tinerfeño es el autor de los reportajes videográficos de las tres últimas ediciones del foro de preparación para la inversión Tenerife Invierte, el foro de inversión Gold Edition y la Business Angels Academy; así como el del First Lego League Open European Championship, que el Cabildo organizó el pasado mes de mayo en la capital tinerfeña.

Iombi García explicó al presidente tinerfeño su visión de la fotografía y le presentó ideas y proyectos que está madurando que están muy en consonancia con los valores de la estrategia Tenerife 2030 que el Cabildo de Tenerife abandera: creatividad, innovación, educación, cultura del esfuerzo, deporte, potenciación de habilidades, tecnología, etc.

El fotógrafo subió a la plataforma dos de sus creaciones. Los editores de One Eyeland escogieron una de ellas, ´Edmorblak´, como Foto del día el 29 de febrero, premiando la creatividad y originalidad del tinerfeño, tras lo cual le solicitaron más trabajos. La exclusividad de la plataforma es tal que tan sólo el 20% en promedio de los trabajos es autorizado para aparecer en el sitio.

One Eyeland edita y publica anualmente el ´Best of the best photographers´, libro que compila los mejores 200 fotografías de los 91 mejores fotógrafos del mundo, inscritos en su portal, y que es enviado a las mejores 500 agencias publicitarias del mundo. Dos de los trabajos de Iombi García está incluido en el ´Best of the best photographers 2016´, ´Black Roses´ y ´Edmorblak´.

La plataforma convoca asimismo anualmente los premios One Eyeland Photography Awards, cuya edición 2016 todavía no se ha fallado.

Los trabajos de Iombi García se destacan por su talento, creatividad y calidad y llevan un sello propio, el de su especial manera de contar historias y el de su mirada a través del objetivo. La noticia de su inclusión entre los 90 mejores fotógrafos del mundo ha sido recibida en el PCTT con enorme satisfacción: "Es un placer trabajar con él, por su manera de entender cada proyecto, de implicarse y transmitir la esencia de lo que queremos contar. Innova constantemente y busca el giro inesperado de las cosas", destacan desde el PCTT. "Es un artista, increíblemente creativo, original y con muchísimo talento, talento tinerfeño 100% exportable".

Iombi García ha demostrado también su talento en el mundo del cine como director de fotografía, operador de cámara y montador. En pasado mes de mayo el cortometraje INFAME, en el que Iombi fue productor y director de fotografía, fue seleccionado para participar en el Festival de Cine de Cannes en la sección "Cannes Short Film Corner".

En su faceta de creativo publicitario, ha realizado también campañas para marcas de reconocido prestigio , como Adidas, Guess, Movistar, Siam Park, Macho Beard company Barcelona, Hotel Botánico, Tierra de perros, Tropical, Pi 3,14, Fuente Alta, Atlantis, Gobierno de Canarias, PCTT, Turismo de Tenerife, entre otras.

"Soy un creador de ambientes y situaciones, mentiras que sirven para contar la verdad, emocionar, hacer que puedas saborear sueños. Cuento historias que no existen, personas que realmente no son. Mi trabajo habla de lo que sueño, de lo que siento y de lo que me rodea. Crear ambientes, personajes e historias es mi pasión. Desayuno sesiones fotográficas, almuerzo postproducción de fotografía y ceno ideas. Es mi vida y doy gracias por ello", se resume el propio Iombi García.

