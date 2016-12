TEA acoge dos espectáculos del XV Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge este martes 27 a partir de las 19:00 horas dos espectáculos que forman parte del XV Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. 'Entre tú y yo', de Samuel Minguillon e Inés Belda; y 'Manga Volumen II', de Mey-Ling Bisogno, son las dos propuestas que se podrán ver en este centro de arte contemporáneo del Cabildo de Tenerife. La entrada para ver estos trabajos es libre hasta completar el aforo del espacio. El Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, una iniciativa que promueve el Teatro Victoria, nació en el año 2002 y se ha convertido en el punto de encuentro de los bailarines canarios que realizan su labor fuera de las islas con aquellos que residen en ellas.

'Entre tú y yo', de Samuel Minguillon e Inés Belda, es una creación de 15 minutos, a través de la cual los dos bailarines hablan de que cada relación interpersonal es única e intransferible. 'Entre tú y yo' investiga los espacios y los limites existentes entre dos individuos. 'Manga Volumen II', de la compañía de Mey-Ling Bisogno, aborda las temáticas del cuerpo, del deseo y de la fantasía de la transformación, utilizando como guía la estética y la estructura del manga. Mey-Ling Bisogno es la responsable de la dirección y de la coreografía de esta creación que será interpretada por los bailarines Aiala Echegaray Mendiguren, Edoardo Ramírez Ehlinger y Miguel Gonzalez Padilla.

'Manga Volumen II' descubre un terreno de libertad íntima que permite el tránsito hacia el mundo onírico de los deseos y fantasías del adulto desde una óptica adolescente, sin las consecuencias del mundo real. Esta creación está acompañada de un potente montaje musical que combina la percusión japonesa, la clásica occidental, el rock y la electrónica, compuesta por Martín Ghersa y ejecutada por Isabel Romeo Biedma y Martín Ghersa.

Inés Bela nació y creció en Valencia donde inició sus estudios de danza. Formó parte de La Jove Companya Gerard Collins desde 2007 a 2010. Durante este tiempo trabajó con coreógrafos como Erik Jiménez, Mámen García, Kerry Nichols, Gustavo Ramírez e Iván Pérez, entre otros. Se graduó en 2013 de los estudios superiores de danza en la escuela ArtEZ (en Holanda). Desde entonces ha trabajado con diversos coreógrafos y compañías en diferentes países. En España en ha formado parte de La coja dansa (en piezas como Qualsevol, Serotonina, Accidia y Esvaït). En Holanda ha trabajado para Maas Theater en Dans (Kraai y Alleen op de Wereld), Toneel Schuur (Wachten op de Barbaren) y Korzo (en piezas de Iván Pérez como Exhausting Space y Hide and Seek). También ha colaborado en un proyecto en Taiwán con la compañía Dance Forum Taipei y en uno en Polonia con la compañía Song of the Goat. En la actualidad reside en Ámsterdam y está involucrada en varios proyectos de la compañía INNE/Iván Pérez.

Samuel Minguillon comenzó su educación en Tenerife, su isla natal, donde se graduó en Artes Escénicas en la Escuela de Actores de Canarias. Continuó su educación en Madrid y Barcelona y pronto comenzó a trabajar como actor y bailarín, creando sus propios trabajos. Ha trabajado con compañías como Tenerife Danza Lab, la compañía de Sonia Rodriguez (Barcelona-Berlín), la compañía Plan B (Barcelona), Toula Limnaios (Berlín), y asistiendo a los coreógrafos británicos Royston Maldoom y Tamara Mac Lord en producción Grandes Pasos. En los últimos años Samuel Minguillon ha bailado en España, Francia, Turquía, Alemania, Brasil, Rusia, Bélgica y Holanda con coreógrafos como Alfredo Bravo, Aranxta Sagardoy, Helena Berthelius, Toula Limnaios, Mateo Grazziano, Gabriela Suarez o Randi de Vlieghe, entre otros. En la actualidad está involucrado en distintos proyectos entre los que destaca también su labor como docente en distintas escuelas de carácter internacional.

Mey-Ling Bisogno es una bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela y con ascendencia china e italiana que ha construido su carrera artística en un viaje de varias etapas que tiene como paisaje las ciudades de Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid. Mey-Ling Bisogno ha desarrollado un lenguaje de movimiento muy singular, en el que la búsqueda de una estética particular y propia es uno de sus pilares.

La bailarina parte de la idea de que en la actualidad la capacidad de atención del público se ha modificado y se ha potenciado por otros medios ajenos a las artes escénicas (como la televisión, el cine, los videojuegos o youtube) haciendo que los espectadores actuales tengan mas rapidez, capacidad de síntesis y necesidad de una velocidad que en general no esta reflejada en las artes escénicas. El trabajo de la compañía Mey-Ling Bisogno logra esa dinámica e intensidad captando así, el interés de todo tipo de público, incluyendo a aquel que no siempre esta dispuesto a participar de eventos teatrales.