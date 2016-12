Nicolás Naranjo, 'Presidente por un día' del Cabildo

El niño Nicolás Naranjo Calzado, alumno de sexto de Primaria del Colegio Hispano Inglés y Presidente por un día del Cabildo de Tenerife, ha propuesto hoy [viernes 23] durante la celebración de un Pleno simbólico proteger el medioambiente y tener una educación de calidad para que la Isla mejore en el futuro. Esta iniciativa de la Corporación insular cumple su cuarta edición y ofrece a los más pequeños la oportunidad de ser protagonistas del desarrollo de la Isla en la que viven y participar activamente en la gestión pública.

Nicolás Naranjo, sentado junto al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, comenzó su alocución ante el Pleno "agradeciendo a esta Corporación la confianza depositada en los más pequeños, así como los esfuerzos que está llevando a cabo para que Tenerife siga convirtiéndose en una isla creativa, innovadora, emprendedora y sostenible, tal y como propone el proyecto Tenerife 2030". Así, solicitó que "se aumenten los esfuerzos para ofrecer a todos una auténtica educación de calidad, que permita a los futuros ciudadanos de nuestra Isla la oportunidad de mejorar personal, social y culturalmente".

Naranjo también pidió que "se intensifiquen las acciones para proteger nuestros entornos naturales, impedir la contaminación de nuestro territorio y reducir los efectos provocados por el cambio climático". Asimismo, abogó por fomentar la creatividad porque "Canarias es una tierra de grandes artistas, escritores, pintores y cineastas. Por ello queremos que se apueste por el desarrollo de nuestra creatividad, potenciando nuestro talento, convirtiéndolo en bandera y seña de nuestra identidad".

El alumno del Colegio Hispano Inglés indicó que "además de potenciar el fútbol y el baloncesto, nos gustaría que se fomentaran otros deportes que también son importantes para nosotros. Nos gustaría que se instalaran más skater parks en los colegios y municipios, que se hagan más circuitos de bicicross, que se desarrollaran proyectos de ajedrez en las escuelas. Para ello, consideramos interesante la idea de instalar el PIT no sólo en Navidades, sino también en verano y dedicarlo a temáticas deportivas para seguir fomentando en nosotros hábitos de vida saludable".

Nicolás Naranjo destacó que "el turismo sigue siendo una actividad importantísima en nuestra Isla, por lo que nos gustaría que se tratara con especial cuidado" y abogó por "construir hoteles de calidad en toda la Isla" y trasladar las plataformas petrolíferas "a otro lugar porque cada vez vienen más cruceros a Santa Cruz". Asimismo, indicó que desde los colegios y escuelas se pueden organizar actividades como teatro, cuentos y mercadillos "para que los turistas se sientan cómodos entre nosotros".

Finalmente, el alumno del Colegio Hispano Inglés indicó que la "solidaridad debe ser también una seña de nuestra identidad", y defendió la necesidad de ampliar la cantidad de comedores sociales y que se hagan recogida de alimentos y ropa durante todo el año", así como que todos los habitantes de Tenerife "puedan tener acceso a una vivienda en buenas condiciones".

En su alocución final, Naranjo indicó que "nuestra insularidad, lejos de hacernos sentir pequeñitos, nos hace diferentes y muy conscientes de lo mucho que podemos aportar al mundo. Estamos deseosos de aprender, pero también de enseñar. Aspiramos a ser ciudadanos del mundo, y por ello agradecemos sinceramente que el Cabildo apueste por el único camino seguro que existe para ello: la Educación".

Asimismo, agradeció la oportunidad "de poder comunicarnos en otras lenguas, aprendiendo así otros mundos y dando a conocer el nuestro, así como facilitarnos los medios necesarios para adquirir buenos hábitos de vida a través del deporte. Con estas herramientas haremos lo necesario para que Tenerife 2030 no sea en unos años un objetivo a alcanzar, sino una realidad que transmitiremos a los niños tinerfeños de entonces. Prometemos no defraudarlos y coger el testigo cuando nos llegue el momento de hacerlo. Entonces verán que sus esfuerzos de hoy no habrán sido en vano".

A lo largo del día de hoy, el Presidente por un día tiene previsto visitar diferentes empresas y entidades como Metrotenerife, Titsa, Auditorio de Tenerife Adán Martín, Museo de la Naturaleza y el Hombre y el Recinto Ferial de Tenerife, donde podrá disfrutar de las atracciones del Parque Infantil de Tenerife.

Portavoces políticos

La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, recordó en su intervención a todos los niños de mundo "y en especial a aquéllos que se ven obligados a pasar su infancia en países en conflicto, viviendo en ocasiones en situaciones límite". Animó también a los más pequeños "a vivir con intensidad esta etapa de su vida que es irrepetible y no abandonar nunca ese espíritu limpio y transparente para dedicarse a las verdaderas cosas importantes de la vida disfrutando de los juegos, del estudio; en definitiva, de la vida".

Por su parte, Josefa Mesa, portavoz del Grupo Socialista, resaltó el "compromiso político claro y serio que tiene esta Institución insular con la educación", y recordó este sentido que "son muchas las becas que se distribuyen para los que tienen menos recursos, pero también para los que crean, para los que innovan, para los que tienen un talento especial en disciplinas artísticas como la música, para los que quieren hacer prácticas de sus estudios, para jóvenes que emprenden. También se invierte en jóvenes tinerfeños que aprenden idiomas fuera, con las becas de inversión lingüística. Mucho se mueve, a los niños como tú les puede coger la senda. Mucha gente pequeña, con logros pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo".

El portavoz del PP, Manuel Domínguez, indicó que "hay que hacer realidad el proyecto de hacer a Tenerife 'Isla Amiga de la Infancia' para que nuestros niños participen y empiecen a tomar decisiones sobre su futuro".

Julio Concepción, portavoz de Podemos, señaló que "Nicolás es un niño que se convertirá en adulto, pero no podemos afirmar que nosotros seamos adultos que recordemos haber sido niños. Ya muchos lo hemos olvidado, como los hombres grises en la historia de Momo de Michael Ende. Y esto es un grave error ¿Cómo crear una isla mejor, diferente, cuando se ha dejado de soñar? ¿Cómo construir proyectos comunes sin estar abiertos al mundo, animados por la curiosidad de aprender? Su inocencia radical nos ayuda a dejar de lado nuestra rigidez de adulto".