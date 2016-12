El Festival de Danza 'Canarios Dentro y Fuera' celebra su decimoquinta edición

El Cabildo de Tenerife presentó el jueves 22 la XV edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, que este año se llevará a cabo en una docena de espacios de Santa Cruz desde el próximo lunes día 26 y hasta viernes día 30. El director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero; la directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno; el director del Festival, Roberto Torres; y la bailarina y coreógrafa, Laura Marrero, fueron los encargados de dar a conocer este evento, que es el punto de encuentro anual que tienen los bailarines canarios que realizan su labor fuera de nuestras fronteras, y aquellos que están residiendo aquí, para mostrar el trabajo de todo un año.

José Luis Rivero detalló que durante estos días participarán este festival bailarines de la talla de Paula Quintana, Dea Woon, Celeste Gonzalez, Teresa Lorenzo, Daniel Abreu, Samuel Minguillon, Inés Belda o la propia Laura Marrero -entre otros- y que descubrirán sus propuestas en escenarios diversos, tanto en espacios cerrados como en la calle. Tras felicitar al festival por estos quince años de vida, Rivero recordó que en él los jóvenes artistas se unen a otros ya consagrados para "ofrecernos todo lo que saben". "Es un festival que después de quince años sigue creciendo", añadió a la vez que remarcó que "esta es una Isla que baila" y que de ella han salido y siguen saliendo grandes bailarines. Además, Rivero recordó que esta iniciativa está promovida desde el Teatro Victoria y aprovechó la ocasión para reiterar su apoyo a este festival, al que le deseó una larga vida.

Aurora Moreno también felicitó al festival y a sus reponsables por esta nueva edición y valoró el formato del festival, ya que éste va a permitir que la danza llegue a más públicos. "Es de valorar el empeño que durante estos quince años ha realizado tanto el Teatro Victoria como su director para llevarlo a cabo", señaló Moreno.

Roberto Torres adelantó que durante estos días intervendrán "92 bailarines y bailarinas". "Seguimos descubriendo bailarines acda año", reconoció el director del Festival y del Teatro Victoria quiien también puso en valor la cantera de bailarines y bailarinas de la Isla. "Quince años es todo un logro y quiero dar las gracias a todos los bailarines y bailarinas que durante este tiempo han formado parte del festival así como a las instituciones públicas y privadas y al público que ha estado a nuestro lado durante este tiempo", añadió Torres.

Laura Marrero, bailarina que ha estado en todas la ediciones del festival, indicó que este evento ha ido creciendo en espacio y en el formato, lo que ha permitido una mayor diversificación de las creaciones que presentan los bailarines". "Me emociona ver crecer a los bailarines que han formado y que forman parte del festival", dijo Marrero a la vez que subrayó que "este festival es una gran oportunidad para poder ver a gente moverse, es un gran placer".

José Luis Rivero recordó también que el Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, que nació en el año 2002 en la sala del Teatro Victoria, cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Distrito Centro-Ifara y el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de Canarias, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Museo de la Naturaleza y el Hombre, Sinpromi y Participación Ciudadana. Además, este año cuenta también con la colaboración del el apoyo de TITSA, Equipo PARA, Solar Acción Cultural y Emprendo Danza.

Durante esta decimoquinta edición del festival, la organización se encuentra además inmersa en el desarrollo de un proyecto de participación ciudadana gracias al patrocinio de Ideco, en el marco del programa de fomento, promoción y patrocinio de la cultura de participación ciudadana en Tenerife.

Además de ello, y aprovechando el paso de los bailarines por la isla, se plantean clases diarias de danza contemporánea en el Teatro Victoria: el lunes 26 a cargo de Samuel Minguillon, el martes 27 a cargo de Nuhacet Guerra, el miércoles 28 a cargo de Daniel Abreu, el jueves 29 a cargo de Leif Firnhaber y el viernes 30 a cargo de Carmen Fumero. Estos talleres se celebrarán entre las 12:00 y las 14.00 horas.

Los objetivos de este festival son, entre otros, crear un vínculo entre bailarines que en muchos casos no se conocen personalmente o su trabajo, acercar la danza al público, dar oportunidad a los bailarines canarios de mostrar su trabajo en su tierra, dar oportunidad a nuevas creaciones de bailarines que están empezando, descubrir al público bailarines que están fuera y ver en los años sucesivos del festival sus procesos y sus cambios o conocer a través de los canarios que están fuera del archipiélago como se vive la danza en otras partes del mundo donde cada uno de ellos están desarrollando su trabajo.

Programación del Festival:

Lunes 26 de diciembre:

· 17:00 horas: En el Intercambiador de Titsa. III Campeonato On Stage.

· 20:30 horas: En el Teatro Guimerá. Velada de Bailarinas premiadas de Canarias. Participan Paula Quintana y Dea Woon con la pieza titulada Lo Otro; Celeste Gonzalez con Celeste; y Carmen Fumero y Miguel Ballabriga con el trabajo ?Eran casi las dos.

Martes 27 de diciembre:

· 19:00 horas: En TEA Tenerife Espacio de las Artes se presentan Samuel Minguillon e Inés Belda con Entre tú y yo; y Mey-Ling Bisogno con Manga volumen II.

· 19:45 horas: En el MNH Museo de la Naturaleza y el Hombre participan Colectivo Lamajara & Paloma pieldEarenA con Almáciga y Samuel Minguillon y Samuel Aguilar con Efímero.

· 21:00 horas: En el Teatro Victoria se podrá ver a Cía. EntreDanza con ¿Solo de Danza Clásica?; Cía. I + D Danza con A los hijos que no voy a tener; y Cía. EnbeDanza con Bon voyage.

Miércoles 28 de diciembre:

· 19:00 horas: En la Plaza Irineo González, Nuhacet Guerra presenta el trabajo titulado My way.

· 19:30 horas: En The Concep Boutique & Coffee, Maite Hernandez realiza Cartas a mi niña.

· 20:00 horas: En el parque García Sanabria, Cía. Amar Amani presenta Surcos; y Daura Hernández García, Enclose.

· 21:00 horas: En el Teatro Victoria participan Aula3 Plataforma de creación con Time Out; Samuel Deniz y Mar Gutierrez con Lapso; Esther Martinez Danza con Ignorantes del entorno; y Natalia Medina Compañía de Danza con Tiempo.

Jueves 29 de diciembre:

· 19:00 horas: En Equipo Para actúa Celeste Ayus con la pieza Radioactiva.

· 19:30 horas. En Paisaje Cachimba Cristina Hernandez presenta Do you love me?

· 20:00 horas: En Solar Acción Cultural Teresa Lorenzo presenta Círculos.

· 21:00 horas: En el Teatro Victoria estarán Cía. Daniel Morales con IRM; Laura Marrero con Descarga y Dario Barreto Damas con Eric.

Viernes 30 de diciembre:

· 19:00 horas: En la Plaza Isla de la Madera actúan Cía. Vértice con K-B-ZA; Cía. Daniel Morales con Old skin; y Adrián Bolaños & Ángel Garcés con Materia.

· 21:00 horas: En el Teatro Victoria participan Cía. Daniel Abreu con Two Men; Yurena Ruiz con En busca de la Mujer Faro: los cimientos; Leif Firnhaber con [20YTU]; y Acerina H. Toledo con Vientre.