Ariadne Artiles impacta en las redes con su reivindicación sobre "la lactancia materna"

La modelo grancanaria Ariadne Artiles ha impactado a los usuarios de las redes sociales con su última publicación difundida en Instagram ayer jueves, 10 de mayo, con la que expresa su opinión sobre los derechos que deberían existir en la fase de lactancia en la maternidad. "la lactancia voluntaria debería de ser un derecho como mínimo hasta los 6 meses como aconseja la Asociación Española de Pediatría", expone la modelo internacional.







Ariadne Artiles dio a luz el pasado mes de enero a su tercer hijo,, hijo del periodista deportivo José María García.Ella misma cuenta su experiencia a través de la popular red social: "...Continuar con la lactancia en mi vuelta al trabajo esta siendo muy sencillo porque respetan mis horas de descanso para poder hacerlo, algo que agradezco enormemente. Se que no es algo común y ojalá esto se diera más en otras profesiones, la lactancia voluntaria debería de ser un derecho como mínimo hasta los 6 meses como aconseja la Asociación Española de Pediatría. #lactanciamaternaexclusiva Tras este post acompañado de, las reacciones no se han hecho esperar. Con, la mayoría de los seguidores de la modelo de 36 años elogian y aplauden su comentario.Un ejemplo de ello es el de su seguidoraque responde así: "Si señor!!!! Bien dicho y muchas gracias por hablar del tema en boca de las que no tenemos ni voz ni voto y tenemos que dejar de hacer lo que creemos es mejor para nuestros pequeños y no tener la opción a elegir Todas hacemos lo que creemos que es mejor para ellos (teta o biberón, que más da el debate), y que sean factores ajenos a nosotras los que decidan por nosotras... BASTA YA! Desde hoy te admiro más por hablar del tema laboral, gracias!"