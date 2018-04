El Cabildo de Tenerife la pifia con el Google Translate en este cartel

Los usuarios de las redes sociales han destacado este cartel del Cabildo de Tenerife, que ha suscitado bastantes risas por el mal uso del Google Translate. Suponemos que han utilizado esta herramienta, ya que no hay más que ver algunas de las traducciones "demasiado literales".

El cartel del Cabildo de Tenerife, utilizado por la corporación tras el último incendio sufrido en la isla, ha sido motivo de chanza entre los usuarios de las redes sociales en la Isla por la publicación del mismo en las cuentas de Tenerife Vial, suscitando bromas y mucho pitorreo.

Pero también ha generado bastante indignación. Un ejemplo es el comentario de José Miguél Hernández en el que enumera varios fallos como los siguientes: "Hay más de un fallo. No es "conservation task", sería "conservation works". La palabra"extinción" no debería usarse ahí porque ni en Español cuadra, se supone que el fuego ya está extinguido de antes. Cuando lo vas a traducir a inglés junto con "trabajos de conservación" se crea un conflicto. Y la traducción "extinction" es cuando los animales se han extinguido (dejaron de existir); no tiene nada que ver con extinguir un fuego. Luego lo de "burned area" o "burnt area" sería lo correcto. Y es "risk of falling trees and branches" con "A"!!", dice el usuario.

Tras los comentarios de algunos de los seguidores, Tenerife Vial ha publicado el cartel en su cuenta de Facebook describiéndolo como un error anecdótico "Error en traducción al inglés de "Área Quemada" / @CabildoTenerife #Anecdotas".