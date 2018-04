El 'irónico' caso de la bandera de Canarias que no se puede enviar a las Islas

"No se realizan envíos a Canarias". La página web de Amazon no permite el envío de la bandera de Canarias al Archipiélago. Esta paradoja se produce por las restricciones en los envíos que aún sufren las Islas en este tipo de pedidos. A pesar del aumento de compra 'online' a nivel mundial, en las Islas se siguen sufriendo problemas por el coste de los envíos, que da lugar a que algunas plataformas eliminen la opción insular, o aduanas, siendo imposible tener las mismas posibilidades que un territorio peninsular.



Tras darse cuenta de lo irónico que resulta vender una bandera y no enviarla al territorio que representa, el usuario de Twitter, @CanariasMemes, publicó un tuit con la imagen del producto, su precio y las condiciones de envío.





No sé si reír o llorar... pic.twitter.com/caVWL4JUmy — Canarian Memes (@CanarianMemes) 27 de marzo de 2018



No es la primera vez que sucede este tipo de incidencias en las Islas. Y otros usuarios de la red social se han pronunciado al respecto:No es la primera vez que sucede. Recientemente, el portal de ventas no pudo no enviaba la edición canaria del juego de mesa Monopoly . Al igual que tampoco lo realiza la popular influencer de moda Dulceida , cuya web dulceidashop.com, informa que realiza envíos a todo el mundo, excepto a Canarias.