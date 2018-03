La 'youtuber' que ha convertido a su zorro al veganismo

Las redes sociales han desatado toda su ira contra la 'youtuber' Sonia Sae. El motivo no es otro que la publicación de una serie de fotos por parte de la joven en las que se aprecia a Jumanji, el zorro salvaje que tiene como mascota, con un aspecto muy desmejorado.

Sonia se define como defensora de los animales y es una vegana confesa, un tipo de dieta que también aplica al animal que le acompaña desde el año 2014, a pesar de tratarse de una especie carnívora. En las imágenes se aprecia como Jumanji presenta una alarmante falta de peso, así como pérdida de pelo, tal y como ha denunciado Alicia Natanya Moore en su cuenta de Facebook.

"No son omnívoros. Si alimentas a un zorro fennec con una dieta omnívora se enferman, no es suficiente para ellos. En la naturaleza, el 90% de su alimento consiste en carne e insectos. El otro 10 % son raíces y frutos comidos sólo como un suplemento y no deben ser alimentados como una porción grande o principal de su dieta!", denuncia la publicación.

La 'influencer' se ha defendido justificando que la alopecia, ceguera y reducción de peso de su mascota se deben a una alergia veraniega que sufrió en el año 2015, cuando comía carne. En esta línea ha compartido unos videos "actuales" de Jumanji en los que se les observa con un evidente mejor aspecto.

Parece que sus argumentos no han convencido a los miles de usuarios que han mostrado su desacuerdo en las redes sociales, llegando incluso a iniciar una petición en Change.org que ya acumula más de 10.000 firmas. Incluso el presentador Frank Cuesta ha querido denunciar el caso, a través de un vídeo que ha publicado en su canal de YouTube.