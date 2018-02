Los enigmáticos mensajes de Carlos 'El Yoyas' a Fayna y sus hijos

El exconcursante de Gran Hermano, Carlos Navarro, conocido como el Yoyas, tiene prohibido regresar a Gran Canaria después de que a mediados de enero el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Telde le dejará en libertad provisional, tras insultar, presuntamente, a su expareja, la grancanaria Fayna Bethencourt, en la vivienda de sus padres, en Pozo Izquierdo. Fuentes cercanas al caso revelaron que Fayna ya había denunciado previamente a Navarro ante la Fiscalía por vejaciones, pero se echó atrás poco después.

Desde entonces, la pareja con dos hijos en común mantiene las distancias. Y esto ha llevado al ex concursante de 'Gran Hermano' a lanzar enigmáticos mensajes a través de su cuenta en Facebook.

Carlos Navarro ha comenzado compartiendo con sus seguidores las ideas que rondan por su cabeza desde la soledad que parece estar viviendo mientras se graba en primer plano tumbado en su cama: "En la soledad de mi habitación había un ganador discutiendo con un perdedor. El problema es que sólo estaba yo. No sabía si hacerle caso a mi cabeza o escuchar a mi corazón, si tirarme a la vecina o tirarme por el balcón"

Ha decidido utilizar la poesía para expresar sus pensamientos más profundos asegurando sentirse pisoteado: "Yo no soy tan malo. Yo no soy tan bueno. Pocas veces el primero y no sé si loco o cuerdo. No soy un inmenso mar. No soy un caudaloso río. Sólo un pisoteado charco, a veces odiado y otras querido, que cuando se seca queda en el olvido. Vivo buscándome mientras ando perdido. Pienso y sólo recuerdo el olvido. Ando y no hago camino".

Pero en solo unas horas sus mensajes han empezado a tener destinatarios. Con un vídeo de imágenes de paisajes ha grabado su voz para enviar un mensaje a sus hijos: "Vuestro presente, mi futuro. Mi eterno sueño, vuestra eterna pesadilla.Vuestro ser, mi vida. Vuestra sangre, la mía. Vuestros corazones, mi familia. Vuestras penas, mis espinas. Vuestras vidas, mi alegría. Nacidos para vivir, vivimos para morir, no sin antes amar y sentir. Creedme y nunca moriré. Recordadme y siempre existiré. Amadme y no me adoréis. Valoradme y no me juzguéis. Vivid y no me olvidéis. Buscadme y me encontrareis. Llamadme y acudiré. Pero soportad sin dolor la enorme frustración de hablarme y que no conteste, de abrir los ojos y dejar de verme, de vivir y no tenerme. De vuestro padre que os quiere".

Y para terminar su regreso a las redes sociales, ha sorprendido lanzándose a cantar. Palabras que de nuevo dejan claro para quien van dirigidas mientras Fayna publicita su último libro: "Al caer la noche miraré al cielo buscando ese hueco dejado por ti. Y es que no me creo que tú seas esa. No puedo entender que seas ella. Y al abrir los ojos decoraré el cielo esperando que vuelvas de nuevo a ti y que no me trates como a un personaje de uno de esos libros que te gusta escribir".