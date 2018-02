Crea un tutorial para enseñar a su abuela a usar WhatsApp y emociona a todos

La joven Melina Corbetto ha emocionado a las redes sociales con el tierno regalo que hizo a su abuela. Esta nieta publicó en Twitter el tutorial que creó para que la anciana, de 82 años, aprendiese a usar WhatsApp. El mensaje ya acumula más de mil ´retweets´ y cinco mil ´me gusta´.



"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió Melina en su cuenta de Twitter.





Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender ???????? pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

No le digan a nadie que tengo 27 y no 8 ?? pic.twitter.com/TQJgpvpa4A — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

En su tutorial, esta nieta explica paso a paso cómo usar WhatsApp para enviar o recibir audios. Pero lo haceañadiendo dibujos y comentarios que dejan notar el cariño que siente por su abuela."La abuela estudia el tutorial todos los días yEspecialmente la parte de no presionar fuerte la pantalla, pero va queriendo", aseguró Melissa a Telefé Noticias, donde también confesó que no se esperaba que su mensaje se volviese viral, aunque su "abue" está