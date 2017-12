El peculiar villancico del autor de Malviviendo se vuelve viral

"Vuelve LOMO por Navidad". De esta forma anuncia David Sainz, autor de Malviviendo, su nueva colaboración con Pablo Nicasso, que se ha traducido en un peculiar tema navideño titulado 'The Fakin Villancico' y que ya se comparte como la espuma en redes sociales y Whatsapp.



Esta es la letra de la canción:

"In the name of the father, and the mother

llega gente de to' los lugares

en Belén han montado una Rave

en medio de un pesebre que huele a cadáver

Una mula y un buey

en medio un chamaco que dicen que es Rey

Acaba de nacer y lo persigue la ley

le hacen regalos y ninguno es la play

Son cosas baratas...

se acercan pastores, parecen drogatas

cruzan un río que es papel de plata

se lo dijo un ángel que es una chivata

Ya vienen los magic kings caminito de Belén

y le traen al niño Yisus algo exquiso para él

Oro pa' que se haga un cordón (bien gordo)

Incienso pa' disimular el olor (la peste)

de lo que trae Baltasar, mi pana

que es marihuana... El negro traer marihuana...

marihuana... El negro trae marihuana (tráelo pa'cá moreno)

Papel arrugado es nuestra campiña

la Virgen sonríe, un palomo le guiña

figura torcida apoyada en una piña

se mezclan ovejas con tortugas ninjas

Belén reciclado de mil materiales

personas más chicas que los animales

gallinas gigantes, dos pastores iguales

y un nota cagando entre los matorrales

Mientras el niño Yisus se duerme la siesta

pastoras llegando con caras de puestas...

Todo el mundo feliz y de fiesta... Menos San José

(Diálogo)

Ya vienen los magic kings caminito de Belén

y le traen al niño Yisus algo exquiso para él

Oro pa' que se haga un cordón (bien gordo)

Incienso pa' disimular el olor (la peste)

de lo que trae Baltasar, mi pana

que es marihuana... El negro traer marihuana...

marihuana... El negro trae marihuana (tráelo pa'cá moreno)?"