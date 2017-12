Andy, la niña que se planta frente al sexismo en los juguetes

Todos los años llega el momento de escribir la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos y otra vez más, desgraciadamente, vuelve a surgir el mismo problema, las absurdas diferencias entre sexos en el mundo de los juguetes. A pesar de que cada vez se dan más pasos en pro de la igualdad, las discriminaciones siguen siendo una realidad y bien lo sabe Andy, una niña de Alicante.

Un padre ha compartido a través de Twitter la reivindicativa carta de su hija denunciando la falta de igualdad en el mundo de los juguetes. La niña echa en falta chicas en determinados modelos de Playmobil y Porsche: "Me he dado cuenta de que en ninguna caja hay chicas".

La pequeña ha decidido escribir una carta directamente a los responsables de Porsche y Playmobil: "Me he dado cuenta de que en ninguna caja hay chicas; ¿por qué no hay?, ¿las chicas no podemos conducir? Me parece injusto".

Tras mostrar su descontento, Andy acaba haciendo una petición: "La próxima, por favor, que no se os olvide poner chicas". Ojalá el texto, colgado por su padre, Iván Vilaplana, en su cuenta de Twitter, haga pensar a más de uno.