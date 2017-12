Una falsa oferta de trabajo de Burger King incendia las redes sociales

Las redes sociales estallaron ayer tras conocerse una oferta de trabajo de Burger King que resultó ser una campaña publicitaria.



La cadena de comida rápida publicó en Facebook un anuncio en el que buscaba repartidores para su servicio a domicilio con los siguientes requisitos: estudios superiores, conocimientos de literatura, matemáticas e historia, y aptitudes musicales y de canto, entre otros. En la letra pequeña se podía leer que "la oferta de empleo pertenece a la campaña Play for the Whopper". Por tanto, no era una oferta de trabajo, sino un anuncio de esta campaña publicitaria







Pero muchos internautas no leyeron esta letra pequeña, que cuesta ver, y entendieron que la oferta de trabajo era real. Las críticas a Burger King no se hicieron esperar. Entre los que pusieron el grito en el cielo, el diputado de Podemos Íñigo Errejón. "No sabía que se podía cantar o jugar a videojuegos mientras conduces. Lo que sí sé es que podrían empezar ellos por pagar salarios dignos", escribió en su perfil de Twitter Errejón.





Estos son los requisitos del Burger King para ser repartidor. No sabía que se podía cantar o jugar a videojuegos mientras conduces. Lo que sí sé es que podrían empezar ellos por pagar salarios dignos. pic.twitter.com/kDC4IaEY3E — Íñigo Errejón (@ierrejon) 11 de diciembre de 2017

Aquí un empleado de Burger King apuntando tu pedido de menu whopper, coca cola y alitas barbacoa pic.twitter.com/klVdcRWVRu — ferny the beholder (@fernyElSpameao) 11 de diciembre de 2017

El repartidor de Burger King lo mismo te trae una hamburguesa que te recita el cantar del mio Cid. — El Cesar Dice (@ruben09031995) 11 de diciembre de 2017

Yo hice selectividad y me metí en Enfermería porque la nota no me daba para ser repartidor de Burger King. pic.twitter.com/jFUAPwtSsW — Pablo P. (@Peibbol) 11 de diciembre de 2017

La compañía confirmó posteriormente que se trataba de un anuncio y no de una oferta de trabajo. Burger King logró así su objetivo de convertir en viral su campaña 'Play for the Whopper' y Twitter se inundó de bromas.