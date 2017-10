Sacan una crema catalana con el nombre ´Artículo 155´

Para algunos es un genio de los negocios, siempre atento a la realidad para vender sus productos. Rubén Lavandera, que produce el célebre orujo 'Hijoputa', acaba de sacar a la venta la crema catalana 'Artículo 155', bajo el lema 'Te dejará tocao'. "Son cosas de las mías", asegura este avispado empresario, uno de cuyos últimos productos es 'Dulces orgías para hombres, mujeres y viceversa'. "Al final, voy a aplicar el artículo 155 antes que Rajoy", añade.

El lanzamiento de este nuevo brevaje está haciendo furor en las redes sociales. "Por lo general, la gente se lo ha tomado con humor, porque es como hay que tomarse este asunto, pero ha habido alguno que me ha llamado subnormal y ha colgado fotos de policías y gente sangrando. Dicen que cómo puedo hacer algo así. A mí me da igual. Esto me está dando mucha publicidad", asegura.

Ya está pensando en sacar nuevos productos de la línea 'Artículo 155'. "Quiero sacarlo de más sabores", indica. Ya lleva una veintena de licores de título desenfadado. Ahí está un licor de fabada llamado 'Don Pedo', y otros orujos con el nombre 'Que te den por el culo' o 'Sinvergüenza'. La inventiva de este empresario sigue sin tener límites.