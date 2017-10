Dove pide disculpas por un anuncio tachado de racista

La compañía de productos de cuidado personal Dove ha pedido disculpas por un anuncio en el que una mujer negra se transformaba en blanca tras quitarse una camiseta. El 'spot', que ha sido retirado, había levantado una oleada de críticas en las redes sociales por sus connotaciones racistas.



Dove, pertenenciente a la multinacional Unilever, publicó en Facebook el polémico anuncio. En él, una joven negra se quitaba la camiseta de color marrón que llevaba puesta junto a un bote de jabón de la citada marca y se convertía entonces en una mujer caúcasica. Una vez quitada del todo la prenda, esta última mujer se transformaba en una joven asiática.







An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.