Miguel Vilas vende perfume con su propio semen

Miguel Vilas, ex concursante de 'Gran Hermano' en la edición número 17, ha presentado un perfume para mujeres muy particular, ya desde su nombre: 'Semen'. "Ya no está en mi cuerpo... ¡ahora está en mi perfume!" es el lema elegido para promocionar este producto.



Según se explica en la web de Vilas, en la fragancia se ha usado su propio semen junto a "feromonas humanas utilizadas en la alta perfumería".



El ex de 'Gran Hermano', que nunca ha sido ajeno a polémicas de todo tipo, afirma que este perfume, que se vende a 12,90 euros la unidad, permitirá a la mujer que se lo ponga "atraer a cualquiera como una auténtica revolucionaria que lidera masas, que necesita ser escuchada, que rompe las reglas y tabúes aunque esto signifique no agradar a todo el mundo y que encuentran en la provocación la forma para conseguirlo cambiando el curso de la historia".



Y aunque resulte sorprendente, 'Semen' parece estar teniendo aceptación. Según anunciaba Vilas en Twitter, en 24 horas se han recibido más de 2.000 pedidos.





Más de 2.000 pedidos de SEMEN en menos de 24h ?? ! Se están solucionando los problemas de compra por el colapso en la web! ??Gracias?? pic.twitter.com/hOhqvay5Aj — Miguel Vilas (@MiguelGH_17) 12 de septiembre de 2017