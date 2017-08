Las microalgas protagonizan la canción del verano en Canarias

Con todo el revuelo que se ha formado con las microalgas, que si están relacionadas con vertidos fecales; que si son un fenómeno natural que se produce por diversos factores biológicos, ambientales y climatológicos; que si son las causantes del aumento de casos de Hepatitis A; que si playas que cierran tras colocar la bandera roja y desacuerdos entre las teorías de representantes políticos y expertos biólogos, no es de extrañar que la aparición de estas manchas en el litoral de Tenerife se haya convertido en tema fundamental de las conversaciones entre amigos y familias canarias.

Tampoco es de extrañar que con tanto 'follón' al final estas floraciones o manchas tengan su propia canción. El responsable parece ser un chicharrero, Enrique Rodda, que bajo el título 'Quiero ser tu microalga' ha publicado en su cuenta de Facebook esta canción que pone voz a estas microalgas, que piden cariño ya que se sienten poco queridas en las costas de la isla, y se disculpan con los tinerfeños. "Sólo tengo una célula, y no me pusieron patas pa' marcharme de esta isla, pues aquí nadie me quiere, quién sabe si en Gran Canaria mi compañía me prefieren", entona en un momento de la canción.

El vídeo ha comenzado a recorrer Whatsapp las redes sociales y se ha empezado a viralizar. Desde que su autor la subiera a su cuenta de Facebook, -hace menos de 24 horas en el momento de realizar este escrito-, ha sumado ya más de 18.000 reproducciones.