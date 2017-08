El delirante premio de una rifa se vuelve viral

Un cerdo sin una pierna como primer premio y una pierna de cerdo, el segundo galardón. Esto es lo que puedes ganar en la 'Gran Rifa' de una Asociación de Costa Rica, según un boleto que ha publicado el director de cine Juan José Campanella en su cuenta de Twitter.



El tuit ha sido todo un éxito viral y lleva en el día más de 19.000 retuits y más de 28.000 me gusta.





Hace media hora que me estoy riendo con esta rifa. No me deja dormir. pic.twitter.com/sj6jHvYbMh