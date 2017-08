Vecinos de un hotel en Nueva York denuncian que sus clientes practican sexo sin pudor

Los vecinos de un elegante hotel de Nueva York han denunciado que desde que éste abrió sus puertas, el pasado mes de junio, no cesan de ver cómo sus clientes mantienen relaciones sexuales sin pudor frente a las ventanas y con las cortinas abiertas.

Tal y como explica el New York Post, los vecinos denunciantes han explicado que no cierran las persianas o ventanas de sus casas porque el calor sería insoportable, por lo que no les queda otra para poder mantener el frescor en sus casas.

Asimismo, desde que se abrió el establecimiento, éste ha recibido también y al menos 47 denuncias por ruido. No obstante, y según un experto consultado por el medio neoyorquino, no se puede hacer mucho con respecto a estas quejas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. "Si estás en tu casa o algo así como un hotel, estás a salvo", afirmó al New York Post el abogado Lance Fletcher. "Los vecinos tienen que cerrar las persianas o desviar la vista", puntualizó.