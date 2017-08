Un ´spinner´ de la Antigüedad

"La prueba de que ya no hay ideas originales". Con este mensaje Arielle Pardes, editora asociada de la revista 'Wired', ponía de manifiesto que el concepto detrás del juguete de moda, el 'spinner' o 'fidget spinner', es bastante más antiguo de lo que podría pensarse.



Pardes acompañaba ese 'tuit' con la imagen de un juguete con miles de años de antigüedad, de entre los años 2000 y 1800 antes de Cristo, sospechosamente parecido al moderno 'spinner' que arrasa en todo el mundo.





Proof that there are no original ideas anymore pic.twitter.com/7zPxYha7QQ